День окончания Второй мировой войны. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября ежегодно с 2010 года в России отмечается памятная дата - День окончания Второй мировой войны. Установлен поправками в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года, подписанными президентом РФ Дмитрием Медведевым 23 июля 2010 года.

Международно-правовым основанием для установления памятной даты считается документ, который ознаменовал окончание Второй мировой войны, - Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года от имени Объединенных наций представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией. В Советском Союзе указом Президиума Верховного Совета СССР День победы на Японией был установлен на 3 сентября 1945 года, однако эта дата широко не отмечалась.

Крупнейший военный конфликт в истории

Вторая мировая война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Она охватывала территории на трех континентах: в Европе, Азии и Африке, а также четыре океанских театра - Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Война была развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией совместно с другими участниками блока "оси" Берлин-Рим-Токио. Всего в нее было втянуто 61 государство с общей численностью населения в 1,7 млрд человек.

Великая Отечественная война

22 июня 1941 года с нападения Германии на СССР началась Великая Отечественная война, летом 1941 года было положено начало созданию антигитлеровской коалиции с участием Советского Союза. В 1944 года советская Рабоче-крестьянская Красная армия освободила почти всю оккупированную территорию СССР. В полночь 8 мая (9 мая мск) 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте представители германского верховного командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции.

Война против Японии

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8 августа 1945 года СССР в соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской конференции, объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия. На следующий день на стороне СССР выступила Монгольская Народная Республика, 11 августа в наступление против японских оккупантов перешла Народно-освободительная армия Китая. После разгрома Красной Армией японских сил в Маньчжурии (северо-восточный Китай) Япония 2 сентября 1945 года подписала Акт о капитуляции.

В День окончания Второй мировой войны 2 сентября в РФ проходят торжественные и памятные мероприятия.

Потери во Второй мировой войне

Официальные данные о советских потерях в войне 1941-1945 годов (8,6 млн человек) были опубликованы после перестройки в работе "Гриф секретности снят", реально восходившей к подсчетам, сделанным еще в 1960-х годах. Однако на данный момент эти данные признаны устаревшими ввиду явных ошибок исследовательского коллектива под руководством генерал-полковника Григория Кривошеева.

Скорректированные подсчеты были представлены полковником Айратом Шабаевым и ветераном войны полковником Сергеем Михалевым в книге "Трагедия противостояния" в 2002 году. Согласно этим данным, потери вооруженных сил убитыми, пропавшими без вести и попавшими в плен составили 13 млн 698,2 тыс. человек. За вычетом вернувшихся из плена - 10 млн 921,9 тыс. человек безвозвратных потерь. Потери мирного населения СССР, по подсчетам историка Виктора Земскова, составили 20 млн человек.

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Потери Германии и ее союзников, согласно подсчетам, производившимся по трофейным документам вермахта в СССР, а также немецким историком Рюдигером Овермансом, дают оценку потерь Германии и ее союзников на советско-германском фронте в 4 млн человек (в том числе 600 тыс. человек - потери союзников). Всего же за войну 1939-1945 годов Германия потеряла в расчете на безвозвратные демографические потери 5,3 млн человек. Среди союзников Германии наибольшие потери понесла Румыния - почти 400 тыс. человек. Потери Японии, по официальным данным этой страны, составили 3,1 млн человек, из них 2,3 млн - военнослужащие.

Безвозвратные демографические потери США в войне 1941-1945 годов, согласно недавнему докладу Конгресса о потерях в различных войнах, составили 405 тыс. человек. При этом через войну прошли 16 млн. граждан США. Великобритания потеряла немногим меньше - 400 тыс. человек, включая небоевые потери.