Совет Россия - НАТО. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 13 июля в Брюсселе запланировано очередное заседание Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов. Ожидается, что стороны обсудят вопросы, касающиеся учений, баланса сил, ситуации на Украине. СРН - главный орган в отношениях альянса с Россией.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории его создания, направлениях деятельности и последних заседаниях.

История создания

СРН был создан согласно Декларации о новых отношениях между РФ и НАТО, подписанной 28 мая 2002 г. на итальянской базе ВВС Пратика-ди-Маре под Римом. Совет заменил орган, который был учрежден в соответствии с Основополагающим актом от 1997 г. и действовал в двустороннем формате "НАТО + РФ". В рамках СРН Россия и все члены НАТО представлены как равноправные партнеры, решения принимаются консенсусом.

Заседания СРН

До 2014 г. заседания СРН проводились, как правило, в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц на уровне послов и военных представителей; дважды в год - на уровне министров иностранных дел (в последний раз - в декабре 2013 г.), министров обороны (в октябре 2013 г.) и начальников генеральных штабов (в мае 2013 г.). За время работы Совета состоялось три встречи на высшем уровне (в 2002 г. на базе Пратика-ди-Маре; в 2008 г. в Бухаресте в рамках саммита НАТО; в 2010 г. в Лиссабоне, на полях саммита НАТО).

При СРН было создано более 25 рабочих групп и комитетов по конкретным вопросам, в том числе по борьбе с террористической угрозой, по контролю над вооружениями и нераспространению, по Афганистану, в области миротворчества.

Направления сотрудничества

В рамках СРН наиболее успешно развивалось сотрудничество РФ и НАТО по Афганистану. В 2010 г. была одобрена программа по укомплектованию афганской армии российскими вертолетами Ми-17 ("Вертолетный пакет"). Закупки машин велись не по линии НАТО, а на основе двусторонних соглашений РФ и США. В 2011-2013 гг. были заключены контракты на поставку в общей сложности 63 вертолетов на сумму $1,3 млрд По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, сделка была завершена в октябре 2014 г. В апреле 2011 г. был учрежден трастовый фонд СРН с целью приобретения запчастей, обеспечения лицензионного ремонта и подготовки афганских техников в РФ. В 2012 г. в Новосибирске начал работать центр по подготовке афганских специалистов.

Другой сферой взаимодействия в рамках СРН была борьба с терроризмом. В конце 2011 г. было объявлено о готовности к действию Совместной аэрокосмической системы по противодействию воздушному терроризму, разработанной в рамках Инициативы СРН по сотрудничеству в воздушном пространстве (ИСВП). В рамках ИСВП проводились совместные учения "Бдительное небо" (последние - в сентябре 2013 г.).

Один из крупнейших совместных проектов - сканер STANDEX, способный на расстоянии определять наличие взрывчатки на теле террориста-смертника. Его испытали в парижском метро в октябре 2013 г. Начало промышленного производства было намечено на осень 2015 г. Планировалось, что первые образцы будут установлены в конце 2015 г. - начале 2016 г. в аэропорту Брюсселя, рядом с которым располагается штаб-квартира НАТО.

В декабре 2013 г. на заседании СРН на уровне глав МИД было объявлено о запуске проекта по утилизации устаревших боеприпасов на территории РФ, он был рассчитан на пять лет. Кроме того, по инициативе СРН был разработан русско-английский глоссарий, содержащий 15 тыс. терминов, используемых в сфере военного сотрудничества.

Замораживание отношений

Политические кризисы трижды становились причиной замораживания отношений между Россией и НАТО. В первый раз это произошло по инициативе России в марте 1999 г. после военной операции НАТО против Югославии. Связи были восстановлены в феврале 2000 г. Во второй раз отношения были приостановлены в августе 2008 г. в связи с негативной оценкой со стороны НАТО действий России в ходе грузино-югоосетинского конфликта (решение касалось военного сотрудничества; оно было возобновлено в декабре 2009 г.).

