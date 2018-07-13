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Российская альтернатива офшорам позволит переходить инвесторам в юрисдикцию РФ без потерь

Экономика и бизнес
13 июля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Специальные административные районы заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре - октябре 2018 года

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство разработало пакет законопроектов, которые позволят инвесторам переходить в российские офшорные зоны без потерь, при полном сохранении активов, прав и обязанностей. Соответствующие документы могут быть приняты Государственной думой в весеннюю сессию. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр экономического развития Максим Орешкин.

Специальные административные районы (САР), которые власти РФ рассматривают как альтернативу зарубежным офшорным зонам, заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре - октябре 2018 года, прежде говорил Орешкин.

Он напомнил, что речь не идет о создании офшоров по мировому опыту прошлых лет."Это специальный налоговый, корпоративный режим, режим валютного законодательства, более удобный для холдинговых компаний", - пояснил министр. Для успешной работы этих зон, в том числе в РФ, был принят пакет законов о деофшоризации бизнеса.

"К сожалению не было сделано удобного механизма для того, чтобы холдинги из иностранных переносились в российскую юрисдикцию. Главное, что есть в тех пакетах законопроектов, которые сейчас рассматриваются в Госдуме и, я надеюсь, будут приняты в весеннюю сессию - это так называемая редомициляция. Это возможность переноса компании с одной юрисдикции в другую юрисдикцию при полном сохранении активов, прав и обязательств этой компании", - сказал он.

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Орешкин, Максим Станиславович
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