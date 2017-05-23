Громкие высказывания президента Филиппин Родриго Дутерте. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 мая 2017 г. в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и его филиппинского коллеги Родриго Дутерте, в ходе которой планируется обсуждение всего комплекса двусторонних отношений. Президент Филиппин известен своими громкими заявлениями, которые неоднократно приводили к скандалам. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку некоторых его высказываний о России, США, борьбе с наркотрафиком и другие.

О России и Владимире Путине

"Мы никогда не будем воевать с Россией - она слишком далеко. К тому же мы дружим…. Россия может быть очень важным союзником. Они не оскорбляют и не вмешиваются" (из выступления в филиппинском городе Давао 17 декабря 2016 г.)

"Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время - для проведения учений, для пополнения запасов или для того, чтобы выступить в качестве нашего союзника" (в ходе визита на большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота РФ, заходившего в порт Манилы в январе 2017 г.).

"Мой кумир (речь идет о Владимире Путине - прим. ТАСС- ДОСЬЕ). У него нет иллюзий на свой счет. Он знает, что не был подготовлен стать политиком или главой государства. Он просто действует, как подобает президенту…так я бы описал самого себя" (в интервью телеканалу "Аль-Джазира" 4 ноября 2016 г.)

О США и Дональде Трампе

"Знаешь, Америка… Приготовься покинуть Филиппины… Пока-пока, Америка! Вы хотите вернуться? Платите. Вы хотите разместить здесь свои базы? Платите. Око за око… Это не игра в одни ворота… Мы не будем голодать без американской помощи" (выступая в филиппинском городе Давао 17 декабря 2016 г.)

"Я не позволю обращаться им (США и странам Запада - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) со мной, как с губернатором колонии. Мы независимое государство, и я хочу, чтобы к моей стране относились с уважением" (в интервью российским журналистам в Давао 21 мая 2017 г.)

"Трамп - реалист и мыслит прагматически…Трамп мудрый, хотя и не всегда выглядит таковым. Прямо как я" (выступая перед филиппинцами в столице Катара Дохе 15 апреля 2017 г.)

О борьбе с преступностью и наркотрафиком

"Если вы (речь о лицах, связанных с наркобизнесом - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) не остановитесь и продолжите совершать преступления, это будет ваше последнее счастливое Рождество" (в рождественском видеообращении в декабре 2015 г.)

"Никто из моих детей не связан с наркобизнесом. Но если бы член моей семьи занимался наркотиками, я бы приказал убить его" (в ходе предвыборных дебатов 24 апреля 2016 г.)

"На Филиппинах есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их. Если у Германии был Гитлер, у Филиппин есть… " (и указал на себя; в ходе выступления в Давао 30 сентября 2016 г.)

"Мне плевать на права человека… Если ты (речь о лицах, связанных с наркобизнесом) уничтожаешь мою страну, то я тебя убью. Если ты уничтожаешь наших детей, то я тебя убью" (в интервью телеканалу Al Jazeera 16 октября 2016 г.)

О террористах "Абу Сайяф"

"Они за это заплатят. Когда придет время, я съем их на глазах у всех...Если вы ("Абу Сайяф", филиппинская экстремистская группировка, присягнувшая на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) меня разозлите, честное слово, я съем вас заживо" (в ходе саммита АСЕАН в Лаосе 5 сентября 2016 г.)

Об ООН

"Я сожгу ООН, если хотите. Я сожгу ООН, если поеду в Америку" (во время выступления на военной базе в г. Замбоанга на юге Филиппин в декабре 2016 г., после того как в организации выступили с критикой методов Дутерте по борьбе с наркотрафиком).

О сквернословии

"Я смотрел на небо во время полета, все спали, храпели, и голос сказал: "Знаешь, если ты не прекратишь употреблять подобные эпитеты, я заставлю этот самолет упасть прямо сейчас"… Я обещаю Богу не использовать сленг, ругательства и все в этом роде. Так что вы, ребята, услышали меня, обещание Богу - это обещание филиппинскому народу" (на пресс-конференции по прибытии в Давао из Токио 27 октября 2016 г.)