США создают международную коалицию по противодействию экономической политике КНР

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты создают международную коалицию по противодействию политике китайский властей в экономической сфере. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Ключевой областью, в которой [американские] союзники и партнеры разделяют нашу обеспокоенность, являются ответные меры на вызов со стороны экономической агрессии Китая. Мы создаем международную коалицию для противодействия государственной политике Китая, которая искажает рыночную конъюнктуру, предвзято относится к международной конкуренции, принуждает к передаче технологий и позволяет осуществлять кражу важной интеллектуальной собственности", - отметила она на заседании комитета, которое было посвящено решению вашингтонской администрации ввести таможенные пошлины.