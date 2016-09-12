Инициативы РФ и США по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Эльнара Гулиева/. В полночь 12 сентября 2016 г. в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри 10 сентября в Женеве.

Главы внешнеполитических ведомств также согласовали создание специального российско-американского центра для размежевания оппозиции и террористических группировок, координацию ударов ВКС РФ и ВВС США по экстремистам и обеспечение гуманитарного доступа в Алеппо.

Договоренности закреплены в пакете из пяти документов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о российско-американском сотрудничестве, направленном на прекращение гражданской войны в Сирии.

Конфликт начался с антиправительственных выступлений в 2011 г. и вскоре перерос в полномасштабную войну с участием экстремистских группировок и иностранных наемников. С начала кризиса США поддерживали группировки оппозиции, в то время как Россия последовательно настаивала на легитимности режима президента Башара Асада.

В 2014 г. часть территории страны захватили боевики "Исламского государства". Это стало причиной военного вмешательства в конфликт международной коалиции во главе с США (с сентября 2014 г.), а затем России (с сентября 2015 г.). Несмотря на имеющиеся разногласия, внешнеполитические ведомства РФ и США осуществляли контакты, в результате которых был решен ряд принципиальных вопросов.

Международные конференции в Женеве

С 2012 г. Россия и США принимали активное участие в подготовке и проведении международных конференций по Сирии, целью которых был поиск политического решения конфликта. Первая из них, получившая впоследствии название "Женева-1", состоялась 30 июня 2012 г. По ее итогам было согласовано коммюнике, зафиксировавшее основные принципы урегулирования: создание переходного управляющего органа; возможность пересмотра сирийской конституции; проведение президентских и парламентских выборов; формирование новых органов государственной власти.

Однако эти договоренности так и не были реализованы, вооруженное противостояние в стране не прекращалось.

В связи с этим в мае 2013 г. Лавров и Керри выступили с предложением провести новую конференцию по сирийскому урегулированию. Состоялось шесть подготовительных встреч в формате Россия-США-ООН, после чего 22 января 2014 г. в швейцарском городе Монтрё открылась встреча, получившая название "Женева-2". Ее участникам не удалось достичь значительного прогресса. Однако относительным успехом считается то, что за столом переговоров впервые с начала конфликта встретились делегации сирийского правительства и оппозиции.

Уничтожение сирийского химоружия

Одна из ключевых договоренностей России и США по Сирии была связана с сирийским химическим оружием. Первые сообщения о его применении в пригороде Дамаска появились в СМИ 21 августа 2013 г. Власти Сирии и оппозиция отвергали обвинения в проведении химической атаки, возлагая ответственность друг на друга. Франция и США при поддержке ряда арабских государств, прежде всего Саудовской Аравии, серьезно рассматривали вопрос о нанесении ударов по Сирии.

Президент США Барак Обама неоднократно заявлял, что применение в Сирии химического оружия будет рассматриваться Вашингтоном как переход через "красную линию", после чего международное сообщество обязано будет вмешаться в ситуацию. Однако 29 августа 2013 г. на заседании СБ ООН Россия и Китай наложили вето на соответствующий проект резолюции. 10 сентября 2013 г. по итогам переговоров в Москве Лаврова и его сирийского коллеги Валида Муаллема Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы химоружия.

14 сентября 2013 г. в Женеве Лавров и Керри достигли рамочной договоренности об уничтожении этого химоружия. 27 сентября 2013 г. СБ ООН единогласно принял соответствующую резолюцию. 15 ноября 2013 г. исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) утвердил детальный план уничтожения оружия; в августе 2015 г. был учрежден совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев его применения. И Россия, и США оказывали техническое содействие в вывозе и уничтожении химоружия.

4 января 2016 г. ОЗХО подтвердила завершение процесса уничтожения химоружия, задекларированного правительством Сирии. 12 объектов по его производству предполагалось уничтожить до конца 2015 г., однако в связи с осложнением ситуации в сфере безопасности в стране по состоянию на сентябрь 2016 г. специалисты ОЗХО не смогли подтвердить ликвидацию последнего ангара.

Прекращение огня в 2016 г.

27 февраля 2016 г. в полночь по дамасскому времени (01:00 мск) в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, ставший первый значительным перемирием за пять лет конфликта. Договоренность об этом была достигнута в ходе интенсивных контактов российских и американских экспертов и дипломатов, а затем одобрена президентами РФ и США Владимиром Путиным и Бараком Обамой (телефонные переговоры состоялись 22 февраля).

Примирение враждующих сторон обеспечивают российский Координационный центр на авиабазе Хмеймим, американский центр по примирению в Аммане (Иордания) и рабочая группа в Женеве. При этом режим прекращения огня не распространялся на запрещенные в РФ террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", а также другие исламистские формирования.