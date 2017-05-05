Катастрофа дирижабля "Гинденбург". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 80 лет назад, 6 мая 1937 г., на территории воздухоплавательной базы ВМС США Лейкхёрст (шт. Нью-Джерси, США) при выполнении посадки потерпел крушение самый большой в мире на тот момент пассажирский дирижабль - немецкий жесткий "цеппелин" LZ 129 Hindenburg ("Гинденбург").

Этой катастрофой, в которой погибли 36 человек, завершился период использования дирижаблей в качестве коммерческого пассажирского транспорта.

История "Гинденбурга"

В Германской империи коммерческие пассажирские воздушные перевозки на дирижаблях начались в 1910 г. Использовались воздушные суда, разработанные графом Фердинандом фон Цеппелином (1838-1917). Годом ранее он же основал первую в мире авиакомпанию DELAG, которая к 1930 г. была преобразована в Deutsche Zeppelin Reederei (DZR).

В конце 1920-х - начале 1930-х гг. по заказу DZR инженеры предприятия Luftschiffbau Zeppelin разработали проект крупного дирижабля для трансатлантических перелетов, призванного заменить LZ 127 Graf Zeppelin ("Граф Цеппелин" 1927 г. постройки, в 1929 г. осуществил первый в истории воздухоплавания кругосветный полет).

Генеральным конструктором нового дирижабля-гиганта был Людвиг Дюрр, дизайн интерьеров выполнили архитекторы Фриц Август Бреухаус де Гроот и Цезарь Пиннау. По первоначальному проекту планировалось использовать в качестве несущего газа гелий - менее опасный, чем легковоспламеняющийся водород, который в 1920-х гг. послужил причиной ряда катастроф дирижаблей со значительным числом жертв. Из-за введенного США эмбарго на поставки гелия в Германию инженерам пришлось изменить проект под использование водорода, не уменьшая габаритов аппарата.

Строительство было начато в 1931 г. во Фридрихсхафене (Германия), первый пробный полет состоялся 4 марта 1936 г., после чего воздушное судно передали DZR. Дирижабль получил регистрационный номер D-LZ129 и имя в честь немецкого президента генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга (1847-1934). На момент постройки "Гинденбург" являлся крупнейшим воздушным судном в мире.

Жилые и технические палубы размещались внутри корпуса, подвешенная под корпусом гондола служила только для управления дирижаблем. Для облегчения веса большая часть конструкций была выполнена из дюралюминия - сплава алюминия с медью и магнием. Дюралюминиевым был даже рояль фирмы Bluthner, специально заказанный для "Гинденбурга" и установленный в кают-компании.

Технические характеристики

- Длина - 245 м;

- максимальный диаметр - 41,2 м;

- номинальный объем газа в газовых отсеках - 190 тыс. куб. м;

- эксплуатационная мощность каждого из четырех дизельных двигателей Daimler-Benz LOF-6 - 900 лошадиных сил; максимальная - 1 тыс. 320 лошадиных сил;

- запас топлива - 60 т;

- скорость - до 135 км/ч;

- грузоподъемность - до 100 т полезной нагрузки;

- пассажировместимость - 50 человек в 25 двухместных каютах (после модернизации зимой 1936-1937 гг. число спальных мест выросло до 72).

- экипаж и персонал - до 54 человек, после модернизации 1936-1937 гг. - до 60 человек.

Эксплуатация

Первый коммерческий рейс "Гинденбург" выполнил с 31 марта по 4 апреля 1936 г. - "цеппелин" перевез 37 пассажиров, 61 кг почты и 1 тыс. 269 кг груза с аэродрома Лёвенталь (ныне - аэропорт Фридрихсхафен, Германия) в Рио-де-Жанейро (Бразилия). С мая 1936 г. "Гинденбург" регулярно обслуживал трансатлантические пассажирские линии, связывая Германию с Рио-де-Жанейро, Ресифи (Бразилия) и Лейкхёрстом.

Кроме того, вместе с "Графом Цеппелином" дирижабль использовался для пропагандистских полетов, был задействован в церемонии открытия XI летних Олимпийских игр в Берлине 1 августа 1936 г. В общей сложности "Гинденбург" выполнил 62 цикла "взлет-посадка", преодолев 337 тыс. км.

