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Как назначали внеочередные парламентские выборы в Великобритании. Досье

Биографии и справки
19 апреля, 21:03 UTC+3
19 апреля члены Палаты общин поддержали предложение Терезы Мэй о досрочных выборах в связи с предстоящими переговорами по Brexit
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Заседание Палаты Общин, 19 апреля

Заседание Палаты Общин, 19 апреля

© Parbul TV/Handout via Reuters TV

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов.

Их необходимость вызвана предстоящими переговорами по выходу страны из состава Евросоюза, на которых правительство должно иметь гарантированную поддержку парламента. Тереза Мэй в июле 2015 г. стала преемницей Дэвида Кэмерона, покинувшего посты премьера и главы правящей Консервативной партии после поражения на референдуме по вопросу о сохранении членства Великобритании в ЕС. В связи с этим оппозиция неоднократно указывала, что Мэй в качестве руководителя правительства не имеет общенародной поддержки.

19 апреля члены Палаты общин британского парламента поддержали предложение Терезы Мэй большинством голосов (за выборы высказались 522 депутата, против - 13; всего в палате 650 человек). Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила материал об истории проведения в Великобритании внеочередных выборов.

История внеочередных выборов

Парламент страны, действующий с XIII в., - старейший в мире законодательный орган после исландского альтинга (930 г.). Его верховная законодательная власть была установлена биллем о правах 1689 г. (позднее он стал двухпалатным - Палата общин и Палата лордов). Первоначально понятия о внеочередных выборах, как и установленного срока полномочий законодательного органа не существовало. В 1715 г. был принят закон, ограничивший легислатурный период парламента семью годами.

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Традиционно решение о роспуске и созыве парламента принимал монарх. Исходя из собственных политических интересов, он в любое время мог прекратить работу этого органа. Например, в апреле 1807 г. король Георг III распустил парламент, избранный в ноябре 1806 г. Причиной послужило стремление правительства Уильяма Гренвиля принять закон, который разрешил бы католикам служить в армии и на флоте.

Однако со временем власть британского монарха была ограничена, и в XIX в. право определения сроков проведения парламентских выборов перешло к премьер-министру. Несмотря на это, ни одному составу парламента не удалось проработать до окончания своих полномочий.

В 1911 г. легислатурный период законодательного органа был сокращен до пяти лет. Но и после этого весь установленный срок отработали лишь несколько созывов. Так, в XX в. очередными были выборы только в 1964 г. и в 1997 г. Кроме того, выборы не проводились во время Первой и Второй мировых войн.

В течение XX в. основной причиной назначения внеочередных выборов было стремление правящей партии заручиться более широкой поддержкой населения с целью продления срока пребывания у власти. Например, в 1990 г. в ситуации, похожей на ту, в которой находится Тереза Мэй, оказался Джон Мэйджор. Он был избран лидером Консервативной партии вместо Маргарет Тэтчер. Возглавив правящую партию, Мейджор автоматически стал премьер-министром. Два года спустя, не дожидаясь окончания срока работы парламента, он назначил внеочередные выборы, которые состоялись 9 апреля 1992 г. (предыдущие - 11 июня 1987 г.). Консерваторам удалось одержать победу (41,9% голосов). Таким образом Мейджор остался на посту до 1997 г.

Выборы в XXI в.

Последние досрочные выборы были организованы 7 июня 2001 г., за год до истечения полномочий парламента.

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По мнению ряда экспертов, премьер-министр лейборист Тони Блэр принял такое решение в связи с прогнозируемым замедлением темпов экономического роста Великобритании во второй половине 2002 г. и последующей потерей популярности правительства у населения. В итоге Блэр сохранил власть до ухода в отставку в 2007 г. (ожидалось, что Гордон Браун, сменивший его на постах главы партии и правительства, тоже назначит досрочные выборы, однако он отказался от такого шага; по итогам голосования в 2010 г. кресло премьера занял консерватор Дэвид Кэмерон).

После 2001 г. выборы проходили 5 мая 2005 г., 6 мая 2010 г. и 7 мая 2015 г. - в соответствии с соглашением 1997 г. об организации голосования в первый четверг мая.

День проведения голосования в первый четверг мая каждые пять лет был законодательно закреплен в акте 2011 г. В нем также указывается, что выборы до истечения срока полномочий парламента могут быть назначены монархом по рекомендации премьер-министра в двух случаях: если Палата общин выразит недоверие правительству или если не менее двух третей ее членов проголосуют за досрочные выборы. В других случаях парламент не может быть распущен. 

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