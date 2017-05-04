Вертолет Robinson R44. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 4 мая 2017 г. в Белорецком районе Башкирии потерпел крушение легкий вертолет Robinson R44, принадлежащий авиакомпании "Лайт эйр". Воздушное судно осуществляло мониторинг лесопожарной обстановки.
Погибли три человека, находившиеся на борту.
Robinson R44 - легкий многоцелевой четырехместный вертолет производства американской компании Robinson Helicopter.
Выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, лыжным шасси и одним поршневым двигателем. Имеет цельнометаллический фюзеляж.
Разработан в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Первый полет совершил 31 марта 1990 г., модель серийно выпускается с 1992 г. на заводе компании в городе Торранс (штат Калифорния). Является одним из самых массовых современных легких вертолетов в мире. Всего, по данным на июль 2016 г., выпущено 6 тыс. 440 единиц различных модификаций.
В настоящее время выпускаются следующие версии R44:
- четырехместные модификации Raven и Raven II, а также версии Clipper с поплавками вместо лыжных шасси для посадки на воду;
- двухместная версия Cadet c увеличенным грузовым отсеком;
- четырехместная версия Newscopter с оборудованием для репортажных видеосъемок;
- полицейская патрульная версия;
- тренировочная версия
На базе R44 в 2010 г. разработан пятиместный вертолет Robinson R66 (совершил первый полет 7 ноября 2007 г.).
- Длина (с винтом) - 11,75 м;
- диаметр несущего винта - 10,04 м;
- высота - 3,27 м;
- максимальная взлетная масса - 1134 кг;
- полезная нагрузка - 371 кг;
- дальность полета - 550 км;
- максимальная скорость - 202 км/ч;
- максимальная высота - 4,2 км;
Оснащен шестицилиндровым поршневым бензиновым двигателем IO-540 производства американской компании Lycoming мощностью 245 лошадиных сил.
Вертолет в мире широко используется частными лицами и государственными учреждениями, в том числе полицией.
Сертификат летной годности в России R44 получил 28 января 2002 г. По данным на 2015 г. в России эксплуатировались 338 вертолетов R44, средний налет составлял 327 часов. В числе государственных эксплуатантов в России - пожарные службы, лесоохрана, МВД.