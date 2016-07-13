Премьер Бангладеш заявила, что АЭС "Руппур" обеспечит 10% объема электроэнергии в стране

БАНГЛАДЕШ, 14 июля. /ТАСС/. Первая в Бангладеш атомная электростанция "Руппур", которую в этой южно-азиатской стране строит "Росатом", обеспечит 10% всего объема электроэнергии в стране. Об этом сообщила в субботу премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, выступая на церемонии заливки "первого бетона" в основание второго энергоблока АЭС "Руппур".

"Мы надеемся, что в целом 2400 Мвт электроэнергии будут поступать с двух реакторов этой электростанции к 2023 и 2024 годам. С этого времени около 10% общего производства электроэнергии в стране будет приходиться на ядерную энергетику", - сказала премьер-министр.

"Как настоящий друг, Россия не только оказала нам материальную и моральную поддержку во время войны за независимость в 1971 году, но также приняла участие в восстановлении разрушенной войной Бангладеш", - добавила Хасина.

Она отметила, что о постройке АЭС "Руппур" мечтал еще ее отец, основатель Бангладеш, первый президент и премьер этой страны Шейх Муджибур Рахман (убитый в ходе военного переворота в 1975 году - прим. ТАСС). "Российская Федерация откликнулась на просьбу Бангладеш помочь в сооружении станции. Я выражаю свою благодарность правительству и народу России за предоставленную поддержку", - добавила премьер-министр.

Она отметила, что развитие ядерной энергетики поможет реализации главной цели, которую ставит перед собой правительство страны - создание процветающей республики.

АЭС поможет развитию науки в Бангладеш

Как отметил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, функционирование АЭС "Руппур" будет способствовать развитию науки в Бангладеш. "Экономика Бангладеш в последние годы уверенно растет. Собственная атомная станция обеспечит стране сохранение набранных темпов роста, даст возможность создать тысячи рабочих мест, будет способствовать увеличению экспорта, развитию науки и технологий", - сказал Борисов в своем выступлении.

Он отметил, что закладка бетона на втором энергоблоке АЭС "Руппур" стала очередной вехой в реализации этого самого крупного проекта за всю историю отношений двух стран. "Ввод в строй такого сложного объекта, как атомная станция, будет означать переход всей энергетической отрасли Бангладеш на качественно новый технологический уровень, добавил Борисов. - От лица моих сограждан хочу сказать, что мы гордимся данным масштабным проектом, который отвечает нашим общим интересам".

Реализация проекта

АЭС "Руппур" с двумя реакторами типа ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с контрактом от 25 декабря 2015 года. Строительство первого энергоблока началось в ноябре 2017 года. 8 июля 2018 года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA) выдал лицензию на начало проектирования и строительства энергоблока №2 АЭС "Руппур".

Проектные и строительные работы на площадке строительства АЭС ведет "Атомстройэкспорт", который входит в структуру "Росатома". Комплектным поставщиком оборудования реакторного острова, а также вспомогательного оборудования машинного зала АЭС "Руппур" является машиностроительный дивизион "Росатома" - "Атомэнергомаш". Предприятия дивизиона изготовят корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечено на 2023 год, второго - на 2024 год.