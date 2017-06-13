Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июня 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов Александра Реймера, бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в 2009-2012 гг.

В истории современной России высшие должностные лица федерального уровня привлекались к уголовной ответственности восемь раз, в том числе трижды - действующие (руководитель Росстата Юрий Юрков, министр путей сообщения Николай Аксененко и министр экономического развития Алексей Улюкаев).

Трое чиновников были осуждены, двое амнистированы, один скончался во время следствия, в отношении двух расследование продолжается. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об уголовных делах в отношении этих должностных лиц.

Алексей Ильюшенко, и. о. генпрокурора РФ (1994-1995)

15 февраля 1996 г. Алексей Ильюшенко был задержан и помещен в следственный изолятор "Лефортово". Генпрокуратура предъявила ему обвинения по ч. 1 ст. 170 УК РСФСР ("Получение взятки") и ч. 3 ст. 173 ("Злоупотребление служебными полномочиями"). По данным следствия, компания "Балкар-трейдинг", которую возглавлял знакомый Ильюшенко, помогла приобрести по заниженным ценам два автомобиля Jeep Cherokee для сестры и шурина и. о. генпрокурора.

Затем эти автомобили компания доставила родственникам Ильюшенко в Красноярск за свой счет. Стоимость перевозки составила 60 млн руб. 15 февраля 1998 г., по истечении максимального двухлетнего срока содержания под стражей, Ильюшенко был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Своей вины он не признавал. Дело было возвращено на дополнительное расследование. 11 мая 2001 г. уголовное дело в отношении Ильюшенко было прекращено Генпрокуратурой "за отсутствием состава преступления".

Юрий Юрков, руководитель Госкомстата РФ (1993-1998)

В июне 1998 г. возбуждено уголовное дело по фактам незаконной продажи статистических данных госучреждениям и предпринимателям (в СМИ получило название "дело статистиков"). 8 июня были арестованы действующие руководитель Госкомстата РФ Юрий Юрков, его первый заместитель Валерий Далин, директор Главного вычислительного центра Госкомстата Борис Саакян. На следующий день Юрков был отстранен от должности указом президента РФ Бориса Ельцина. По делу также проходили пять сотрудников Минтруда и Федерального агентства правительственной связи и информации.

Обвиняемые свою вину не признали. По данным следствия, причиненный государству материальный ущерб оценивался более чем в 7 млн руб. 2 февраля 2004 г. в Мосгорсуд признал Юркова виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получении взятки должностным лицом"), Саакяна - по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата в крупном размере"), ч. 1 ст. 291 ("Дача взятки"), ч. 4 ст. 204 ("Коммерческий подкуп"), ч. 3 ст. 165 "Причинение имущественного ущерба путем обмана"). Они были приговорены к 4,5 и 4 годам лишения свободы соответственно и взяты под стражу в зале суда.

Бывший сотрудник Госкомстата, глава филиала "Информатика" Вячеслав Барановский получил 4 года условно, остальные пять фигурантов дела были амнистированы.

Валентин Ковалев, министр юстиции РФ (1995-1997)

3 февраля 1999 г. арестован бывший министр юстиции Валентин Ковалев. Следственный комитет при МВД РФ предъявил ему обвинения по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в крупном размере") и ст. 290 ("Получение взятки"). По данным следствия, чиновник неоднократно получал взятки в крупном размере как деньгами, так и квартирами и земельными участками. Кроме того, из созданного Ковалевым в 1994 г. "Фонда общественной защиты гражданских прав" было похищено 1,29 млрд руб.

Своей вины чиновник не признал. 3 октября 2001 г. суд приговорил экс-министра к 9 годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Суд также постановил лишить Ковалева званий заслуженного юриста РФ и государственного советника юстиции. Изъятые у него квартиры, земельные участки и 40 тыс. долларов были обращены в доход государства.

Николай Аксененко, министр путей сообщения РФ (1997-2002), первый вице-премьер правительства РФ (1999-2000)

19 октября 2001 г. в Генеральную прокуратуру был вызван министр путей сообщения РФ Николай Аксененко.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий") и ч. 3 ст. 160 ("Присвоение или растрата в крупном размере"). По данным следствия, он незаконно приобретал квартиры для руководства министерства, а также "незаконно образовал шесть централизованных финансовых фондов, куда отчислялось от 5 до 37% прибыли каждой из 17 железных дорог страны на общую сумму более 20 млрд руб.".

Аксененко не признал своей вины, заявляя, что дело против него "сфабриковано противниками реформ". 3 января 2002 г. он был снят со своего поста. Осенью 2003 г. следствие было завершено. К тому времени Аксененко, который страдал лейкозом, выехал на лечение в Германию, поэтому фактически судопроизводство было приостановлено. Приговор так и не был вынесен в связи со смертью обвиняемого в Мюнхене 20 июля 2005 г.

Евгений Адамов, министр РФ по атомной энергии (1998-2001)

2 мая 2005 г. Евгений Адамов был арестован в Берне (Швейцария) по запросу Министерства юстиции США. Американская сторона обвиняла его в присвоении $9 млн, предоставленных Министерством энергетики США для модернизации системы безопасности на ядерных объектах РФ. Основанием для привлечения Адамова к ответственности в США послужило то, что он владел консалтинговой компанией, зарегистрированной в Соединенных Штатах. Вскоре после ареста запрос на экстрадицию Адамова властям Швейцарии направила Генпрокуратура РФ.

13 мая 2005 г. в России против бывшего министра было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. 29 декабря 2005 г. Верховный суд Швейцарии объявил о решении экстрадировать бывшего чиновника в Россию. 31 декабря 2005 г. он был доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Матросская Тишина", а 21 июля 2006 г. освобожден под подписку о невыезде.

19 февраля 2008 г. решением Замоскворецкого суда Москвы Адамов был признан виновным по ст. 159 УК РФ ("Хищении бюджетных средств путем мошенничества") и ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Свою вину чиновник не признал. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При рассмотрении кассации в апреле 2008 г. срок заключения был изменен на условный.

Анатолий Сердюков, министр обороны РФ (2007-2012)

28 ноября 2013 г. Главным военным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ в отношении Анатолия Сердюкова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, он, являясь министром обороны, поручил построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный. На его территории располагается база отдыха "Житное", которая принадлежала Валерию Пузикову, мужу сестры Сердюкова.

Кроме того, военнослужащих привлекали для благоустройства территории базы отдыха. Свои действия чиновник объяснил тем, что в обмен на помощь в строительстве дороги владельцы базы обещали обеспечить военнослужащих льготными путевками. По версии следствия, в результате действий бывшего министра государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб. Уголовное дело в отношении Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 г. по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции РФ.

Дмитрий Безделов, руководитель Федерального агентства по обустройству границы РФ (2008-2013)

9 декабря 2013 г. Следственный департамент МВД вынес постановление о привлечении бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, он организовал хищение бюджетных средств в размере 490 млн руб. (первоначально называлась сумма 1 млрд 176 млн руб.), выделенных на реконструкцию ряда пунктов перехода границы.

Часть денег, по данным следствия, поступила на счета банка "Агросоюз", одним из совладельцев которого в 2010 г. стал отец чиновника Александр Безделов. 26 октября 2014 г. Дмитрий Безделов был задержан итальянской полицией в Риме. 2 октября 2015 г. Апелляционный суд Рима удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции экс-главы Росграницы в Россию. 5 апреля 2016 г. он был передан российским правоохранителям.

Помимо мошенничества Безделову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием служебного положения"). Чиновник не признает себя виновным. В настоящее время судебный процесс продолжается в Мещанском суде Москвы.

Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ (2013-2016)

14 ноября 2016 г. глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан органами Следственного комитета РФ по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у представителя нефтяной компании "Роснефть". По словам представителя СК, деньги были переданы Улюкаеву "за положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" (50,08%)". 15 ноября 2016 г. президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

В тот же день экс-глава Минэкономразвития был помещен под домашний арест. Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Свою вину в совершении преступления он не признал. 29 ноября 2016 г. суд наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. 14 декабря были арестованы принадлежащие ему денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн руб. 23 мая 2017 г. следствие в отношении Улюкаева было завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции.