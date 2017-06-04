Массовые убийства в России с 2010 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 4 июня в поселке Редкино Конаковского района Тверской области мужчина расстрелял из карабина "Сайга" девять человек. По данным Следственного комитета (СК) РФ, причиной массового убийства стал бытовой конфликт.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию массовых убийств в России с 2010 г., жертвами которых становились пять и более человек. Всего в России с 2010 г. произошло 11 таких громких преступлений (включая убийство 4 июня 2017 г.).

4 ноября 2010 г. в станице Кущевская (Кущевский район, Краснодарский край) в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. После совершения убийства преступники сожгли дом. Виновными были признаны шесть членов организованной преступной группировки, орудовавшей в Краснодарском крае и Ростовской области. Главарь банды Сергей Цапок, а также два его сообщника, Владимир Алексеев и Игорь Черных, были приговорены к пожизненному заключению (Сергей Цапок умер от закупорки легочной артерии в результате отрыва тромба в 2014 г., в том же году Черных покончил с собой). Еще три участника банды были приговорены к длительным срокам заключения: к 20 годам (Владимир Цеповяз и Николай Цапок) и 19 годам (Владимир Запорожец).

21 января 2011 г. в Ставрополе в частном доме были обнаружены тела восьми человек, скончавшихся от огнестрельных ранений. Убитыми оказались ранее судимый бизнесмен Владимир Слизаев, известный в криминальных кругах под кличкой Хан, а также члены его семьи и прислуга. В живых остались лишь внучка в возрасте двух недель и 8-летний внук Слизаева, спрятавшийся в доме. В 2012 г. к пожизненному заключению был приговорен водитель Слизаева, Роман Губарев, совершивший убийство из корыстных побуждений.

В ночь на 25 июля 2011 г. в Туле в одной из квартир было совершено убийство пяти человек: трех детей в возрасте от пяти до девяти лет, их матери, 31-летней Марии Шкарупы, и бабушки. Все они были убиты ударами молотка по голове. 3 августа по подозрению в совершении этого преступления был задержан 19-летний местный житель Иван Иванченко, который подрабатывал починкой компьютеров. По его словам, убийство он совершил из-за неприязненных отношений с Марии Шкарупой. В 2012 г. Иванченко был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В ночь на 7 августа 2011 г. в Северо-Енисейском районе Красноярского края были убиты пять человек: трое рабочих на лесосеке, охранник заброшенного нефтеперерабатывающего завода и мужчина на автодороге рядом с поселком Епишино. Вскоре в Мотыгинском районе края были задержаны подрозреваемые: рабочие лесосеки Владимир Королев, Николай Агеев и Евгений Гагаркин. Как установило следствие, поводом для убийства послужила пьяная ссора Королева с одним из погибших, после чего он вместе с подельниками начали убивать свидетелей, а затем угнали автомобиль, застрелив его водителя. В 2012 г. Королев был приговорен к пожизненному заключению, Агеев и Гагаркин - к 20 и 19 годам лишения свободы.

7 ноября 2012 г. в Москве в офисе на Чернявской улице юрист Дмитрий Виноградов расстрелял своих коллег, сотрудников фармацевтической компании "Ригла". Погибли шесть человек, одна женщина была ранена. Стрелявшего смогли обезвредить охранники предприятия. В 2013 г. Виноградов был приговорен к пожизненному заключению.

22 апреля 2013 г. в центре Белгорода ранее судимый местный житель Сергей Помазун открыл огонь по посетителям магазина "Охота", а затем по прохожим на улице, после чего скрылся на автомобиле. Погибли шесть человек. 23 апреля Помазун был задержан и в 2013 г. приговорен к пожизненному лишению свободы.

17 апреля 2015 г. в квартире дома в Кумертау (Башкирия) в результате пьяной ссоры было совершено убийство пяти человек, среди которых были несовершеннолетние. Своим жертвам убийцы нанесли большое число ножевых ранений. Чтобы избавиться от следов, убийцы облили тела спиртом и обсыпали кокосовой стружкой, после чего подожгли. По обвинению в преступлении были задержаны 21-летний Константин Сурков и 23-летний Сергей Букаев, они были приговорены в 2016 г. к пожизненному лишению свободы.

30 мая 2015 г. в частном доме в поселке Косая Гора (Тула) полицейскими были обнаружены тела пяти членов многодетной семьи - двух девочек 10 и 11 лет, их пятилетнего брата, а также 29-летней матери и 49-летней бабушки. С колото-резаными ранениями были госпитализированы семилетний мальчик и 37-летний сожитель одной из женщин. Полицию вызвала одна из убитых девочек, которая успела сообщить оператору о нападении преступника. Обвинение в убийстве следствие предъявило задержанному рядом с местом происшествия 29-летнему гражданину Узбекистана Сирожиддину Шералиеву, который находился в России нелегально. В 2016 г. Тульский облсуд признал Шералиева виновным в убийстве пяти человек и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

4 августа 2015 г. в Нижнем Новгороде в квартире были обнаружены расчлененные тела шести детей и их матери, Юлии Беловой, в тот же день в городе Гороховец (Владимирская обл.) была обнаружена убитой и мать отца детей, Олега Белова. Сам Олег Белов был задержан на следующий день. Убийство он совершил из-за угроз жены подать на развод и лишить родительских прав (ранее семья числилась в органах соцопеки как неблагополучная, сообщалось, что Белов часто бил супругу). В 2016 г. Белов был приговорен к пожизненному лишению свободы.

24 апреля 2016 г. в частном доме в селе Ивашевка (Сызранский район Самарской области) были обнаружены тела трех мужчин и трех женщин с признаками насильственной смерти. Погибшими являлись замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области полковник Андрей Гошт и его родственники. С места происшествия в состоянии комы была госпитализирована 7-летняя племянница Гошта. Нападение на дом было совершено с целью ограбления. По обвинению в убийстве в 2017 г. были осуждены четверо местных жителей: Махмадали Ахмадов и Роман Фаталиев приговорены к пожизненному заключению, Ислам Бабаев - к 25 годам, Охран Зохрабов - к 26 годам лишения свободы.