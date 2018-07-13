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Путин считает, что ВТБ должен активнее снижать ставки кредитов для малого бизнеса

Экономика и бизнес
13 июля, 14:16 дата обновления: 13 июля, 14:20 UTC+3

По словам Андрея Костина, на данный момент банк предлагает кредиты малому бизнесу под 10% годовых

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что глава банка ВТБ Андрей Костин должен ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса. Об этом он заявил во время встречи с Костиным.

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"Гораздо быстрее нужно идти в [снижении ставок для малого бизнеса]", - подчеркнул глава государства. "Мы стараемся", - ответил глава банка.

По словам Костина, сейчас банк предлагает кредиты малому бизнесу под 10% годовых. "Но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать, - добавил он. - Думаю, что условия для этого все есть". Путин заметил на это, что в среднем по стране ставки по таким кредитам уже опустились ниже 10%.

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Персоны
Костин, Андрей Леонидович Путин, Владимир Владимирович
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