Власти Удмуртии определили портфель заказов для перезапуска "Ижметмаша" на 2 млрд рублей

ИЖЕВСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртской республики определили потенциальный портфель заказов для перезапуска производства на заводе "Ижметмаш" на сумму около 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Созданы все предпосылки для успешного перезапуска АО "Ижметмаш". Сохранены рабочие места, начато производство в ряде цехов, есть устойчивый интерес заказчиков к продукции предприятия. Потенциальный портфель заказов, который был определен правительством, составляет около 2 миллиардов рублей", приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина.

По данным пресс-службы, в ближайшее время на предприятии планируются увеличение загрузки цехов и запуск основных печей под новые заказы. Сообщается, что предпринятые усилия по поддержке предприятия со стороны акционеров, а также действия нового руководства завода позволили полностью выполнить обязательства по оплате труда.

Ранее сообщалось, что обанкротившийся завод "Ижметмаш" может начать выпуск продукции под новым именем летом этого года.

Развитие завода

В марте 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов и замгендиректора предприятия по стратегическому развитию "Татнефти" Нурислам Сюбаев подписали дорожную карту по развитию обанкротившегося завода "Ижметмаш". Акционерами "Ижметмаша" являются банки "Ак Барс" и "Зенит", контролируемые "Татнефтью".

Согласно определению Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16 января 2018 года, "Ижметмаш" признали банкротом, на предприятии ввели процедуру наблюдения. В начале 2018 года завод планировал сократить более 800 сотрудников.

АО "Ижметмаш" - многопрофильное машиностроительное предприятие, специализирующееся на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения.