Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число роботов на предприятиях РФ по производству сельхозтехники вырастет в 10 раз

Экономика и бизнес
11 июля, 13:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Предприятия, которые не будут внедрять роботов, потеряют конкурентоспособность, считает Евгений Корчевой

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Количество роботов, которые применяются на российских предприятиях по производству сельскохозяйственной техники, вырастет в 10 раз в течение пяти лет. Об этом сообщил в среду ТАСС директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

"Никто, кроме роботов, не может гарантировать такое качество производства. Любой человек, даже профессионал, может совершить ошибку, а робот - это стабильная и круглосуточная работа, это наша конкурентоспособность, поэтому количество роботов в нашей отрасли будет расти в ближайшее время. Я думаю, что в течение пяти лет количество роботов на предприятиях отрасли вырастет в 10 раз", - сказал Корчевой.

По его словам, в настоящее время в отрасли работает 30 тыс. человек. "У нас в среднем в промышленности приходится три робота на 10 тыс. человек, а в сельхозмашиностроении - 25 роботов на 10 тыс. человек. Мы почти в 10 раз опережаем средний темп по промышленности по применению роботов, и эта тенденция только начинается. Мы за последние годы увеличили численность работников на 5 тыс. человек, но благодаря тому, что у нас растут объемы производства, объемы экспорта, мы будем наращивать как количество людей, работающих на заводах, так и численность роботов, которые работают при технологических операциях", - уточнил собеседник агентства.

Корчевой отметил, что всего в отрасли сельскохозяйственного машиностроения функционирует 100 предприятий. "Те предприятия, которые не будут внедрять роботов, потеряют конкурентоспособность", - резюмировал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
2
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!