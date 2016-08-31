Итоги деятельности Дилмы Руссефф на посту президента Бразилии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Анна Рылова/. 31 августа Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии отстранил Дилму Руссефф от должности президента страны.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об итогах ее деятельности на этом посту.

Первый президентский срок (2011-2014)

Дилма Руссефф одержала победу во втором туре президентских выборов (31 октября 2010 г.) с результатом 56% голосов (кандидат Партии бразильской социал-демократии Жозе Серра получил 43,9%). На выборы она была выдвинута от Партии трудящихся (ПТ), получив поддержку президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы (2003-2011), также представлявшего ПТ. 1 января 2011 г. вступила в должность президента. Стала первой женщиной - главой государства в истории страны.

Она обещала продолжить курс Лулы да Силвы на усиление социальной политики, а основными задачами на президентском посту назвала сокращение социального неравенства, искоренение крайней бедности, расширение доступа населения к программам государственной помощи, увеличение финансирования сферы образования и здравоохранения.

Выполнение этих обещаний стало возможным во многом благодаря успехам политики Лулы да Силвы и стабильно высоким темпам роста экономики в предыдущий период (по данным Всемирного банка, в среднем ВВП Бразилии в 2000-е гг. увеличивался на 3,8% в год). Кроме того, Бразилия сумела довольно быстро справиться с последствиями мирового финансового и экономического кризиса 2008-2009 гг. (после сокращения ВВП на 0,13% в 2009 г. уже в 2010 г. - в последний год правления Лулы да Силвы - он вырос на 7,53%).

Несмотря на то что с 2011 г. экономика Бразилии начала постепенно замедляться (в 2011-2014 гг. темпы роста ВВП составляли в среднем 2,1%), другие макроэкономические показатели в первый президентский период Руссефф продолжали оставаться стабильными. Средний уровень безработицы равнялся 6,5% (во время правления Лулы да Силвы - 8,5%). Инфляция снизилась с 8,32% в 2011 г. до 6,87% в 2014 г. Это позволило Руссефф сосредоточиться на дальнейшем решении социальных проблем страны, одной из которых была крайняя бедность.

По данным Национального института географии и статистики, в 2011 г. 16,2 млн человек, или 8,5% из 201-миллионного населения страны, находились за чертой крайней бедности (к этой категории населения относились граждане с ежемесячным доходом менее 70 реалов, или $44 по курсу на 2011 г.; с 2014 г. - менее 77 реалов). Благодаря социальным программам "Семейное пособие" и "Бразилия без бедности" к 2014 г. численность этой социальной группы сократилась почти на 10 млн, до 2,8% населения. Уровень бедности (бразильцы с ежемесячным доходом 77-154 реала, или $35-70) уменьшился с 11% до 7,3%. В рамках программы "Мой дом, моя жизнь" были построены 3,5 млн единиц жилья для малообеспеченных семей.

В течение первого срока Руссефф были расширены возможности для получения высшего образования. Во многом это произошло благодаря федеральным программам "Университет для всех", "Фонд финансовой помощи студентам" и "Наука без границ", в рамках которых предоставляются стипендии и кредиты на обучение в частных бразильских и зарубежных вузах. Итогом реализации "Национальной программы по обеспечению доступа к техническому образованию и занятости" стало то, что техническую подготовку получили 8 млн молодых людей.

В 2013 г. была запущена программа "Больше врачей". Ее целью является обеспечение квалифицированного медобслуживания в удаленных муниципалитетах и на окраинах больших городов. Программа действует в 3,8 тыс. бразильских городах, охватывает около 50 млн человек, для ее осуществления были наняты 14 тыс. специалистов как из Бразилии, так и из-за рубежа. Кроме того, были созданы дополнительные места в медицинских вузах для восполнения нехватки специалистов.

Общие расходы государства на социальную сферу выросли с 15% ВВП в 2011 г. до 17% ВВП в 2014 г. (ВВП страны в 2014 г. составил $2,4 трлн).

На развитие общественного транспорта из государственного бюджета были выделены $143 млрд. Также были осуществлены государственные инвестиции в модернизацию морских портов, аэропортов, скоростных шоссе.

Важным направлением деятельности Руссефф на посту президента стала подготовка Бразилии к проведению крупных спортивных соревнований - футбольного Кубка конфедераций 2013 г., чемпионата мира по футболу 2014 г. и летних Олимпийских игр 2016 г. Футбольный турнир 2014 г. готовился в обстановке протестов и недовольства. 10 июня 2014 г., за день до начала чемпионата, Руссефф выступила с обращением к бразильцам, в котором заявила, что с уважением относится к акциям протеста, но не согласна с позицией недовольных, так как с 2010 по 2013 г. на образование и здравоохранение было потрачено в 212 раз больше, чем на строительство стадионов.

Во внешнеполитической сфере Руссефф в целом сохранила курс своего предшественника. Приоритетами ее политики были развитие двусторонних отношений по линии "Юг-Юг" (со странами Латинской Америки и Африки), интенсификация сотрудничества в рамках региональных интеграционных объединений (МЕРКОСУР, УНАСУР, СЕЛАК), увеличение влияния страны в международных организациях и форумах, таких как БРИКС, "Группа двадцати" и ООН, активное участие в решении глобальных проблем. Так, Бразилия при Руссефф выступала за реформу ООН, в частности расширение числа постоянных членов Совета Безопасности, осуждала силовое вмешательство во внутренние дела других стран.

