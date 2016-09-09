Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский космический аппарат OSIRIS-REx. Досье

Биографии и справки
9 сентября, 9:06 UTC+3
9 сентября 2016 г. США запустили ракету-носитель с автоматическим космическим аппаратом OSIRIS-REx, главной задачей которого является доставка на Землю образцов грунта с астероида Бенну
Материал из 1 страницы
© EPA/Joel Kowsky

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. 9 сентября 2016 г. США осуществили запуск с базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Atlas V с автоматическим космическим аппаратом OSIRIS-REx, главной задачей которого является доставка на Землю образцов грунта с астероида Бенну.

Астероид

Бенну (1999 RQ36) - небольшой околоземный астероид диаметром не более 560 м. Был открыт 11 сентября 1999 г. в обсерватории Сокорро (штат Нью-Мексико, США).

Назван в честь мифологической птицы Бенну, олицетворяющей душу древнеегипетского бога Осириса. Считается одним из потенциально опасных астероидов, может сблизиться с Землей в конце XXII века.

История проекта

OSIRIS-REx - третья миссия программы "Новые рубежи" (New Frontiers Program) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Первые миссии: New Horizons (запущена в 2006 г.) и Juno (2011).

Смотрите также
Научный аппарат OSIRIS-REx направился к астероиду Бенну для его изучения

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx изготовлена космическим подразделением корпорации Lockheed Martin. Научное руководство проектом осуществляет Университет Аризоны. Управление полетом межпланетного аппарата будет вестись специалистами Центра космических полетов им. Годдарда и Lockheed Martin. Кроме американских организаций, в проекте принимают участие космические ведомства Канады, Франции и Японии.

Стоимость проекта оценивается примерно в $800 млн.

Характеристики

OSIRIS-REx является почти точной копией межпланетного аппарата Stardust, который в 2006 г. доставил на Землю частицы кометного вещества с кометы 81P/Вильда 2 и межзвездной пыли.

Его габариты: 2,43 х 2.43 х 3,15 м. Стартовая масса - 2,11 т (вес без топлива - 880 кг). Межпланетная станция оснащена двумя солнечными батареями общей мощностью от 1,2 до 3 киловатт (в зависимости от удаления от Солнца).

Научная аппаратура, установленная на борту OSIRIS-REx, включает телескоп (с него будут получены первые изображения астероида с расстояния 2 млн км), блок камер и сенсоров (для фотографирования астероида, переданные на Землю изображения позволят создать трехмерную модель Бенну), инфракрасный и рентгеновский спектрометры (для получения данных о геологическом составе небесного тела).

Для сбора образцов астероидного вещества специалистами Lockheed Martin разработана технология, которая не требует посадку на космическое тело. Автоматическая станция оборудована специальной роботизированной рукой-манипулятором общей длиной 6,5 м, на конце которой находится устройство для сбора образцов. OSIRIS-REx, пролетая на близком расстоянии от поверхности астероида, с помощью устройства выпустит струю сжатого азота, которая поднимет частицы грунта, и они будут захвачены в специальный контейнер. Как показывают исследования, плотность Бенну меньше плотности скальной породы. По расчетам специалистов, вся операция займет примерно пять секунд, запас азота позволит сделать три попытки взятия грунта. Всего планируется собрать от 60 г до 2 кг.

Предстоящий полет

После запуска OSIRIS-REx выйдет на гелиоцентрическую орбиту, затем в сентябре 2017 г. за счет гравитационного маневра рядом с Землей получит необходимое ускорение, чтобы сблизиться с Бенну.

Встреча с астероидом ожидается в августе 2018 г. В течение полутора-двух лет автоматическая станция будет детально изучать астероид с орбиты и выбирать место для взятия образцов. Забор грунта планируется произвести не ранее, чем в июле 2020 г.

Смотрите также
Доставка внеземного вещества на Землю. Досье

В марте-апреле 2021 г. космический аппарат отправится в обратный путь. Прибытие на Землю образцов астероидного вещества ожидается 24 сентября 2023 г. У Земли от OSIRIS-REx отделится спускаемая капсула, которая осуществит посадку с помощью парашютной системы в пустыне штата Юта (США), недалеко от полигона американских ВВС.

После возвращения проб с конца 2023 г. по 2025 г. будет проведен предварительный анализ астероидного вещества и составлен каталог образцов. Большая часть материала останется у США, 4% получит главный партнер США по проекту - Канадское космическое агентство, 0,5% передано Японскому агентству аэрокосмических исследований.

Ожидаемые результаты миссии

Предполагается, что Бенну может содержать органический материал, сохранившийся с начала зарождения Солнечной системы. Это позволит ученым лучше узнать процесс ее формирования.

Помимо взятия грунта астероида, планируется выяснить, насколько астероид опасен для Земли. Для этого с помощью инструментов OSIRIS-REx будет измерена сила эффекта Ярковского (был описан в 1900 г. русским инженером Иваном Ярковским), согласно которому разница температур между нагретой Солнцем и находящейся в тени сторон приводит к изменению траектории астероидов.

Если влияние эффекта подтвердится, то станет возможным принятие мер для защиты планеты. Как полагают ученые, астероид можно сместить с орбиты, если покрыть специальной краской, которая увеличит разницу температуры. По расчетам астрономов, наилучшая возможность повлиять на движение Бенну приходится на период с 2060 г. по 2080 г. - тогда будет достаточно сместить его всего на один километр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Армейские международные игры. Досье
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
8
На защите границ: история Пограничной службы ФСБ России
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Как защититься от гепатита
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсмена
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
7
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
Темы дня
Реклама