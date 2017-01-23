Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о начале переговоров с Мексикой и Канадой по изменению условий Североамериканского соглашения о свободной торговле, в которую входят эти три страны.

NAFTA (North American Free Trade Agreement) - одно из крупнейших экономических объединений Западного полушария: общая площадь стран NAFTA составляет 21,8 млн кв. км, население превышает 470 млн, совокупный ВВП - около $20 трлн.

История

Замысел создания организации, объединяющей США, Канаду и Мексику, был сформулирован в Вашингтоне еще в середине 1970-х гг. и получил поддержку видных представителей делового мира и администрации США. Первоначально речь шла об оформлении лишь энергетического союза этих стран, затем появилось предложение образовать североамериканский общий рынок.

В 1988 г. было подписано Канадско-американское соглашение о свободной торговле CUSFTA, по которому США и Канада должны были создать зону свободной торговли в течение 10 лет. Документ вступил в силу в 1989 г.

В феврале 1991 г. в Торонто между США, Канадой и Мексикой начались переговоры о создании NAFTA, которые завершились 12 августа 1992 г. Соглашение было подписано 17 декабря 1992 г. президентами США и Мексики Джорджем Бушем и Карлосом Салинасом де Гортари, а также премьер-министром Канады Брайаном Малруни. К декабрю 1993 г. его ратифицировали парламенты всех трех стран, а 1 января 1994 г. оно вступило в силу.

Соглашение и его реализация

Соглашение предусматривает поэтапную отмену странами-участницами таможенных пошлин во внутренней торговле. Конечная цель - полное снятие торговых барьеров. Помимо торговли товарами, соглашение также касается либерализации торговли услугами и инвестиционного режима, защиты прав интеллектуальной собственности, сотрудничества в сфере борьбы с загрязнением окружающей среды и др.

К моменту вступления в силу NAFTA большинство пошлин в торговле товарами между США и Канадой уже были отменены. С 1 января 1994 г. были ликвидированы тарифы на половину позиций мексиканского экспорта в США и на одну треть - американского экспорта в Мексику. Оставшиеся торговые барьеры между странами постепенно отменялись в течение 15 лет. Полностью положения cоглашения были выполнены к 2008 г.

Структура

Все решения в рамках зоны свободной торговли принимаются на встречах министров соответствующих ведомств. Деятельность по выполнению положений cоглашения осуществляют ряд специальных институтов и должностных лиц: - трехсторонняя Комиссия по свободной торговле - центральный орган на уровне министров, собирается по мере необходимости, но не реже раза в год; наблюдает за имплементацией и дальнейшим развитием cоглашения, контролирует работу других органов;

- координаторы NAFTA - высокопоставленные представители торговых ведомств, назначаемые от каждой страны; ответственны за текущую работу по реализации положений соглашения;

- Секретариат NAFTA, состоящий из трех секций (секция Канады - в Оттаве, секция Мексики - в Мехико, секция США - в Вашингтоне); трактует спорные положения соглашения, решает разногласия между странами;

- Комиссия по трудовому сотрудничеству в составе министров труда и других должностных лиц; занимается вопросами унификации трудовых стандартов и совершенствования трудового законодательства стран;

- Комиссия по сотрудничеству в сфере окружающей среды в составе отраслевых министров трех стран;

- более 30 комитетов и рабочих групп по различным направлениям.

Результаты деятельности

Либерализация торговли способствовала существенному увеличению торгового оборота между странами. Если в 1993 г. он составлял $290 млрд (при этом большая часть приходилась на торговлю между США и Канадой), то в 2016 г. достиг $1,1 трлн.

Увеличился также объем взаимных инвестиций, например, за этот период прямые иностранные инвестиции США в экономику Мексики выросли с $15 млрд до $100 млрд.

Последствия для США

Торговый оборот США с Мексикой и Канадой за время действия NAFTA увеличился в три раза, при этом он рос более быстрыми темпами, чем торговля с остальным миром. Около 14 млн рабочих мест были созданы в США в сфере торговли с Мексикой и Канадой. Тем не менее критики NAFTA утверждают, что реализация соглашения привела к сокращению 600 тыс. рабочих мест и падению заработной платы из-за большого притока дешевой рабочей силы из Мексики и переноса многих производств на ее территорию.

Особенно это затронуло сектор автомобилестроения.

Последствия для Мексики

Благодаря NAFTA в три раза вырос объем сельскохозяйственного экспорта из Мексики в США. Были созданы сотни тысяч рабочих мест в сфере автомобилестроения, что, согласно ряду исследований, положительно сказалось на производительности мексиканской экономики и потребительских ценах, способствовало повышению уровня жизни населения.

Между тем в Мексике с момента присоединения к NAFTA в целом увеличился уровень безработицы и бедности, а ВВП на душу населения по-прежнему значительно меньше, чем у северных соседей. Также перенос ряда "грязных" производств из США в Мексику и увеличение добычи сырья для экспорта в США повлекло за собой загрязнение окружающей среды и ухудшение экологической обстановки.

Также вступление в NAFTA привело к неравномерному развитию секторов национальной экономики: если промышленность начала активно развиваться благодаря притоку иностранных инвестиций и открытию новых предприятий, то ситуация в аграрном секторе ухудшилась. Неспособность мелких сельскохозяйственных производителей конкурировать с американскими привела к разорению многих фермерских хозяйств, что, в свою очередь, вызвало рост эмиграции (легальной и нелегальной) из Мексики в США.

Последствия для Канады

Хотя Канада заключила соглашение о свободной торговле с США еще в 1988 г. и наибольший прирост взаимного торгового оборота между ними пришелся на начало 1990-х гг., после подписания NAFTA канадский экспорт в США вырос со $110 млрд до $346 млрд. Наибольший рост с 1994 г. пережила торговля сельскохозяйственными товарами с США и Мексикой - она увеличилась в три раза.

Канада также стала одним из главных импортеров американской сельскохозяйственной продукции. Объем американских и мексиканских инвестиций в экономику Канады увеличился втрое.