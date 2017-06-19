История бренда Mercedes-Benz в России. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2017 г. в деревне Есипово (Солнечногорский район, Московская обл.) состоится торжественная закладка первого камня завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Предполагается создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников мощностью до 20 тыс. автомобилей в год. Запуск производства запланирован на 2019 г., инвестиции в проект составят не менее 15 млрд руб. Будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории бренда Mercedes-Benz в России. Компания Daimler-Benz, владеющая правами на эту марку, была основана в 1926 г., однако компании-предшественницы, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) и Benz, поставляли продукцию в Россию еще до Октябрьской революции 1917 г.
В 1890 г., сразу после своего основания, DMG впервые начала поставки в Российскую империю двигателей внутреннего сгорания. В частности, двигателем Daimler был оснащен первый автомобиль в России - Panhard & Levassor, привезенный из Франции в 1891 г. владельцем газеты "Одесский листок" Василием Навроцким.
В 1894 г. в Москве был продан первый автомобиль Benz Velo, имя его покупателя не сохранилось. Машина этой же модели, проданная в 1895 г., стала образцом для первого российского автомобиля, выпущенного весной 1896 г. промышленниками Евгением Яковлевым и Петром Фрезе в Петербурге.
В 1901 г. компания DMG запатентовала марку Mercedes. В 1905 г. пять первых Mercedes были куплены русским царским двором. Император Николай II использовал Mercedes с кузовом как лимузин для дальних поездок. В 1910 г. DMG открыла первый салон по продаже автомобилей в Москве, а в 1912 г. стала поставщиком двора его императорского величества.
До начала Первой мировой войны в 1910-1913 гг. в России ежегодно продавалось более 100 автомобилей марки Mercedes и Benz. Россия была одним из крупнейших зарубежных рынков для этих двух немецких производителей. В 1913 г. на автомобиле Benz-82-200 был установлен последний дореволюционный всероссийский рекорд скорости - 202,1 км/ч.
В 1923 г. DMG открыла представительство в Москве, в 1920-е гг. автомобили компании регулярно участвовали в автопробегах по СССР. До начала Великой Отечественной войны Daimler-Benz поставлял в СССР только грузовые автомобили и автобусы (всего около 500 единиц).
Простым гражданам в Советском Союзе до войны марка Mercedes была больше известна по печатающим машинкам. Их производило предприятие Mercedes Buromaschinen, получив от DMG право на использование товарного знака.
После Великой Отечественной войны большое число легковых автомобилей Mercedes-Benz оказалось в СССР в качестве трофеев. В 1946-1970 гг. Daimler-Benz поставила в Россию более 600 легковых автомобилей.
Автомобили Mercedes в советское время часто вручались в виде знака особого отличия. Так, на машинах этой марки ездили космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов.
Mercedes имелись в автомобильных гаражах у генсеков ЦК КПСС Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Последнему в 1968 г. принадлежали сразу три машины этой марки: представительский 600, 350 SE и 450 SL, причем Брежнев любил сам водить свои автомобили. Впрочем, официальными лимузинами советских лидеров оставались машины производства автозавода им. Лихачева (ЗиЛ, Москва).
Два автомобиля марки (450 SEL и 350 SL) в 1970-х гг. купил на собственные средства певец, поэт и актер Владимир Высоцкий. Обе машины он разбил в ДТП.
В 1974 г. Daimler-Benz первым среди автопроизводителей капиталистических стран открыл представительство в СССР. Оно занималось поставками грузовиков Mercedes-Benz по заказу Главного управления международных автомобильных сообщений "Совтрансавто", которое занималось международными грузоперевозками. В 1975 г. были поставлены первые 100 седельных тягачей модели 2232.
23 января 1992 г. в России был открыт официальный дилер Daimler-Benz - "ЛогоВАЗ-Беляево", принадлежавший Борису Березовскому. Это был первый официальный салон иностранного автопроизводителя в РФ. В 1994 г. компания создала в России собственную дочернюю компанию - АОЗТ "Мерседес-Бенц автомобили" (ныне - АО "Мерседес-Бенц РУС").
Mercedes-Benz является поставщиком представительских лимузинов для президентов РФ. Первым в 1995 г. на машину этой марки пересел с ЗиЛа президент Борис Ельцин. Для него был изготовлен по особому заказу бронированный лимузин Mercedes-Benz S600 W140 Pullman Guard.
В 2005 г. DaimlerChrysler (название компании в 1998-2007 гг.) начал продавать автомобили напрямую, открыв в РФ собственный дилерский центр.
В 2013 г. Daimler (название компании с 2007 г.) запустила производство минивэнов Sprinter Classic на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Производство двигателей было запущено на Ярославском моторном заводе.
16 февраля 2016 г. наблюдательный совет корпорации Mercedes-Benz одобрил строительство завода в Подмосковье.
Операционные доходы АО "Мерседес-Бенц РУС" в 2016 г. составили 1 млрд 638 млн руб., чистая прибыль - 684 млн руб.
По данным PricewaterhouseCoopers и Ассоциации европейского бизнеса АЕВ, в 2016 г. в России было продано 36 тыс. 888 автомобилей марки Mercedes-Benz (снижение на 11% с уровня 2015 г.). Доля Mercedes в продажах легковых автомобилей в России составила 2,7%. Также в 2016 г. было продано 124 тыс. подержанных машин марки.
В 2016 г. в России продано 6 тыс. 459 минивэнов Sprinter (доля рынка - 7,1%). Грузовиков - 2 тыс. единиц (3,9%).