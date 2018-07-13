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Сбербанк и Тинькофф банк запустили услугу взаимных переводов по номеру телефона

Экономика и бизнес
13 июля, 12:20 дата обновления: 13 июля, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Как отметил директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Игорь Мамонтов, комиссия за пользование услуги составляет 1%

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сбербанк и Тинькофф банк запустили услугу взаимного перевода средств по номеру мобильного телефона. До конца июля сервис станет доступен всем клиентам в России. Об этом журналистам сообщил директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Игорь Мамонтов.

"Тестирование закончено, с сегодняшнего дня открываем постепенно для наших клиентов [этот сервис]. Но мы целимся в то, что до конца июля все клиенты Сбербанка и "Тинькофф" этот сервис получат", - сказал Мамонтов.

По его словам, комиссия за пользование услуги составляет 1% как для клиентов Сбербанка, так и Тинькофф банка. Также, по словам Мамонтова, в будущем к сервису могут присоединиться новые банки.

"На этом мы останавливаться не собираемся. В ближайшее время вы услышите о других партнерах, которые к этой же системе присоединились", - сказал Мамонтов.

Перевод по номеру телефона можно будет сделать через приложения Сбербанка и Тинькофф банка.

Мамонтов пояснил, что максимальный размер одного перевода на сегодняшний день - 15 тыс. рублей, всего за день можно перевести 50 тыс. рублей. В дальнейшем размер переводов будет увеличен до 1 млн рублей.

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