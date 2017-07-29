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Армейские международные игры. Досье

Биографии и справки
29 июля, 0:01 UTC+3

Военно-прикладные конкурсы позволяют продемонстрировать умения и навыки солдат и офицеров, относящихся к разным видам и родам войск

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Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Военнослужащие Китайской народной освободительной армии на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Военнослужащие Китайской народной освободительной армии на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Военнослужащие Китайской народной освободительной армии на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Военнослужащие на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Военнослужащие на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Военнослужащие на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российские военнослужащие на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Российские военнослужащие на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Российские военнослужащие на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский экипаж и экипаж из Индии на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Российский экипаж и экипаж из Индии на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Российский экипаж и экипаж из Индии на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Военнослужащие Китайской народной освободительной армии на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Военнослужащие на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российские военнослужащие на церемонии открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский экипаж и экипаж из Индии на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Экипаж из Казахстана во время индивидуальной гонки на соревнованиях "Танковый биатлон", Алабино
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. С 29 июля по 12 августа 2017 г. на территории РФ, Китая, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии в третий раз пройдут Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств.

Организатором игр является Министерство обороны России. Военно-прикладные конкурсы АрМИ позволяют продемонстрировать умения и навыки солдат и офицеров, представляющих разные виды и рода войск. От России на международных соревнованиях выступают подразделения - победители предварительно проводящихся в Вооруженных силах (ВС) РФ всеармейских конкурсов профессионального мастерства.

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Игры армий: лучшие кадры АрМИ-2016

Как прошли международные соревнования военных – в материале ТАСС

Технику для игр, как правило, предоставляет в полном объеме страна, на территории которой проводится конкурс (так, в 2017 г. российские военные выступят в ряде конкурсов с техникой Казахстана и КНР). При этом Китай традиционно участвует в соревнованиях со своей техникой, белорусские и индийские военные в 2017 г. также выступают на своих танках.

В 2014 г. после успеха международных соревнований армейских летчиков "Авиадартс" и танкистов "Танковый биатлон" (впервые прошли в РФ в 2013 г.) руководство Минобороны РФ приняло решение устроить своего рода армейскую Олимпиаду, направленную на повышение боеспособности российской армии и укрепление международного военного сотрудничества.

Игры-2015

Впервые игры были проведены с 1 по 15 августа 2015 г. на 11 военных полигонах на территории РФ.

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"Олимпиада" для военных: лучшие кадры Армейских международных игр

В состязаниях приняли участие 57 команд из 17 стран - Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Пакистана, России, Сербии и Таджикистана. В качестве наблюдателей присутствовали представители Ирана, Вьетнама, Республики Корея, Мьянмы, Туркмении и Бразилии. В программу входили 14 конкурсов полевой, воздушной и морской выучки. В медальном зачете победу одержали россияне (31 золотая медаль), на втором месте были военнослужащие Китая (три золотых медали), на третьем - участники из Белоруссии (одно золото).

Игры-2016

Во второй раз игры проводились с 31 июля по 13 августа 2016 г. В 23 конкурсах участвовали команды Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Пакистана, России, Сербии и Таджикистана. Соревнования прошли на 20 полигонах и в акваториях трех морей, общее число участников игр составило около 3 тыс. человек.

29 июля 2016 Армия и ОПК

АрМИ-2016: "мужские игры" армии России

Впервые состязания проходили в том числе за пределами РФ: конкурсы "Снайперский рубеж" и "Мастера артиллерийского огня" были организованы на территории Казахстана. Также впервые была представлена страна - член Североатлантического альянса (НАТО): греческие снайперы выступили в дисциплине "Снайперский рубеж".

В качестве наблюдателей присутствовали представители еще девяти стран - Австрии, Алжира, Германии, Израиля, Индонезии, Кубы, Мьянмы, Намибии и Саудовской Аравии. Впервые в АрМИ приняла участие команда ДОСААФ России (вне зачета). Победу в общекомандном зачете одержали российские военнослужащие (20 золотых медалей), команда Казахстана заняла второе место (два золота), военнослужащие Китая стали третьими (одна золотая медаль).