Катастрофа

3 мая 1937 г. "Гинденбург" под командованием капитана Макса Прусса отправился в рейс по маршруту Франкфурт - Лейкхёрст. На борту в ходе 63-го по счету полета находились 97 человек - 36 пассажиров, 40 членов штатного экипажа и еще 21 человек - представители авиаперевозчика и члены экипажа строившегося в Германии дирижабля Graf Zeppelin II, проходившие обучение на "Гинденбурге". 6 мая дирижабль достиг Нью-Йорка. Пилоты провели машину максимально близко к смотровой площадке небоскреба Empire state building, сделали несколько кругов над городом и к 16:00 по местному времени подвели воздушное судно к посадочной площадке на базе Лейкхёрст (около 80 км от Манхэттена, Нью Йорк).

Некоторое время аппарат маневрировал, ожидая ухода грозового фронта и разрешения на посадку. Получив его в 19:09, экипаж снизил воздушное судно до высоты 180 м и сбросил причальные канаты. В 19:25 в районе кормы, под вертикальным стабилизатором, возникло возгорание. В течение 30 секунд огонь охватил корпус дирижабля, после чего тот рухнул на землю близ швартовой мачты и полностью сгорел.

Погибли 36 человек - 13 пассажиров, 22 члена экипажа и сотрудник наземной службы. Спастись удалось 23 пассажирам и 39 членам экипажа, в том числе капитану дирижабля. Многие получили сильные ожоги.

Репортаж о гибели "Гинденбурга" в прямом радиоэфире вел американский журналист Герберт Моррисон, также катастрофу запечатлели операторы кинохроники.

Причина крушения

Расследованием причин катастрофы занимались комиссии имперского министерства авиации Германии и министерства торговли США. 21 июля 1937 г. был опубликован отчет американских экспертов, согласно которому причиной гибели "Гинденбурга" стало воспламенение воздушно-водородной смеси, "с большой долей вероятности" вызванное коронным разрядом ("огни святого Эльма"), который возник на оболочке дирижабля.

Немецкий отчет был опубликован в 1938 г. и в целом повторял выводы американцев - по мнению экспертов, причиной катастрофы могла стать искра между наружной оболочкой воздушного судна и его каркасом, возникшая из-за разницы потенциалов после прохода дирижабля сквозь грозовой фронт. Искра, "вероятно", воспламенила водород, который из-за ранее возникшего повреждения 4-го или 5-го газового баллона смешивался с окружающих воздухом, что и привело к гибели "цеппелина".

Выдвигались также версии о диверсии на борту, однако обе комиссии не нашли существенных доказательств в их поддержку.

Последствия для воздухоплавания

Радиорепортаж Моррисона и хроникальная киносъемка гибели "Гинденбурга" вызвали значительный общественный отклик, в СМИ широко обсуждалась опасность "цеппелинов" как способа передвижения. В конечном счете это привело к отказу от использования дирижаблей в качестве пассажирских лайнеров.

Вскоре после катастрофы Deutsche Zeppelin Reederei отменила все рейсы в Бразилию и США, немецкое правительство ввело запрет пассажирских перевозок на дирижаблях. Строившийся в тот момент германский LZ 130 Graf Zeppelin II был завершен, но использовался только для пропаганды и в военных целях. Весной 1940 г. он был разобран по приказу рейхсминистра авиации Германа Геринга, так как дюралиминий был нужен для строительства военных самолетов.

В 1997 г., через 60 лет после катастрофы в Лейкхёрсте, торговая марка Zeppelin была возрождена - началось строительство немецких дирижаблей Zeppelin NT которые вмещают до 14 человек и применяются для кратковременных (до нескольких часов) полетов в различных целях. В качестве несущего газа они используют пожаробезопасный гелий.

Увековечение памяти

Семь жертв катастрофы были похоронены в братской могиле на главном кладбище Франкфурта-на-Майне (Германия), где в 1939 г. установлен монумент в память о гибели "Гинденбурга", выполненный скульптором Карлом Штоком. В день 50-летия катастрофы, 6 мая 1987 г., на месте крушения в Лейкхёрсте также открыт памятник - гранитные плиты в виде стилизованного силуэта дирижабля опоясывает желтая якорная цепь.

Катастрофе воздушного судна посвящены кино- и телефильмы "Гинденбург" (США, 1975, реж. Роберт Уайз), "Гинденбург": "Титаник" небес" (Великобритания, 2007, Шон Гранди), "Гинденбург": последний полет" (Германия, 2011, Филип Кадельбах). Кроме того, кадр горящего "Гинденбурга" из документальной кинохроники использован на обложке дебютного альбома рок-группы Led Zeppelin (1969).