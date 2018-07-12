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Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей

Экономика и бизнес
12 июля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Глава ведомства на встрече с президентом РФ добавил, что были подготовлены и согласованы национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма

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Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг при помощи судебных органов предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин.

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"Наиболее серьезная тема, которую мы в рамках комиссии (межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - прим. ТАСС) рассматриваем, - это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд рублей благодаря совместному взаимодействию с командой [председателя Верховного Суда Российской Федерации] Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые", - рассказал Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга также сообщил президенту, что совместно с заинтересованными органами подготовлены и согласованы национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма.

"Согласно этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма", - отметил Чиханчин.

Статистика 2017 года

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что по итогам 2017 года пресек работу 22 "площадок" по обслуживанию теневых финансовых операций. Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд рублей. В результате лицензии 17 банков были отозваны в 2017 году за вовлеченность в проведение сомнительных операций. Еще 24 кредитные организации лишились лицензий за нарушение антиотмывочного законодательства.

При этом в целом в 2017 году банки стали реже участвовать в проведении сомнительных операций. Так, в результате применения финансовыми организациями системных мер по управлению рисками, существенно снизился объем обналичивания сомнительного характера, а также объемы необоснованного вывода средств за рубеж. По данным Банка России (ЦБ опубликовал такую статистику впервые), в 2017 году объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей, обналичивание денег - 326 млрд рублей.

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