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День российской гвардии. Досье

Биографии и справки
2 сентября, 0:01 UTC+3
Гвардия была создана в 1700 году на основе Преображенского и Семеновского полков
Материал из 1 страницы

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 2 сентября ежегодно с 2001 г. в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается День российской гвардии.

Памятный день первоначально был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 22 декабря 2000 г. в связи с 300-летием российской гвардии. В настоящее время отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г.

Российскую воинскую гвардию не следует путать с созданной в 2016 г. Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).

История гвардии

Российская гвардия была создана в 1700 г. царем Петром I на основе Преображенского и Семеновского полков. Эти отборные части стали школой подготовки и образования офицерских кадров (первоначально дворяне перед получением офицерского чина должны были отслужить в гвардии рядовыми, со временем это условие стали обходить).

Табель о рангах 1722 г. давала офицерам гвардии старшинство в два чина перед армейскими офицерами. Привилегированность гвардии, ее отличие от обычных армейских частей подчеркивались особым статусом прохождения службы, особой формой одежды, своими знаками отличия.

Гвардейские формирования неоднократно участвовали в дворцовых переворотах XVIII века. После Октябрьской революции в 1918 г. в ходе расформирования царской армии были упразднены и гвардейские части.

Созданные партией большевиков в апреле 1917 г. добровольческие отряды Красной гвардии не являлись регулярными воинскими формированиями и не имели единого централизованного военного командования. Приняв участие в Октябрьской революции и начальных этапах Гражданской войны, в 1918-1919 гг. эти отряды влились в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), и наименование "гвардия" перестало использоваться.

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Второе рождение воинской гвардии произошло во время Великой Отечественной войны.

Приказом народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина от 18 сентября 1941 г. за "боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок" четырем стрелковым дивизиям (100-й, 127-й, 153-й и 161-й) было присвоено звание гвардейских. В том же году было введено понятие "гвардейская часть". Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и нагрудный знак (учрежден 21 мая 1942 г.).

Военнослужащим гвардейских частей и соединений выплачивался повышенный оклад денежного содержания (начальствующему составу - полуторный, рядовому составу - двойной).

После окончания военных действий воинским формированиям "гвардейское" звание, как правило, не присваивалось, однако при их переформировании оно передавалось новым воинским частям и соединениям в целях сохранения боевых традиций. 45-й отдельный полк специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России стал гвардейским в мирное время (2005), заслужив это наименование при выполнении правительственных заданий на Северном Кавказе.

Современное состояние

В настоящее время более 100 воинских частей и соединений армии и флота России имеют почетное наименование гвардейских.

Так, гвардейскими являются все составляющие трех боевых компонент ВДВ (десантно-штурмовой, воздушно-десантной и десантно-штурмовой горной), Кантемировская танковая и Таманская мотострелковая дивизии, отдельная мотострелковая Севастопольская бригада и др.

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