Игры-2017

В третьих международных играх примут участие более 3,5 тыс. военных, составляющих команды 28 стран. Это те же государства, что в 2016 г. (за исключением Пакистана), а также впервые принимающие участие в играх Лаос, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и ЮАР. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители еще семи государств. В программу АрМИ-2017 вошли пять новых дисциплин ("Страж порядка", "Военное ралли", "Воин содружества", "Соревнование расчетов БЛА" и "Дорожный патруль"), общее число дисциплин достигло 28. Конкурсы организованы на 22 полигонах на территории РФ, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая.

  • 1. "Танковый биатлон" - конкурс выучки танковых экипажей, этапы которого (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, эстафета) взяты из обычного биатлона. С 2013 г. ежегодно проводится на полигоне Алабино в Московской обл. В состязании примут участие 19 стран (здесь и далее - по информации Минобороны РФ на 28 июля) - Ангола, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Лаос, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан и Уганда. Большинство стран используют предоставленные организаторами танки Т-72Б3, однако танкисты Китая будут соревноваться на танках аналогичного класса ZTZ-96, Белоруссии - на Т-72БМЭ, Индии - на T-90S Bhishma (Т-90С "Бхишма").
  • 2. "Суворовский натиск" - мастерство управления боевыми машинами в исполнении мотострелков. Ранее конкурс проводился в Алабине, в 2017 г. впервые пройдет на полигоне Корла в одноименном городском уезде Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В соревновании участвуют команды Анголы, Венесуэлы, Ирана, Китая и России.
  • 3. "Снайперский рубеж" - конкурс на лучшую полевую выучку снайперов. Проводится в Казахстане (полигон 40-й военной базы Отар, Жамбылская обл.), участвуют команды 12 стран: России, Казахстана, Китая, Венесуэлы, Узбекистана, Белоруссии, Ирана, Азербайджана, Зимбабве, Армении, Монголии и Индии.
  • 4. "Авиадартс" - конкурс по воздушной выучке летных экипажей, проводился в РФ с 2013 по 2016 г. В этом состязании, которое в рамках АрМИ-2017 пройдет близ г. Чанчунь (провинция Цзилинь, Китай), будут задействованы военные летчики России и Китая. Они выступят на самолетах JH-7, Су-27, Су-30, МиГ-29, Су-25, Су-24, Су-34, Ил-76, вертолетах Ка-52, Ми-24 (Ми-35), Ми-28Н, Ми-8.
  • 5. "Десантный взвод" - парашютная высадка и марш-бросок десантников, а также спринт, эстафета и гонка на БМД-2. Будет проводиться близ г. Гуаншуй (провинция Хубэй, Китай). Участвуют представители Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая, Марокко, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, и ЮАР.
  • 6. "Морской десант" - конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты. На полигонах Клерк и Горностай (Приморский край РФ) будут состязаться морпехи из Венесуэлы, Ирана, Китая и России.
  • 7. "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей в акваториях Японского (Владивосток) и Каспийского (Баку, Азербайджан) морей. Участвуют команды Азербайджана, Ирана, Казахстана, Китая и России.
  • 8. "Глубина" - конкурс по водолазному многоборью пройдет на водолазном полигоне учебного центра ВМФ России в Севастополе. Участвуют Венесуэла, Индия, Иран, Россия, Сирия и ЮАР.
  • 9. "Мастера артиллерийского огня" - состязания на лучшую полевую выучку минометных расчетов будут проходить в Казахстане на полигоне Отар, участвуют команды 12 стран: Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Белоруссии, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.
  • 10. "Мастер-оружейник" - соревнования ремонтных взводов вооружения состоятся на полигоне Корла (Китай). Участие примут военнослужащие из Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
  • 11. "Чистое небо" (до 2016 г. - "Мастера противовоздушного боя") - конкурс расчетов зенитных установок и подразделений переносных зенитных ракетных комплексов на полигоне Корла (Китай). Участвуют Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Китай, Россия и Узбекистан.
  • 12. "Ключи от неба" - соревнование боевых расчетов зенитных ракетных войск на полигоне Ашулук (близ с. Тамбовка, Харабалинский район Астраханской обл.). Участвуют команды Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.