Вместе с тем активность Бразилии на международной арене значительно снизилась по сравнению с периодом президентства Лулы да Силвы. В 2013 г. ухудшились отношения Бразилии и США в связи с обнародованием бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом данных о перехвате Агентством национальной безопасности США телефонных переговоров и личной переписки Руссефф, а также конфиденциальных материалов государственной нефтяной компании Petrobras. Из-за скандала с прослушкой был отменен запланированный визит бразильского президента в США Отношения нормализовались лишь в 2015 г.

На протяжении всего первого президентского срока Руссефф пользовалась широкой народной поддержкой. В начале ее правления уровень одобрения действий Руссефф на посту президента составлял 47%; максимальные показатели - 62-65% - были зафиксированы в 2012-2013 гг. В конце 2014 г. свыше 40% бразильцев одобряли политику президента.

Второй президентский срок (2015-2016)

26 октября 2014 г. Руссефф одержала победу на очередных президентских выборах (во втором туре) с результатом 51,64%, с небольшим отрывом опередив кандидата от Партии бразильской социал-демократии Аэсиу Невиса (48,3%). Вступила в должность 1 января 2015 г.

В ходе предвыборной кампании она обещала расширить охват населения программами "Больше врачей", "Мой дом, моя жизнь" и "Наука без границ", создать 12 млн рабочих мест к 2018 г., ужесточить законодательство в сфере борьбы с коррупцией, провести политическую реформу с целью повышения гражданской активности населения, совершенствования системы представительной демократии, обеспечения прозрачности государственного управления.

Выполнению этих обещаний помешало резкое ухудшение экономической ситуации. В 2015 г. ВВП страны сократился на 3,8%, что стало самым низким показателем с 1990 г. Уровень инфляции вырос до 7,97%; курс национальной валюты - реала - обесценился на 24% по отношению к доллару. Безработица начала расти и в первом квартале 2016 г. достигла 10,9%. В абсолютных цифрах число безработных превысило 11 млн человек.

Основными причинам экономического спада стали снижение мировых цен на сырье и продовольственные товары, экспортируемые Бразилией (нефть, сахар, кофе), слабость реала, а также высокая стоимость социальных программ, из-за которых дефицит бюджета вырос с 2% ВВП в 2010 г. до 10% в 2015 г. Негативное влияние на ситуацию оказали и затраты на проведение летних Олимпийских игр 2016 г. (запланированный бюджет составлял около $10 млрд).

Правительство Руссефф было вынуждено пойти на непопулярные меры по экономии бюджетных средств. В мае 2015 г. было объявлено о сокращении государственного бюджета на 69,9 млрд бразильских реалов ($22,9 млрд; запланированный бюджет на 2015 г. составлял 2,9 трлн реалов, или около $950 млрд). Больше всего было урезано финансирование министерств здравоохранения, образования, транспорта, обороны и по вопросам развития городов. Между тем были увеличены некоторые налоги: на бензин и дизельное топливо, на косметику, на ряд импортных товаров, на потребительский кредит.

В октябре 2015 г. Руссефф расформировала восемь министерств и сократила зарплату глав ведомств на 10% с целью оптимизации деятельности правительства и дополнительной экономии бюджетных средств. В ноябре было одобрено решение о сокращении бюджета на следующий год на 26 млрд реалов (более $6,8 млрд), чтобы решить проблему бюджетного дефицита. Меры бюджетной экономии и сворачивание социальных программ вызвали как недовольство граждан, так и привели к разногласиям внутри правящей коалиции (ПТ и другие умеренные партии, крупнейшая из которых - Партия бразильского демократического движения, ПБДД). Правительство с трудом проводило некоторые инициативы через Национальный конгресс.

На ситуацию в экономике также повлиял разыгравшийся в конце 2014 г. крупный политический скандал. Он был связан с коррупцией в Petrobras в период, когда Руссефф была председателем управляющего совета компании (2003-2010). К махинациям оказались причастны топ-менеджеры Petrobras, а также высокопоставленные политики, в том числе председатели обеих палат бразильского парламента и бывшие члены правительства. Хотя сама глава государства не фигурировала среди лиц, в отношении которых велось расследование, скандал привел к массовым демонстрациям с требованием отставки Руссефф.

Экономический кризис и политические скандалы привели к падению популярности президента. В 2015 г. правительство Руссефф положительно оценивали лишь 10-13% населения. Согласно опросу исследовательского института Datafolha, в апреле 2016 г., за месяц до временного отстранения Руссефф от должности, 63% респондентов охарактеризовали ее руководство как "плохое" или "очень плохое", еще 24% назвали его "нормальным".

2 декабря 2015 г. спикер нижней палаты парламента Эдуарду Кунья объявил о начале рассмотрения процедуры импичмента в отношении президента по обвинению в нарушении налогового законодательства и финансовых махинациях. 12 мая 2016 г. была временно отстранена от власти на период рассмотрения сенатом дела об импичменте.