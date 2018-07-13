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Силуанов сохранил пост председателя наблюдательного совета "Алросы"

Экономика и бизнес
13 июля, 16:36 дата обновления: 13 июля, 16:47 UTC+3

Министр финансов РФ возглавляет набсовет компании с 2015 года

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов переизбран главой наблюдательного совета алмазодобывающей компании "Алроса", сообщили в компании.

Силуанов возглавляет наблюдательный совет компании с 2015 года.

Первым заместителем председателя набсовета избран государственный советник республики Саха (Якутия) Егор Борисов, заместителем - глава "Алросы" Сергей Иванов.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

"Алроса" - крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов, добывает алмазы в Якутии и Архангельской области.

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Персоны
Иванов, Сергей Сергеевич Борисов, Егор Афанасьевич Силуанов, Антон Германович
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