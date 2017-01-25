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Зарубежные иски к Сбербанку. Досье

Биографии и справки
25 января, 14:47 UTC+3
25 января 2017 г. стало известно, что американская юридическая компания PPF Management подала иск к кредитной организации
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 января 2017 г. стало известно, что американская юридическая компания PPF Management подала в нью-йоркский суд иск к Сбербанку России, его главе Герману Грефу, а также Промсвязьбанку и другим российским компаниям и юридическим лицам.

Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций компании "Павловскгранит", специализирующейся на добыче гранитного щебня и являющейся крупнейшим предприятием такого рода в Европе.

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По версии истцов, ответчики осуществили "рейдерский захват" этой компании. Истцы требуют выплаты $750 млн. В Сбербанке заявили, что "Павловсгранит" не могла обслуживать долги, и считают иск в США попыткой бывших клиентов уйти от ответственности.

В СМИ до сих пор была опубликована информация только о двух исках к Сбербанку России, которые ранее были поданы в зарубежные суды.

В феврале 2013 г. против британского подразделения Сбербанка России, Sberbank CIB был подан иск в Центральный лондонский суд по трудовым спорам. Бывшая сотрудница подразделения Светлана Лохова, которая занимала в 2008-2011 гг. пост менеджера по долговым инструментам, а в 2011-2012 гг. - менеджера по продаже акций, обвинила бывших коллег в сексуальной дискриминации, травле и незаконном увольнении.

Она потребовала выплатить ей 30 млн фунтов стерлингов ($48 млн) в виде "компенсации за невозможность продолжать карьеру в финансовой сфере". В апреле 2015 г. суд частично удовлетворил иск Лоховой, потребовав от Сбербанка выплатить ей 3,2 млн фунтов стерлингов ($4,5 млн). В частности, суд постановил, что бывший руководитель Лоховой, глава отдела по продаже акций Sberbank CIB Ltd. Дэвид Лонгмуир рассылал сообщения и позволял себе "уничижительные и оскорбительные комментарии, часто переходя на личности". В настоящее время Лохова продолжает судиться с бывшими коллегами, которых уже уволили из Sberbank CIB.

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15 января 2016 г. украинский государственный Ощадбанк подал иск в Хозяйственный суд Киева к украинскому отделению Сбербанка России, потребовав запретить ему использовать на территории Украины торговую марку "Сбербанк". Ощадбанк заявлял, что в 2007 г. получил свидетельство от Государственной службы интеллектуальной собственности на эксклюзивное использование этой торговой марки на территории Украины. По мнению истца, Сбербанк России, переименовав 26 ноября 2015 г. свою украинскую "дочку" в "Сбербанк (Киев)", нарушил права украинского банка на интеллектуальную собственность.

Сбербанк подал ответный иск, заявив, что в 2007 г. Ощадбанк незаконно получил свидетельство о регистрации торговой марки. 10 августа 2016 г. киевский суд удовлетворил иск Сбербанка, отменив права Ощадбанка на торговую марку. Однако 21 сентября 2016 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд данное решение отменил. В настоящее время судебная тяжба между Ощадбанком и Сбербанком на Украине продолжается.

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