Силуанов: допресурсы от повышения пенсионного возраста будут направлены на пенсии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дополнительные ресурсы от повышения пенсионного возраста в РФ в полном объеме пойдут на индексацию пенсий.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Общественном Совете при Минфине РФ.

"Все дополнительные ресурсы, которые Пенсионный фонд будет получать от повышения [пенсионного возраста], будут направлены на индексацию пенсий. Это ключевая тема", - сказал он.

В следующем году трансферт из федерального фонда бюджета Пенсионного фонда увеличивается, с 2020 года - постепенно сокращается, напомнил Силуанов.

В июне правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Первое чтение законопроекта в Госдуме намечено на 19 июля.