Американский космический аппарат OSIRIS-REx. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. 9 сентября 2016 г. США осуществили запуск с базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Atlas V с автоматическим космическим аппаратом OSIRIS-REx, главной задачей которого является доставка на Землю образцов грунта с астероида Бенну.

Астероид

Бенну (1999 RQ36) - небольшой околоземный астероид диаметром не более 560 м. Был открыт 11 сентября 1999 г. в обсерватории Сокорро (штат Нью-Мексико, США).

Назван в честь мифологической птицы Бенну, олицетворяющей душу древнеегипетского бога Осириса. Считается одним из потенциально опасных астероидов, может сблизиться с Землей в конце XXII века.

История проекта

OSIRIS-REx - третья миссия программы "Новые рубежи" (New Frontiers Program) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Первые миссии: New Horizons (запущена в 2006 г.) и Juno (2011).

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx изготовлена космическим подразделением корпорации Lockheed Martin. Научное руководство проектом осуществляет Университет Аризоны. Управление полетом межпланетного аппарата будет вестись специалистами Центра космических полетов им. Годдарда и Lockheed Martin. Кроме американских организаций, в проекте принимают участие космические ведомства Канады, Франции и Японии.

Стоимость проекта оценивается примерно в $800 млн.

Характеристики

OSIRIS-REx является почти точной копией межпланетного аппарата Stardust, который в 2006 г. доставил на Землю частицы кометного вещества с кометы 81P/Вильда 2 и межзвездной пыли.

Его габариты: 2,43 х 2.43 х 3,15 м. Стартовая масса - 2,11 т (вес без топлива - 880 кг). Межпланетная станция оснащена двумя солнечными батареями общей мощностью от 1,2 до 3 киловатт (в зависимости от удаления от Солнца).

Научная аппаратура, установленная на борту OSIRIS-REx, включает телескоп (с него будут получены первые изображения астероида с расстояния 2 млн км), блок камер и сенсоров (для фотографирования астероида, переданные на Землю изображения позволят создать трехмерную модель Бенну), инфракрасный и рентгеновский спектрометры (для получения данных о геологическом составе небесного тела).

Для сбора образцов астероидного вещества специалистами Lockheed Martin разработана технология, которая не требует посадку на космическое тело. Автоматическая станция оборудована специальной роботизированной рукой-манипулятором общей длиной 6,5 м, на конце которой находится устройство для сбора образцов. OSIRIS-REx, пролетая на близком расстоянии от поверхности астероида, с помощью устройства выпустит струю сжатого азота, которая поднимет частицы грунта, и они будут захвачены в специальный контейнер. Как показывают исследования, плотность Бенну меньше плотности скальной породы. По расчетам специалистов, вся операция займет примерно пять секунд, запас азота позволит сделать три попытки взятия грунта. Всего планируется собрать от 60 г до 2 кг.

Предстоящий полет

После запуска OSIRIS-REx выйдет на гелиоцентрическую орбиту, затем в сентябре 2017 г. за счет гравитационного маневра рядом с Землей получит необходимое ускорение, чтобы сблизиться с Бенну.

Встреча с астероидом ожидается в августе 2018 г. В течение полутора-двух лет автоматическая станция будет детально изучать астероид с орбиты и выбирать место для взятия образцов. Забор грунта планируется произвести не ранее, чем в июле 2020 г.

В марте-апреле 2021 г. космический аппарат отправится в обратный путь. Прибытие на Землю образцов астероидного вещества ожидается 24 сентября 2023 г. У Земли от OSIRIS-REx отделится спускаемая капсула, которая осуществит посадку с помощью парашютной системы в пустыне штата Юта (США), недалеко от полигона американских ВВС.

После возвращения проб с конца 2023 г. по 2025 г. будет проведен предварительный анализ астероидного вещества и составлен каталог образцов. Большая часть материала останется у США, 4% получит главный партнер США по проекту - Канадское космическое агентство, 0,5% передано Японскому агентству аэрокосмических исследований.

Ожидаемые результаты миссии

Предполагается, что Бенну может содержать органический материал, сохранившийся с начала зарождения Солнечной системы. Это позволит ученым лучше узнать процесс ее формирования.

Помимо взятия грунта астероида, планируется выяснить, насколько астероид опасен для Земли. Для этого с помощью инструментов OSIRIS-REx будет измерена сила эффекта Ярковского (был описан в 1900 г. русским инженером Иваном Ярковским), согласно которому разница температур между нагретой Солнцем и находящейся в тени сторон приводит к изменению траектории астероидов.

Если влияние эффекта подтвердится, то станет возможным принятие мер для защиты планеты. Как полагают ученые, астероид можно сместить с орбиты, если покрыть специальной краской, которая увеличит разницу температуры. По расчетам астрономов, наилучшая возможность повлиять на движение Бенну приходится на период с 2060 г. по 2080 г. - тогда будет достаточно сместить его всего на один километр.