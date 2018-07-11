Число роботов на предприятиях РФ по производству сельхозтехники вырастет в 10 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Количество роботов, которые применяются на российских предприятиях по производству сельскохозяйственной техники, вырастет в 10 раз в течение пяти лет. Об этом сообщил в среду ТАСС директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

"Никто, кроме роботов, не может гарантировать такое качество производства. Любой человек, даже профессионал, может совершить ошибку, а робот - это стабильная и круглосуточная работа, это наша конкурентоспособность, поэтому количество роботов в нашей отрасли будет расти в ближайшее время. Я думаю, что в течение пяти лет количество роботов на предприятиях отрасли вырастет в 10 раз", - сказал Корчевой.

По его словам, в настоящее время в отрасли работает 30 тыс. человек. "У нас в среднем в промышленности приходится три робота на 10 тыс. человек, а в сельхозмашиностроении - 25 роботов на 10 тыс. человек. Мы почти в 10 раз опережаем средний темп по промышленности по применению роботов, и эта тенденция только начинается. Мы за последние годы увеличили численность работников на 5 тыс. человек, но благодаря тому, что у нас растут объемы производства, объемы экспорта, мы будем наращивать как количество людей, работающих на заводах, так и численность роботов, которые работают при технологических операциях", - уточнил собеседник агентства.

Корчевой отметил, что всего в отрасли сельскохозяйственного машиностроения функционирует 100 предприятий. "Те предприятия, которые не будут внедрять роботов, потеряют конкурентоспособность", - резюмировал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.