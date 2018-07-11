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Промышленное производство микроводорослей запустят в Курской области

Экономика и бизнес
11 июля, 14:03 UTC+3 КУРСК КУРСК 11, июля. /ТАСС

Они являются основой биологически активных продуктов питания

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КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. Вторую очередь предприятия по производству спирулины - микроводоросли с высокой биологической активностью, ввели в среду в эксплуатацию в Поныровском районе Курской области. Увеличение мощности позволит в ближайшее время наладить промышленное производство биологически активных продуктов питания на ее основе, сообщил ТАСС гендиректор научно-производственной организации "Биосоляр МГУ" Михаил Лямин.

"У нас была первая лабораторная плантация - 500 кв. м, а сейчас мы сделали промышленный вариант - еще 1 тыс. метров. То есть мы сможем производить живую спирулину, консервированную на фруктозном сиропе, для 100 тыс. детей. Эта мощность сегодняшняя нашей опытной установки", - сказал он, отметив, что на строительство второй плантации было направлено 10 млн рублей.

Спирулину в Курской области выращивают в искусственных водоемах, где после созревания ее сушат и получают порошок, который используется в качестве пищевой добавки. Минздравом РФ разработаны и одобрены микроводорослевые лечебно-профилактические комплексы. По словам профессора МГУ, проект по производству биологически активных продуктов питания на основе микроводоросли позволит создать в России сырьевую базу, необходимую для оздоровления населения. Разработкой "Биосоляр МГУ" уже заинтересовались в комитете Совета Федерации по социальной политике.

Промышленная биотехнология культивирования микроводоросли спирулина, разработанная учеными МГУ, была впервые внедрена в России в 1990 году, через несколько лет - в Молдавии, на Украине и в Прибалтике. В природных условиях спирулина произрастает в озерах Африки и Латинской Америки, где ее промышленный сбор отсутствует.

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