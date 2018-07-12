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США создают международную коалицию по противодействию экономической политике КНР

Экономика и бизнес
12 июля, 18:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Помощник госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх отметила, что политика Китая искажает рыночную конъюнктуру и предвзято относится к международной конкуренции

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты создают международную коалицию по противодействию политике китайский властей в экономической сфере. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Ключевой областью, в которой [американские] союзники и партнеры разделяют нашу обеспокоенность, являются ответные меры на вызов со стороны экономической агрессии Китая. Мы создаем международную коалицию для противодействия государственной политике Китая, которая искажает рыночную конъюнктуру, предвзято относится к международной конкуренции, принуждает к передаче технологий и позволяет осуществлять кражу важной интеллектуальной собственности", - отметила она на заседании комитета, которое было посвящено решению вашингтонской администрации ввести таможенные пошлины.

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