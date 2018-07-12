РБК: РФПИ хочет привлечь итальянских и турецких инвесторов к строительству ЦКАД

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с итальянской Anas International Enterprise и турецко-итальянской ICA Construction об их участии в качестве инвесторов в строительстве Центральной кольцевой автодороги на юго-востоке Московской области (ЦКАД-4). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, стороны подписали предварительное соглашение.

Представитель РФПИ подтвердил РБК переговоры с Anas и ICA Construction, но отказался от дальнейших комментариев. В другом соинвесторе строительства ЦКАД - ДСК "Автобан" - также подтвердили факт переговоров с Anas, однако уточнили, что конкретных решений пока нет.

В самой Anas РБК сообщили, что в настоящее время интерес компании к участию в проекте носит "чисто исследовательский характер". Получить комментарий ICA Construction РБК не удалось.

Четвертый участок ЦКАД должен пройти по юго-востоку Московской области от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон". Он будет соединять Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово.

Изначально планировалось, что ЦКАД-4 будет достроен к концу 2018 года, но потом срок сдачи был отодвинут на 2019 год.

В мае газета "Ведомости" писала, что от участия в проекте ЦКАД-4 через три месяца после вхождения отказалась турецкая строительная компания Makyol. В прошлом году от финансирования проекта также отказалась УК "Лидер".

ЦКАД будет пролегать в 50 км от МКАД и практически продублирует Малое бетонное кольцо. Дорогу планируется запустить в эксплуатацию к 2025 году. Общая протяженность центральной кольцевой автомобильной дороги составит около 530 км, суммарная стоимость строительства всех участков магистрали превышает 300 млрд рублей.