Сбербанк и Тинькофф банк запустили услугу взаимных переводов по номеру телефона

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сбербанк и Тинькофф банк запустили услугу взаимного перевода средств по номеру мобильного телефона. До конца июля сервис станет доступен всем клиентам в России. Об этом журналистам сообщил директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Игорь Мамонтов.

"Тестирование закончено, с сегодняшнего дня открываем постепенно для наших клиентов [этот сервис]. Но мы целимся в то, что до конца июля все клиенты Сбербанка и "Тинькофф" этот сервис получат", - сказал Мамонтов.

По его словам, комиссия за пользование услуги составляет 1% как для клиентов Сбербанка, так и Тинькофф банка. Также, по словам Мамонтова, в будущем к сервису могут присоединиться новые банки.

"На этом мы останавливаться не собираемся. В ближайшее время вы услышите о других партнерах, которые к этой же системе присоединились", - сказал Мамонтов.

Перевод по номеру телефона можно будет сделать через приложения Сбербанка и Тинькофф банка.

Мамонтов пояснил, что максимальный размер одного перевода на сегодняшний день - 15 тыс. рублей, всего за день можно перевести 50 тыс. рублей. В дальнейшем размер переводов будет увеличен до 1 млн рублей.