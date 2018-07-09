Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: средний размер пенсии к 2024 году составит 20 тыс. рублей

Экономика и бизнес
9 июля, 13:45 UTC+3

Первый вице-премьер сообщил, что изменения в пенсионное законодательство помогут обеспечить рост средней пенсии на 35%

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый вице-премьер РФ и министр финансов РФ Антон Силуанов

Первый вице-премьер РФ и министр финансов РФ Антон Силуанов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Размер средней пенсии в России к 2024 году увеличиться на 35% и достигнет 20 тыс. рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"Подготовлены изменения в пенсионное законодательство, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров. Размер пенсии неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на 1 тыс. рублей. К концу шестилетнего периода, к 2024 году ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тыс. рублей", - сказал Силуанов.

Он также подчеркнул, что меры в области здравоохранения и образования помогут увеличить продолжительность здоровой и активной жизни в пенсионном возврате. По словам Силуанова, эти задачи будут решаться в рамках национальных проектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
5
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
6
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
7
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!