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Минторг США завершает изучение вопроса об обложении пошлинами импортируемых автомобилей

Экономика и бизнес
12 июля, 19:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Министерство торговли США завершает изучение вопроса, следует ли вводить импортные пошлины на ввозимые в США из-за рубежа автомашины и запчасти. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Законодатели спросили ее, занимаются ли данной проблемой уже на межведомственном уровне. "Министерство торговли завершает это изучение", - ответила помощник госсекретаря, чем вызвала возмущение со стороны сенаторов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки. Агентство Bloomberg в тот же день сообщило, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.

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