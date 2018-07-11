АФК "Система" рефинансирует кредиты Сбербанка на сумму 24 млрд рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. АФК "Система" рефинансирует три кредита Сбербанка на общую сумму 24 млрд рублей со сроком погашения в 2019-2020 годах, сообщила корпорация.

Для этого "Система" подписала со Сбербанком новое необеспеченное кредитное соглашение объемом 24 млрд рублей на три года.

"Оптимизация долгового портфеля остается приоритетом для менеджмента АФК "Система". Новое соглашение со Сбербанком, нашим многолетним партнером, позволяет снизить ставки, увеличить дюрацию долгового портфеля и формирует более комфортный для нас график погашения долга", - сообщает компания со ссылкой на вице-президента по финансам и инвестициями АФК Владимира Травкова.

"Система", которой пришлось выплатить 100 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью", сообщала о планах рефинансировать долг в течение 2018 года.

Для выплат по мировому соглашению корпорация использовала в том числе средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций, который выступал посредником в переговорах об урегулировании претензий нефтяной компании.

В феврале Сбербанк открыл АФК "Система" пятилетнюю кредитную линию с лимитом 105 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей были использованы для выплат по мировому соглашению.

На конец 2017 года долг "Системы" на уровне корпоративного центра составил 227 млрд рублей, увеличившись с конца 2016 года более чем на 70%.

Компания планирует снизить долг на 16-30% к концу 2018 года, к середине 2019 года показатель запланирован на уровне ниже 150 млрд рублей.