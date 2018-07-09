Силуанов: средний размер пенсии к 2024 году составит 20 тыс. рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Размер средней пенсии в России к 2024 году увеличиться на 35% и достигнет 20 тыс. рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Подготовлены изменения в пенсионное законодательство, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров. Размер пенсии неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на 1 тыс. рублей. К концу шестилетнего периода, к 2024 году ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тыс. рублей", - сказал Силуанов.



Он также подчеркнул, что меры в области здравоохранения и образования помогут увеличить продолжительность здоровой и активной жизни в пенсионном возврате. По словам Силуанова, эти задачи будут решаться в рамках национальных проектов.