Последнее по времени охлаждение отношений произошло из-за ситуации на Украине. 1 апреля 2014 г. НАТО заморозила на три месяца все виды "практического военного и гражданского" сотрудничества с Россией, а в июне руководство НАТО решило, что "возврат к "стратегическому партнерству между НАТО и Россией на данном этапе невозможен". Однако альянс высказался за сохранение формата СРН "для продолжения политического диалога".

Перспективы восстановления отношений

После замораживания отношений СРН впервые собрался в Брюсселе на уровне постпредов 2 июня 2014 г. Стороны отметили расхождение взглядов на ситуацию на Украине, Россия указала на возрастание активности НАТО у своих границ.

Контакты поддерживались и на других уровнях. Так, в июне 2014 г. в Брюсселе прошло заседание Совета евроатлантического партнерства (форум сотрудничества стран-членов НАТО и государств-партнеров) на уровне послов, на котором российская делегация привлекла внимание альянса к "действиям украинских силовиков", повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения.

В феврале 2015 г. на полях Мюнхенской встречи по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг провели переговоры, в ходе которых отметили, что Россия и НАТО "сохраняют открытыми каналы для диалога". Затем политики встречались в мае и сентябре 2015 г. в Брюсселе и Нью-Йорке (на полях сессии Комитета министров Совета Европы и Генеральной Ассамблеи ООН) и в феврале 2016 г. на конференции в Мюнхене. Главными темами бесед были вопросы безопасности и кризис на Украине.

2 декабря 2015 г. на заседании Совета НАТО (высший орган альянса) на уровне глав МИД было принято решение рассмотреть вопрос о созыве СРН "для возобновления взаимодействия с РФ". В тот же день Лавров отметил, что "Россия никогда не отказывалась от работы в этом формате и от других форматов тоже".

Заседание СРН на уровне постоянных представителей прошло 20 апреля 2016 г. в Брюсселе. В повестке дня были такие вопросы, как кризис на Украине и минские соглашения, борьба с терроризмом, ситуация в Афганистане. Было принято решение продолжить политический диалог в рамках СРН, но, по словам Столтенберга, "это не означает, что мы возвращаемся к работе в обычном режиме".

13 июля 2016 г. в Брюсселе состоялось очередное заседание на уровне послов. В нем впервые после замораживания отношений приняли участие военные с обеих сторон. На встрече обсуждались итоги саммита альянса, состоявшегося в Варшаве 8-9 июля, на котором были приняты решения по развертыванию новых сил в Восточной Европе. По словам постпреда РФ при НАТО Александра Грушко, эти меры "необоснованны, избыточны, контрпродуктивны, носят конфронтационный характер, ослабляют общеевропейскую и региональную безопасность".

Альянс был проинформирован о проводящихся и предстоящих российских учениях. Рассматривалась также ситуация на Украине, позиции сторон совпали в тезисе о необходимости мирного урегулирования. Важным итогом июльского заседания стало достижение согласия по дальнейшему обсуждению инициативы финляндского президента Саули Ниинистё о введении обязательного правила о включении транспондеров (приемопередающих сигнальных устройств) военных самолетов при полетах над Балтийским морем (высказана на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2016 г. и поддержана им).

19 декабря 2016 г. вновь прошла встреча СРН на уровне послов. Обсуждались ситуация на Украине и в Афганистане, а также вопросы безопасности в Европе. Стороны признали наличие разногласий, но выразили намерение продолжить диалог. Достигнута договоренность о специальной встрече в Финляндии для дальнейшего изучения инициативы по безопасности в Балтийском регионе.

30 марта 2017 г. на очередном заседании на уровне послов в Брюсселе прошли дискуссии по Украине, Афганистану и военной транспарентности в Европе. В частности, стороны провели брифинги о размещении своих сил: о трех российских дивизиях у западной границы РФ и о четырех батальонах НАТО в Прибалтике и Польше (решение альянса было принято в сентябре 2014 г. на фоне кризиса на Украине, развертывание закончилось в июне 2017 г.).