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Минсельхоз США назвал Россию лидером по экспорту пшеницы в 2017-2018 сельхозгоду

Экономика и бизнес
12 июля, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

РФ поставила за этот период на экспорт 41 млн т пшеницы

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ТАСС, 12 июля. Россия в 2017-2018 сельскохозяйственном году, закончившемся 30 июня, поставила на экспорт 41 млн т пшеницы, заняв по этому показателю первое место в мире. Такая оценка содержится в обзоре минсельхоза США.

Для сравнения, страны Евросоюза в прошедшем сельхозгоду экспортировали 23,3 млн т пшеницы, США - 23,2 млн т, Канада - 22,6 млн т.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев говорил, что общий экспорт зерновых из РФ в 2017-2018 сельхозгоду составил 52,4 млн т.

Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельхозгоду составлял 35,5 млн т, включая 27,1 млн т пшеницы.

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