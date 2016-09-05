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Газомоторное топливо

Проекты Таймлайн Петербургский газовый форум Участники Газомоторное топливо
5 сентября, 12:37 UTC+3
Материал из 1 страницы

ООО "Газпром газомоторное топливо" — единый оператор от ПАО "Газпром" по развитию рынка газомоторного топлива. Компания создана в декабре 2012 года, ее целью является расширение использования природного газа в качестве моторного топлива. Компания обеспечивает строительство новой производственно-сбытовой инфраструктуры для реализации природного газа в качестве моторного топлива.

ПАО "КАМАЗ" – лидер российского рынка, занимает 13-е место в мире среди производителей тяжёлых грузовиков. Модельный ряд охватывает весь спектр соответствующей техники полной массой от 8 до 97 тонн. Шасси КАМАЗ более чем 40 основных моделей широко используются при выпуске спецтехники для многих отраслей экономики. С компанией сотрудничают более 200 заводов изготовителей спецтехники. Освоен выпуск более чем 45 моделей автомобилей, спецтехники, автобусов НЕФАЗ и Маркополо с двигателями, работающими на природном газе (метане).  Успешно работают совместные предприятия, открытые "КАМАЗом" в партнёрстве с ведущими зарубежными автопроизводителями и производителями компонентов.

Группа компаний "Ротор" занимается развитием газомоторного рынка России и стран Ближнего зарубежья. Производственное ядро Группы – НПО "Ротор" – работает на рынке газомоторных технологий более 20 лет. За прошедшие годы компания обеспечила современным компрессорным и газозаправочным оборудованием более 30% российских АГНКС в 20 регионах страны.  Комплексный подход к развитию газомоторного топлива в России - главный приоритет в работе ГК "Ротор".

Группа компаний "ГазСервисКомпозит" - российский разработчик и производитель композитных баллонов низкого и высокого давления, систем для хранения и транспортировки газа и передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ). Продукция "ГазСервисКомпозит" применяется при производстве и эксплуатации транспорта на газомоторном топливе, в целях обеспечения газификации населенных пунктов и коммерческих потребителей.

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