Саммиты СНГ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2017 года в Сочи пройдет заседание Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, свое участие подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Киргизия будет представлена на уровне премьер-министра, поскольку президент Алмазбек Атамбаев занят подготовкой к президентским выборам, которые пройдут 15 октября.

Содружество Независимых Государств (СНГ) - региональная межгосударственная организация, образованная 8 декабря 1991 года. В нее входят 11 стран постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. С 1993 по 2009 годы в СНГ входила также Грузия. В 2014 году после событий "евромайдана" неоднократно появлялись сообщения о возможном выходе Украины из организации, однако официальную заявку страна не подавала.

Саммиты СНГ

Высший орган СНГ - Совет глав государств, в котором представлены все 11 стран. Встречи руководителей государств проводятся с 1991 года. Как правило, эти саммиты проходят дважды в год: очередной и неформальный (без официальной повестки дня и обычно без подписания итоговых документов). Кроме того, по просьбе одного из государств - членов Содружества может быть созван и внеочередной саммит организации.

В целом за годы существования СНГ было проведено 59 саммитов (44 - заседания Совета глав государств, 15 - неформальные), а также пять встреч в ограниченном составе, на которых присутствовали президенты не всех стран организации (3 июля 2004 года, 19-20 декабря 2008 года, 18 июля и 19 декабря 2009 года, 8 мая 2014 года). По данным Исполкома СНГ, всего на саммитах было подписано 815 документов, в том числе 724 - на официальных встречах, 37 - на неформальных.

Саммиты с 2012 года

За последние пять лет состоялись пять официальных и два неформальных саммита СНГ (в 2013 году неформальный саммит не проводился), а также одна встреча лидеров стран Содружества в неполном составе.

15 мая 2012 года в Москве на неформальном саммите главы всех 11 государств организации обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в рамках СНГ и углубление процессов экономической интеграции.

5 декабря 2012 года в Ашхабаде в заседании Совета глав государств СНГ приняли участие президенты восьми стран. Азербайджан, Молдавию и Киргизию представляли главы правительств. На саммите был подписан ряд документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка, об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений. Кроме того, решением Совета 2013 год был объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ.

25 октября 2013 года в Минске состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. Киргизия и Туркменистан были представлены на уровне вице-премьеров. Обсуждались вопросы подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Было принято решение объявить 2014 год Годом туризма в СНГ, 2015 год - Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

В сфере обеспечения безопасности президенты утвердили ряд целевых программ, предусматривающих совместные меры борьбы с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Приняты концепция сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Были также рассмотрены вопросы защиты секретной информации, сотрудничества в области финансовых, валютно-платежных и кредитных отношений.

8 мая 2014 года в Москве прошла неформальная встреча президента РФ с главами Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Стороны обсудили вопросы коллективной безопасности, а также ситуацию на Украине. Лидеры стран также провели ряд двусторонних переговоров.

10 октября 2014 года в Минске в заседании Совета глав государств СНГ участвовали руководители десяти стран содружества. Украину на саммите представлял ее посол в Белоруссии Михаил Ежель. По итогам встречи было подписано около 20 документов, в том числе касающиеся противодействия незаконной миграции и торговле людьми, взаимодействия погранслужб. Кроме того, президенты приняли совместное обращение к народам СНГ и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также решение об объявлении 2016 года Годом образования в СНГ.

8 мая 2015 года в Кремле состоялась неформальная встреча глав государств - участников СНГ, посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

16 октября 2015 года в поселке Бурабай (Казахстан) прошло очередное заседание Совета глав государств СНГ. Президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также официальные представители Молдавии, Туркмении и Украины по итогам встречи подписали 16 документов. Также были утверждены кандидатуры главы Антитеррористического центра СНГ и председателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ. Состоялась официальная передача председательства в Содружестве от Казахстана к Киргизии в 2016 году.

Последний Совет глав государств СНГ состоялся 16 сентября 2016 года в Бишкеке. В заседании приняли участите президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Молдавию представлял премьер-министр страны, Узбекистан - министр иностранных дел, Туркмению - первый заместитель председателя кабинета министров, Украину - чрезвычайный и полномочный посол в Киргизии.

Участники саммита утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы, программу сотрудничества стран организации в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий на 2016-2020 годы.

Были приняты заявления глав государств, посвященные 25-летию Содружества, 70-летию завершения работы Нюрнбергского трибунала, а также Конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств - участников организации. Также было утверждено решение о переходе председательства в СНГ к России в 2017 году. Лидеры стран содружества подписали блок документов по развитию сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе решение о проведении переписей населения в 2020 году в странах СНГ, о проведении Года семьи в 2017 году и Года культуры в 2018 году.