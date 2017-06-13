Бывший глава ФСИН Реймер признан виновным в мошенничестве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы признал виновными в мошенничестве при закупке электронных браслетов бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александра Реймера, его экс-заместителя Николая Криволапова и бывшего директора подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктора Определенова, передает корреспондент ТАСС.

Суд во вторник начал оглашение приговора с признания вины Реймера и двух других фигурантов дела о мошенничестве на 1,27 млрд рублей. Наказание для подсудимых будет названо в заключительной части приговора. Прокуратура ранее просила приговорить Реймера к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

Как передает корреспондент ТАСС, судья Елена Аверченко во вводной части приговора перечислила личные данные подсудимых и вменяемые им статьи, после чего заявила о том, что суд пришел к выводу об их виновности. "Реймер, Криволапов, Определенов совершили мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы, а также с использованием должностного положения", - сказала судья.

На следующей стадии оглашения приговора суд перечислит и обобщит все исследованные в ходе процесса доказательства. Согласно планам суда, оглашение приговора может занять три дня.

Данные СК

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, несмотря на то, что Реймер, Криволапов и Определенов так и не признали вину, следователи собрали совокупность доказательств их причастности к мошенническим действиям. "В рамках уголовного дела удалось установить, что создание подчиненного ФСИН России ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" и его филиала в Самаре было предусмотрено их преступным планом", - пояснила она, отметив, что это давало возможность размещения в нем государственного заказа на электронные браслеты без проведения открытого конкурса.

Также соучастники получили возможность развертывания производства систем контроля на площадях фирмы "Мета" с привлечением ее персонала. "Штат квалифицированных сотрудников и производственные площади в созданном центре отсутствовали, а фирма "Мета" производила изделия, причем по цене составляющей 50% от утвержденной ФСИН. Затем фирма передавала их во ФГУП, а оно в свою очередь во ФСИН. "Причем цены на эти системы утверждались лично главой ведомства Александром Реймером, калькуляции стоимости изделий подписывались Определеновым", - отметила Петренко.

В рамках судебной товароведческой экспертизы эти цены тщательно анализировались, причем за несколько лет. Как оказалось, они были завышены многократно. "Например, мобильное контрольное устройство с электронным браслетом, которое закупалось по 119 тыс. рублей, в действительности стоило всего 19 тыс. рублей, и так по всем компонентам. Следователями СК были также приняты меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба и исполнения приговора", - заключила представитель СК.

30 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы в рамках этого дела приговорил предпринимателя Николая Мартынова (его фирмы поставляли браслеты - прим. ТАСС) к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств. В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.