День окончания Второй мировой войны. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября ежегодно с 2010 г. в России отмечается памятная дата - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Установлен поправками в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 г., подписанными президентом РФ Дмитрием Медведевым 23 июля 2010 г.

Международно-правовым основанием для установления памятной даты считается документ, который ознаменовал окончание Второй мировой войны - Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 г. от имени Объединенных наций представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией.

В Советском Союзе указом Президиума Верховного Совета СССР День победы на Японией был установлен на 3 сентября 1945 г., однако эта дата широко не отмечалась.

Крупнейший военный конфликт в истории

Вторая мировая война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 г. до 2 сентября 1945 г. Она охватывала территории в Европе, Азии и Африке, а также все четыре океанских театра - Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Война была развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией совместно с другими участниками блока "оси" Берлин-Рим-Токио. Всего в нее было втянуты 57 государств с общей численностью населения в 1,7 млрд человек.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

22 июня 1941 г. с нападения Германии на СССР началась Великая Отечественная война, летом 1941 г. было положено начало созданию антигитлеровской коалиции. В 1944 г. советская Рабоче-крестьянская Красная армия освободила почти всю оккупированную территорию СССР.

В полночь 8 мая (9 мая мск) 1945 г. в предместье Берлина Карлсхорсте представители германского верховного командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции.

Война против Японии

8 августа 1945 г. СССР в соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской конференции, объявил войну против Японии и 9 августа начал военные действия. На следующий день на стороне СССР выступила Монгольская Народная Республика, 11 августа в наступление против японских оккупантов перешла Народно-освободительная армия Китая.

После разгрома Красной Армией японских сил в Манчьжурии Япония 2 сентября 1945 года подписала Акт о безоговорочной капитуляции.

В День окончания Второй мировой войны 2 сентября в РФ проходят торжественные и памятные мероприятия.