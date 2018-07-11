Фонд "Сколково" добился сокращения срока внедрения инноваций на предприятия с 3 до 1,5 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Программы акселерации и другие сервисы Фонда "Сколково" позволяют добиться сокращения срока внедрения инноваций на предприятия в среднем примерно с 3 до 1,5 лет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС вице-президент, исполнительный директор IT-кластера Фонда "Сколково" Константин Паршин по итогам сессии "Кросс-индустриальные цепочки инноваций", которая прошла на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Основная ценность предлагаемых нами сервисов - это сокращение срока внедрения инноваций. На это в обычной ситуации компании требуется от двух до трех лет. А поддержка "Сколково" позволяет пройти путь от первичной идеи до пилотного внедрения в среднем в два раза быстрее. В экосистеме Фонда сегодня более 1800 стартапов и, по моей оценке, мы в год таким образом помогаем около сотни компаний по всем направлениям, по всем индустриям", - сказал он.

По словам Паршина, длительный срок внедрения инноваций связан с тем, что заказчикам - предприятиям и корпорациям - для этого нужно найти необходимых специалистов и подрядчиков. "Обычно у крупных игроков рынка нет механизмов для поддержки инноваций. И если они хотят её (инновацию - прим. ТАСС) купить, то процесс покупки весьма длительный. И такая цепочка шагов либо вообще ничем не заканчивается, либо растягивается на несколько лет, что никого не устраивает. Помочь "поженить" инновации и бизнес, как раз и является одной из задач "Сколково" и других институтов развития", - пояснил он.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия и оператором пресс-центра.