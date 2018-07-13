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Новак: эффект от сделки ОПЕК+ для России в 2018 году составит 2,5 трлн рублей

Экономика и бизнес
13 июля, 12:19 дата обновления: 13 июля, 13:57 UTC+3

Такой показатель будет достигнут при ценах $70 за баррель, отметил министр

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия ожидает эффект от сделки ОПЕК+ на уровне 2,5 трлн рублей в 2018 году, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"При ценах в $70 [за баррель нефти] этот эффект составит 2,5 трлн", - сказал Новак.

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Он также отметил, что Россия в июле восстановила добычу нефти на 80% от того объема сокращения, который был предусмотрен соглашением ОПЕК+. "Мы, следуя решению [о наращивании добычи], в июле уже на две трети примерно или даже на 80% восстановили то сокращение, которое было", - сказал министр. 

"Вы знаете, по июню мы вышли на сокращение не 300 тыс., а 180 тыс. [баррелей в сутки]. Что касается июля, еще рано говорить о тех показателях, которые будут в целом по месяцу, но мы исходим из того, что общее сокращение составит примерно 200 тыс. от того лимита, который был. От октября 2016 года останется примерно 100 тыс.", - сказал Новак. 

"Мы для наших компаний ввели пропорциональное распределение квоты, все они придерживаются общих договоренностей пропорционального изменения добычи", - сказал он.

Сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти продолжается, несмотря на решение о восстановлении общей добычи на 1 млн баррелей в сутки, сообщил Новак. На вопрос, не считает ли он, что сделка "развалилась", министр сказал: "Мы так не считаем". "Я не исключаю, что если [рынку] понадобится больше 1 млн баррелей условно, мы [страны-члены сделки ОПЕК+] сможем вместе оперативно обсудить это и принять необходимое решение. Но это зависит от того, целесообразно это, или нет", - отметил также Новак. При этом он отметил, что, "может, это будет непропорциональное распределение квот [объемов] по увеличению на 1 млн, исходя из возможностей разных стран".

На вопрос, есть ли риск раскола в альянсе, учитывая позицию Ирана, Новак сказал, что это "фантазии".

По его словам, ОПЕК+ сможет принимать решения по регулированию рынка нефти и после 2018 года. "Что касается продолжения такой работы [по регулированию после 2018 года], мы будем смотреть на такую целесообразность. Такой механизм показал эффективность. Страны хотят продолжить взаимодействие, принимать решения по добыче в случае необходимости", - сказал он.

"Но базовым рассматривается проект соглашения начиная с 2019 года об институализации отношений. Это соглашение будет иметь бессрочный характер. У нас будет возможность, у стран экспортеров, консультироваться, встречаться и принимать решения, которые будут полезны для стран участниц", - добавил Новак.

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