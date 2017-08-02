День Воздушно-десантных войск РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа ежегодно в России отмечается профессиональный праздник Вооруженных сил (ВС) РФ - День воздушно-десантных войск. Он был утвержден указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г.

Дата празднования была выбрана в связи с тем, что 2 августа 1930 г. на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было впервые выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского.

История войск

Первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 г. в Ленинградском военном округе. В 1932 г. началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск. 11 декабря 1932 г. было принято постановление Реввоенсовета СССР о создании воздушно-десантных подразделений.

В 1941 г. на базе воздушно-десантных бригад были организованы корпуса численностью свыше 10 тыс. человек каждый. После своего основания воздушно-десантные войска (ВДВ) входили в состав ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Бригады ВДВ участвовали в вооруженном конфликте на Халхин-Голе и в советско-финской войне 1939-1940 гг. В начале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. все пять воздушно-десантных корпусов принимали активное участие в боях с немецкими захватчиками. За боевые заслуги в ходе войны всем воздушно-десантным соединениям было присвоено звание гвардейских. Тысячи солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями, 296 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. В 1946 г., одновременно с переименованием РККА в Вооруженные силы СССР, ВДВ были включены в состав Сухопутных сил с подчинением министру обороны.

На протяжении почти четверти века (в 1954-1959 и 1961-1979) десантниками руководил генерал армии Василий Маргелов, при котором сформировалась основа структуры современных ВДВ, были значительно усилены огневая мощь и мобильность личного состава войск.

После распада СССР в 1991 г. ВДВ стали самостоятельным родом войск в резерве главнокомандующего РФ. За мужество и героизм, проявленные ими, в послевоенный период более 100 десантников удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, около 40 тыс. награждены орденами и медалями. Десантники выполняли боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии, Югославии.

С воздушно-десантных войск начался эксперимент по переводу ВС России на контрактный способ комплектования. В конце декабря 2003 г. 76-я дивизия ВДВ стала первым соединением в российской армии, полностью сформированным на контрактной основе.

Текущее состояние и структура

ВДВ России - отдельный род войск, способный создавать и наращивать мобильные группировки на любых направлениях в очень короткие сроки (не более суток). Является средством Верховного Главнокомандования. С 2015 г. в ВДВ действуют три боевых компоненты.

Десантно-штурмовая компонента:

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия (Псков);

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Кутузова II степени бригада (Ульяновск);

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Улан-Удэ, Бурятия);

56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Отечественной войны бригада (Камышин, Волгоградская обл.);

83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Уссурийск, Приморский край).

Воздушно-десантная компонента:

98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия (Иваново);

106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия (Тула).

Десантно-штурмовая (горная) компонента:

7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия (Новороссийск).

Кроме того, в 2014 г. в Кубинке (Московская обл.) была создана 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения, а в соединениях дополнительно сформированы разведывательные батальоны. В состав ВДВ входит 38-й отдельный гвардейский полк связи ВДВ (Московская обл.).

В 2016 г. во всех шести десантно-штурмовых соединениях сформированы танковые роты (по одной в соединении). В 2018 г. три из них будут преобразованы в танковые батальоны. Также в составе ВДВ действуют роты радиоэлектронной борьбы, роты беспилотных летательных аппаратов.

Разработан план оснащения ВДВ современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техникой на период до 2020 г.

С 2016 г. в войска поступают боевые машины десанта БМД-4М "Садовница" и БТР-МДМ "Ракушка" (к 2020 г. их общая численность должна превысить 300 единиц), бронеавтомобили "Рысь" (локализованная версия Iveco LMV​). Проходит модернизацию стоящая на вооружении ВДВ самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" с орудием калибра 125 мм и др. Всего в прошлом году в войска было поставлено в общей сложности 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин, уровень оснащенности ВДВ современными образцами вооружения был доведен до 47%. В 2017 г. войска должны получить 150 единиц новой бронетанковой техники.

В настоящее время идут испытания новых самоходных противотанковых комплексов "Корнет-Д1". Ведутся опытно-конструкторские работы по созданию линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники грузов массой от 500 кг до 18 т. В ближайшие два года ожидается поступление в войска защищенных автомобилей спецназначения "Тайфун", десантируемых парашютным способом, а также унифицированных средств десантирования "Бахча-УПДС", которые позволят десантировать "Садовницу" и "Ракушку" с экипажем внутри машины из самолетов Ил-76.

В аналогичный срок на вооружение ВДВ должен поступить учебно-тренировочный комплекс для отработки действий на парашютной системе спецназначения "Арбалет". Кроме того, к 2018 г. планируется модернизировать парашют Д-10 для боевой экипировки "Ратник".

27 июля 2017 г. на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за последние два года в ВДВ проведен ряд важных организационно-штатных мероприятий, созданы пять разведывательных и шесть танковых подразделений, поставлено более 3 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной специальной техники.

Укомплектованность военнослужащими по контракту выросла более чем в 1,5 раза, на 20% повысилась интенсивность подготовки ВДВ. Совершено более 100 тыс. парашютных прыжков, десантировано более 100 объектов вооружения, военной техники и грузов (в том числе на территории Сирии). В ближайших планах - завершить формирование двух отдельных батальонов, поставить в ВДВ более 2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

Согласно публикациям Минобороны, в зимний период обучения 2017 г. в ВДВ было проведено более 1 тыс. мероприятий боевой подготовки. На летний период запланировано еще более 1 тыс. 500 мероприятий различного масштаба, основные из которых - одно бригадное и два полковых тактических учения. Все учения проводятся на местности с десантированием парашютным и посадочным способом личного состава и техники, боевой стрельбой. ВДВ также наращивают участие в международных мероприятиях (совместные учения с подразделениями иностранных государств, визиты делегаций и др.).

По информации заместителя командующего ВДВ по миротворческим операциям и КСОР генерал-лейтенанта Александра Вязникова, в 2016 г. было проведено 55 таких мероприятий, на 2017 г. запланировано 77.

Полигоны, учебные заведения и др.

ТАСС/Минобороны РФ/Reuters

Численность ВДВ превышает 45 тыс. военнослужащих. В состав учебно-материальной базы войск по состоянию на июль 2017 г. входят 15 полигонов, в том числе один полигон центрального подчинения ВДВ Струги Красные (Псковская обл.). До конца 2020 г. на территории одного из субъектов Центрального федерального округа планируется построить еще один военный полигон для боевой подготовки десантников.

Кадры для ВДВ готовит ряд учебных заведений:

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище,

Тульское суворовское военное училище (возрождено в 2016 г.),

Омский кадетский военный корпус,

242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ (Омск),

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Форменный головной убор российских десантников - берет голубого цвета. Девиз ВДВ - "Никто, кроме нас!" Командующий ВДВ России - генерал-полковник Андрей Сердюков (4 октября 2016 г. сменил на этом посту Владимира Шаманова).

В День Воздушно-десантных войск в России традиционно проходят показательные выступления десантников, концерты и другие праздничные мероприятия.