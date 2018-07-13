Путин считает, что ВТБ должен активнее снижать ставки кредитов для малого бизнеса

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что глава банка ВТБ Андрей Костин должен ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса. Об этом он заявил во время встречи с Костиным.

"Гораздо быстрее нужно идти в [снижении ставок для малого бизнеса]", - подчеркнул глава государства. "Мы стараемся", - ответил глава банка.

По словам Костина, сейчас банк предлагает кредиты малому бизнесу под 10% годовых. "Но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать, - добавил он. - Думаю, что условия для этого все есть". Путин заметил на это, что в среднем по стране ставки по таким кредитам уже опустились ниже 10%.