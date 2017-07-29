Армейские международные игры. Досье

Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино © Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино © Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. С 29 июля по 12 августа 2017 г. на территории РФ, Китая, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии в третий раз пройдут Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств.

Организатором игр является Министерство обороны России. Военно-прикладные конкурсы АрМИ позволяют продемонстрировать умения и навыки солдат и офицеров, представляющих разные виды и рода войск. От России на международных соревнованиях выступают подразделения - победители предварительно проводящихся в Вооруженных силах (ВС) РФ всеармейских конкурсов профессионального мастерства.

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Технику для игр, как правило, предоставляет в полном объеме страна, на территории которой проводится конкурс (так, в 2017 г. российские военные выступят в ряде конкурсов с техникой Казахстана и КНР). При этом Китай традиционно участвует в соревнованиях со своей техникой, белорусские и индийские военные в 2017 г. также выступают на своих танках.

В 2014 г. после успеха международных соревнований армейских летчиков "Авиадартс" и танкистов "Танковый биатлон" (впервые прошли в РФ в 2013 г.) руководство Минобороны РФ приняло решение устроить своего рода армейскую Олимпиаду, направленную на повышение боеспособности российской армии и укрепление международного военного сотрудничества.

Игры-2015

Впервые игры были проведены с 1 по 15 августа 2015 г. на 11 военных полигонах на территории РФ.

В состязаниях приняли участие 57 команд из 17 стран - Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Пакистана, России, Сербии и Таджикистана. В качестве наблюдателей присутствовали представители Ирана, Вьетнама, Республики Корея, Мьянмы, Туркмении и Бразилии. В программу входили 14 конкурсов полевой, воздушной и морской выучки. В медальном зачете победу одержали россияне (31 золотая медаль), на втором месте были военнослужащие Китая (три золотых медали), на третьем - участники из Белоруссии (одно золото).

Игры-2016

Во второй раз игры проводились с 31 июля по 13 августа 2016 г. В 23 конкурсах участвовали команды Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Пакистана, России, Сербии и Таджикистана. Соревнования прошли на 20 полигонах и в акваториях трех морей, общее число участников игр составило около 3 тыс. человек.

Впервые состязания проходили в том числе за пределами РФ: конкурсы "Снайперский рубеж" и "Мастера артиллерийского огня" были организованы на территории Казахстана. Также впервые была представлена страна - член Североатлантического альянса (НАТО): греческие снайперы выступили в дисциплине "Снайперский рубеж".

В качестве наблюдателей присутствовали представители еще девяти стран - Австрии, Алжира, Германии, Израиля, Индонезии, Кубы, Мьянмы, Намибии и Саудовской Аравии. Впервые в АрМИ приняла участие команда ДОСААФ России (вне зачета). Победу в общекомандном зачете одержали российские военнослужащие (20 золотых медалей), команда Казахстана заняла второе место (два золота), военнослужащие Китая стали третьими (одна золотая медаль).

Игры-2017

В третьих международных играх примут участие более 3,5 тыс. военных, составляющих команды 28 стран. Это те же государства, что в 2016 г. (за исключением Пакистана), а также впервые принимающие участие в играх Лаос, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и ЮАР. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители еще семи государств. В программу АрМИ-2017 вошли пять новых дисциплин ("Страж порядка", "Военное ралли", "Воин содружества", "Соревнование расчетов БЛА" и "Дорожный патруль"), общее число дисциплин достигло 28. Конкурсы организованы на 22 полигонах на территории РФ, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая.

1. "Танковый биатлон" - конкурс выучки танковых экипажей, этапы которого (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, эстафета) взяты из обычного биатлона. С 2013 г. ежегодно проводится на полигоне Алабино в Московской обл. В состязании примут участие 19 стран (здесь и далее - по информации Минобороны РФ на 28 июля) - Ангола, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Лаос, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан и Уганда. Большинство стран используют предоставленные организаторами танки Т-72Б3, однако танкисты Китая будут соревноваться на танках аналогичного класса ZTZ-96, Белоруссии - на Т-72БМЭ, Индии - на T-90S Bhishma (Т-90С "Бхишма").

2. "Суворовский натиск" - мастерство управления боевыми машинами в исполнении мотострелков. Ранее конкурс проводился в Алабине, в 2017 г. впервые пройдет на полигоне Корла в одноименном городском уезде Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В соревновании участвуют команды Анголы, Венесуэлы, Ирана, Китая и России.

3. "Снайперский рубеж" - конкурс на лучшую полевую выучку снайперов. Проводится в Казахстане (полигон 40-й военной базы Отар, Жамбылская обл.), участвуют команды 12 стран: России, Казахстана, Китая, Венесуэлы, Узбекистана, Белоруссии, Ирана, Азербайджана, Зимбабве, Армении, Монголии и Индии.

4. "Авиадартс" - конкурс по воздушной выучке летных экипажей, проводился в РФ с 2013 по 2016 г. В этом состязании, которое в рамках АрМИ-2017 пройдет близ г. Чанчунь (провинция Цзилинь, Китай), будут задействованы военные летчики России и Китая. Они выступят на самолетах JH-7, Су-27, Су-30, МиГ-29, Су-25, Су-24, Су-34, Ил-76, вертолетах Ка-52, Ми-24 (Ми-35), Ми-28Н, Ми-8.

5. "Десантный взвод" - парашютная высадка и марш-бросок десантников, а также спринт, эстафета и гонка на БМД-2. Будет проводиться близ г. Гуаншуй (провинция Хубэй, Китай). Участвуют представители Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая, Марокко, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, и ЮАР.

