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Вертолет Robinson R44. Досье

Биографии и справки
4 мая, 19:10 UTC+3

4 мая 2017 г. в Белорецком районе Башкирии потерпел крушение легкий вертолет Robinson R44, в результате погибли три человека

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Robinson R44

Robinson R44

© Ладислав Карпов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 мая 2017 г. в Белорецком районе Башкирии потерпел крушение легкий вертолет Robinson R44, принадлежащий авиакомпании "Лайт эйр". Воздушное судно осуществляло мониторинг лесопожарной обстановки.

Погибли три человека, находившиеся на борту.

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Место крушения вертолета Robinson в районе села Виноградное Алуштинского района, 28 ноября 2016 года

Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье

Robinson R44 - легкий многоцелевой четырехместный вертолет производства американской компании Robinson Helicopter. 

Выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, лыжным шасси и одним поршневым двигателем. Имеет цельнометаллический фюзеляж.

Разработан в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Первый полет совершил 31 марта 1990 г., модель серийно выпускается с 1992 г. на заводе компании в городе Торранс (штат Калифорния). Является одним из самых массовых современных легких вертолетов в мире. Всего, по данным на июль 2016 г., выпущено 6 тыс. 440 единиц различных модификаций.

Модификации

В настоящее время выпускаются следующие версии R44:

- четырехместные модификации Raven и Raven II, а также версии Clipper с поплавками вместо лыжных шасси для посадки на воду;

- двухместная версия Cadet c увеличенным грузовым отсеком;

- четырехместная версия Newscopter с оборудованием для репортажных видеосъемок;

- полицейская патрульная версия;

- тренировочная версия

На базе R44 в 2010 г. разработан пятиместный вертолет Robinson R66 (совершил первый полет 7 ноября 2007 г.).

Летно-технические характеристики

- Длина (с винтом) - 11,75 м;

- диаметр несущего винта - 10,04 м;

- высота - 3,27 м;

- максимальная взлетная масса - 1134 кг;

- полезная нагрузка - 371 кг;

- дальность полета - 550 км;

- максимальная скорость - 202 км/ч;

- максимальная высота - 4,2 км;

Оснащен шестицилиндровым поршневым бензиновым двигателем IO-540 производства американской компании Lycoming мощностью 245 лошадиных сил.

Эксплуатация

Вертолет в мире широко используется частными лицами и государственными учреждениями, в том числе полицией.

Сертификат летной годности в России R44 получил 28 января 2002 г. По данным на 2015 г. в России эксплуатировались 338 вертолетов R44, средний налет составлял 327 часов. В числе государственных эксплуатантов в России - пожарные службы, лесоохрана, МВД.

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