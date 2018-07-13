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Песков не подтвердил информацию о готовности РФ инвестировать в проекты в Иране $50 млрд

Экономика и бизнес
13 июля, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее советник лидера республики после встречи с Владимиром Путиным заявил, что Россия подтвердила готовность инвестировать в проекты в Иране до $50 млрд, в том числе в нефтегазовый сектор

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Россия готова инвестировать в нефтегазовые проекты в Иране сумму до $50 млрд.

"Не могу это подтвердить, и тем более, что-то сказать подробнее", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов дать более подробную информацию по этому вопросу.

Ранее советник верховного лидера Исламской Республики Али Акбар Велаяти после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в четверг в Ново-Огарево заявил, что Россия подтвердила готовность инвестировать в проекты в Иране до $50 млрд, в том числе в нефтегазовый сектор. По мнению политика, "инвестиции РФ в иранские нефть и газ могут компенсировать выход европейских компаний на фоне санкций США". Советник иранского лидера сообщил, что его встреча с российским президентом продлилась два часа, была "конструктивной", а переговоры "искренними".

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