День российской гвардии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 2 сентября ежегодно с 2001 г. в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается День российской гвардии.

Памятный день первоначально был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 22 декабря 2000 г. в связи с 300-летием российской гвардии. В настоящее время отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г.

Российскую воинскую гвардию не следует путать с созданной в 2016 г. Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).

История гвардии

Российская гвардия была создана в 1700 г. царем Петром I на основе Преображенского и Семеновского полков. Эти отборные части стали школой подготовки и образования офицерских кадров (первоначально дворяне перед получением офицерского чина должны были отслужить в гвардии рядовыми, со временем это условие стали обходить).

Табель о рангах 1722 г. давала офицерам гвардии старшинство в два чина перед армейскими офицерами. Привилегированность гвардии, ее отличие от обычных армейских частей подчеркивались особым статусом прохождения службы, особой формой одежды, своими знаками отличия.

Гвардейские формирования неоднократно участвовали в дворцовых переворотах XVIII века. После Октябрьской революции в 1918 г. в ходе расформирования царской армии были упразднены и гвардейские части.

Созданные партией большевиков в апреле 1917 г. добровольческие отряды Красной гвардии не являлись регулярными воинскими формированиями и не имели единого централизованного военного командования. Приняв участие в Октябрьской революции и начальных этапах Гражданской войны, в 1918-1919 гг. эти отряды влились в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), и наименование "гвардия" перестало использоваться.

Второе рождение воинской гвардии произошло во время Великой Отечественной войны.

Приказом народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина от 18 сентября 1941 г. за "боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок" четырем стрелковым дивизиям (100-й, 127-й, 153-й и 161-й) было присвоено звание гвардейских. В том же году было введено понятие "гвардейская часть". Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и нагрудный знак (учрежден 21 мая 1942 г.).

Военнослужащим гвардейских частей и соединений выплачивался повышенный оклад денежного содержания (начальствующему составу - полуторный, рядовому составу - двойной).

После окончания военных действий воинским формированиям "гвардейское" звание, как правило, не присваивалось, однако при их переформировании оно передавалось новым воинским частям и соединениям в целях сохранения боевых традиций. 45-й отдельный полк специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России стал гвардейским в мирное время (2005), заслужив это наименование при выполнении правительственных заданий на Северном Кавказе.

Современное состояние

В настоящее время более 100 воинских частей и соединений армии и флота России имеют почетное наименование гвардейских.

Так, гвардейскими являются все составляющие трех боевых компонент ВДВ (десантно-штурмовой, воздушно-десантной и десантно-штурмовой горной), Кантемировская танковая и Таманская мотострелковая дивизии, отдельная мотострелковая Севастопольская бригада и др.