  • 13. "Отличники войсковой разведки" - испытания разведывательных подразделений (этапы - десантирование, конкурс механиков-водителей, стрельба, комплекс препятствий "Тропа разведчика" и др.) под Новосибирском. Участники - Армения, Белоруссия, Египет, Зимбабве, Казахстан, Китай, Россия и Узбекистан.
  • 14. "Открытая вода" - понтонно-мостовые подразделения будут преодолевать преграды на реке Ока в Муроме (Владимирская обл.).
  • 15. "Безопасный маршрут" - соревнование инженерно-саперных подразделений в Тюмени. В программе - сборка механизированного моста, проделывание проходов инженерной машиной разграждения и др. Участвуют Армения, Белоруссия, Россия и Узбекистан.
  • 16. "Инженерная формула" - еще один конкурс подразделений инженерных войск в Тюмени. В программе - оборудование котлована, засыпка траншеи, установка бревен, перевозка техники через водную преграду. Участники - Белоруссия и Россия.
  • 17. "Безопасная среда" - состязание экипажей радиационной, химической и биологической разведки на полигоне Корла в Китае. Участвуют команды Белоруссии, Египта, Ирана, Китая и России.
  • 18. "Мастера автобронетанковой техники" - конкурс водителей и экипажей передвижных ремонтных мастерских на базе 1437-го Учебного центра подготовки специалистов автобронетанковой техники в Острогожске (Воронежская обл.). Участвуют команды Венесуэлы, Египта, Казахстана и России.
  • 19. "Рембат" - соревнование мастерских по обслуживанию и ремонту техники и вооружения пройдут в Омске. Участники - команды Казахстана, Китая и России.
  • 20. "Эльбрусское кольцо" - соревнование по полевой выучке подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности. Место проведения - спортивный центр ЦСКА "Терскол" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Участники - Иран, Казахстан, Китай, Марокко, Россия и Узбекистан. Финал состязания предусматривает подъем на вершину горы Эльбрус (5 тыс. 642 м).
  • 21. "Верный друг" - кинологический конкурс в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ (пос. Княжево, Дмитровский район Московской обл.), участвуют команды Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, России и Узбекистана.
  • 22. "Военно-медицинская эстафета" - соревнование медперсонала в Санкт-Петербурге. Участвуют команды Белоруссии, Зимбабве, Ирана, Казахстана и России.
  • 23. "Полевая кухня" - соревнование военных кулинаров в Алабине (Московская обл.). Участвуют специалисты продовольственной службы из Азербайджана, Белоруссии, Израиля, Монголии, России и Сербии.
  • 24. "Страж порядка" - соревнование сотрудников военной полиции в Алабине (Московская обл.). Участвуют Казахстан и Россия.
  • 25. "Военное ралли" - соревнование экипажей на военной автомобильной технике (легковые и грузовые машины с колесной формулой 4х4 и 6х6) в Волгоградской и Астраханской областях, а также в Элисте (Республика Калмыкия). Участвуют команды Египта и России.
  • 26."Воин содружества" - соревнование военнослужащих СНГ в Минске (Белоруссия). Включает в себя этапы "Атлет", "Снайпер", "Эрудит", а также литературно-художественный и танцевальный творческий этап "Кавалер/Сударыня". Участвуют представители Армении, Белоруссии, Казахстана и России.
  • 27. "Соревнование расчетов БЛА" - состязание расчетов беспилотных летательных аппаратов на военной базе Отар в Казахстане. Участвуют команды Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.
  • 28. "Дорожный патруль" - соревнование военных автоинспекторов в Ногинске (Московская обл.). Участники - представители Казахстана, России и Узбекистана.

Вооруженные силы РФ представлены сборными командами во всех дисциплинах. Из зарубежных участников наиболее широко представлены Вооруженные силы Республики Казахстан (17 дисциплин) и Народно-освободительная армия Китая (15 дисциплин), в то время как команды Греции, Израиля, Кувейта, Лаоса, Никарагуа, Таиланда и Уганды будут соревноваться только в одной дисциплине. Наибольшее число национальных команд состязается в "Танковом биатлоне" (19 стран), наименьшее (по две страны) - в конкурсах "Инженерная формула", "Страж порядка" и "Военное ралли", а в конкурсе "Открытая вода" по состоянию на 28 июля заявлена только российская команда.

Церемония открытия АрМИ-2017 состоится 29 июля в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке (Московская обл.)

Официальный сайт АрМИ-2017 - http://armygames2017.mil.ru

 

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