6. "Морской десант" - конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты. На полигонах Клерк и Горностай (Приморский край РФ) будут состязаться морпехи из Венесуэлы, Ирана, Китая и России.

7. "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей в акваториях Японского (Владивосток) и Каспийского (Баку, Азербайджан) морей. Участвуют команды Азербайджана, Ирана, Казахстана, Китая и России.

8. "Глубина" - конкурс по водолазному многоборью пройдет на водолазном полигоне учебного центра ВМФ России в Севастополе. Участвуют Венесуэла, Индия, Иран, Россия, Сирия и ЮАР.

9. "Мастера артиллерийского огня" - состязания на лучшую полевую выучку минометных расчетов будут проходить в Казахстане на полигоне Отар, участвуют команды 12 стран: Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Белоруссии, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

10. "Мастер-оружейник" - соревнования ремонтных взводов вооружения состоятся на полигоне Корла (Китай). Участие примут военнослужащие из Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

11. "Чистое небо" (до 2016 г. - "Мастера противовоздушного боя") - конкурс расчетов зенитных установок и подразделений переносных зенитных ракетных комплексов на полигоне Корла (Китай). Участвуют Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Китай, Россия и Узбекистан.

12. "Ключи от неба" - соревнование боевых расчетов зенитных ракетных войск на полигоне Ашулук (близ с. Тамбовка, Харабалинский район Астраханской обл.). Участвуют команды Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.

13. "Отличники войсковой разведки" - испытания разведывательных подразделений (этапы - десантирование, конкурс механиков-водителей, стрельба, комплекс препятствий "Тропа разведчика" и др.) под Новосибирском. Участники - Армения, Белоруссия, Египет, Зимбабве, Казахстан, Китай, Россия и Узбекистан.

14. "Открытая вода" - понтонно-мостовые подразделения будут преодолевать преграды на реке Ока в Муроме (Владимирская обл.).

15. "Безопасный маршрут" - соревнование инженерно-саперных подразделений в Тюмени. В программе - сборка механизированного моста, проделывание проходов инженерной машиной разграждения и др. Участвуют Армения, Белоруссия, Россия и Узбекистан.

16. "Инженерная формула" - еще один конкурс подразделений инженерных войск в Тюмени. В программе - оборудование котлована, засыпка траншеи, установка бревен, перевозка техники через водную преграду. Участники - Белоруссия и Россия.

17. "Безопасная среда" - состязание экипажей радиационной, химической и биологической разведки на полигоне Корла в Китае. Участвуют команды Белоруссии, Египта, Ирана, Китая и России.

18. "Мастера автобронетанковой техники" - конкурс водителей и экипажей передвижных ремонтных мастерских на базе 1437-го Учебного центра подготовки специалистов автобронетанковой техники в Острогожске (Воронежская обл.). Участвуют команды Венесуэлы, Египта, Казахстана и России.

19. "Рембат" - соревнование мастерских по обслуживанию и ремонту техники и вооружения пройдут в Омске. Участники - команды Казахстана, Китая и России.

20. "Эльбрусское кольцо" - соревнование по полевой выучке подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности. Место проведения - спортивный центр ЦСКА "Терскол" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Участники - Иран, Казахстан, Китай, Марокко, Россия и Узбекистан. Финал состязания предусматривает подъем на вершину горы Эльбрус (5 тыс. 642 м).

21. "Верный друг" - кинологический конкурс в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ (пос. Княжево, Дмитровский район Московской обл.), участвуют команды Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, России и Узбекистана.

22. "Военно-медицинская эстафета" - соревнование медперсонала в Санкт-Петербурге. Участвуют команды Белоруссии, Зимбабве, Ирана, Казахстана и России.

23. "Полевая кухня" - соревнование военных кулинаров в Алабине (Московская обл.). Участвуют специалисты продовольственной службы из Азербайджана, Белоруссии, Израиля, Монголии, России и Сербии.

24. "Страж порядка" - соревнование сотрудников военной полиции в Алабине (Московская обл.). Участвуют Казахстан и Россия.

25. "Военное ралли" - соревнование экипажей на военной автомобильной технике (легковые и грузовые машины с колесной формулой 4х4 и 6х6) в Волгоградской и Астраханской областях, а также в Элисте (Республика Калмыкия). Участвуют команды Египта и России.

26."Воин содружества" - соревнование военнослужащих СНГ в Минске (Белоруссия). Включает в себя этапы "Атлет", "Снайпер", "Эрудит", а также литературно-художественный и танцевальный творческий этап "Кавалер/Сударыня". Участвуют представители Армении, Белоруссии, Казахстана и России.

27. "Соревнование расчетов БЛА" - состязание расчетов беспилотных летательных аппаратов на военной базе Отар в Казахстане. Участвуют команды Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.

28. "Дорожный патруль" - соревнование военных автоинспекторов в Ногинске (Московская обл.). Участники - представители Казахстана, России и Узбекистана.

Вооруженные силы РФ представлены сборными командами во всех дисциплинах. Из зарубежных участников наиболее широко представлены Вооруженные силы Республики Казахстан (17 дисциплин) и Народно-освободительная армия Китая (15 дисциплин), в то время как команды Греции, Израиля, Кувейта, Лаоса, Никарагуа, Таиланда и Уганды будут соревноваться только в одной дисциплине. Наибольшее число национальных команд состязается в "Танковом биатлоне" (19 стран), наименьшее (по две страны) - в конкурсах "Инженерная формула", "Страж порядка" и "Военное ралли", а в конкурсе "Открытая вода" по состоянию на 28 июля заявлена только российская команда.

Церемония открытия АрМИ-2017 состоится 29 июля в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке (Московская обл.)

Официальный сайт АрМИ-2017 - http://armygames2017.mil.ru