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Силуанов: допресурсы от повышения пенсионного возраста будут направлены на пенсии

Экономика и бизнес
11 июля, 11:22 UTC+3

Министр финансов отметил, что индексация пенсий является ключевой темой

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дополнительные ресурсы от повышения пенсионного возраста в РФ в полном объеме пойдут на индексацию пенсий.

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Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Общественном Совете при Минфине РФ.

"Все дополнительные ресурсы, которые Пенсионный фонд будет получать от повышения [пенсионного возраста], будут направлены на индексацию пенсий. Это ключевая тема", - сказал он.

В следующем году трансферт из федерального фонда бюджета Пенсионного фонда увеличивается, с 2020 года - постепенно сокращается, напомнил Силуанов.

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В июне правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Первое чтение законопроекта в Госдуме намечено на 19 июля.

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