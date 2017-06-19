История бренда Mercedes-Benz в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2017 г. в деревне Есипово (Солнечногорский район, Московская обл.) состоится торжественная закладка первого камня завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Предполагается создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников мощностью до 20 тыс. автомобилей в год. Запуск производства запланирован на 2019 г., инвестиции в проект составят не менее 15 млрд руб. Будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории бренда Mercedes-Benz в России. Компания Daimler-Benz, владеющая правами на эту марку, была основана в 1926 г., однако компании-предшественницы, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) и Benz, поставляли продукцию в Россию еще до Октябрьской революции 1917 г.

До революции 1917 г.

В 1890 г., сразу после своего основания, DMG впервые начала поставки в Российскую империю двигателей внутреннего сгорания. В частности, двигателем Daimler был оснащен первый автомобиль в России - Panhard & Levassor, привезенный из Франции в 1891 г. владельцем газеты "Одесский листок" Василием Навроцким.

В 1894 г. в Москве был продан первый автомобиль Benz Velo, имя его покупателя не сохранилось. Машина этой же модели, проданная в 1895 г., стала образцом для первого российского автомобиля, выпущенного весной 1896 г. промышленниками Евгением Яковлевым и Петром Фрезе в Петербурге.

В 1901 г. компания DMG запатентовала марку Mercedes. В 1905 г. пять первых Mercedes были куплены русским царским двором. Император Николай II использовал Mercedes с кузовом как лимузин для дальних поездок. В 1910 г. DMG открыла первый салон по продаже автомобилей в Москве, а в 1912 г. стала поставщиком двора его императорского величества.

До начала Первой мировой войны в 1910-1913 гг. в России ежегодно продавалось более 100 автомобилей марки Mercedes и Benz. Россия была одним из крупнейших зарубежных рынков для этих двух немецких производителей. В 1913 г. на автомобиле Benz-82-200 был установлен последний дореволюционный всероссийский рекорд скорости - 202,1 км/ч.

Межвоенные годы

В 1923 г. DMG открыла представительство в Москве, в 1920-е гг. автомобили компании регулярно участвовали в автопробегах по СССР. До начала Великой Отечественной войны Daimler-Benz поставлял в СССР только грузовые автомобили и автобусы (всего около 500 единиц).

Простым гражданам в Советском Союзе до войны марка Mercedes была больше известна по печатающим машинкам. Их производило предприятие Mercedes Buromaschinen, получив от DMG право на использование товарного знака.

1945-1991 гг.

После Великой Отечественной войны большое число легковых автомобилей Mercedes-Benz оказалось в СССР в качестве трофеев. В 1946-1970 гг. Daimler-Benz поставила в Россию более 600 легковых автомобилей.

Автомобили Mercedes в советское время часто вручались в виде знака особого отличия. Так, на машинах этой марки ездили космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов.

Mercedes имелись в автомобильных гаражах у генсеков ЦК КПСС Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Последнему в 1968 г. принадлежали сразу три машины этой марки: представительский 600, 350 SE и 450 SL, причем Брежнев любил сам водить свои автомобили. Впрочем, официальными лимузинами советских лидеров оставались машины производства автозавода им. Лихачева (ЗиЛ, Москва).

Два автомобиля марки (450 SEL и 350 SL) в 1970-х гг. купил на собственные средства певец, поэт и актер Владимир Высоцкий. Обе машины он разбил в ДТП.

В 1974 г. Daimler-Benz первым среди автопроизводителей капиталистических стран открыл представительство в СССР. Оно занималось поставками грузовиков Mercedes-Benz по заказу Главного управления международных автомобильных сообщений "Совтрансавто", которое занималось международными грузоперевозками. В 1975 г. были поставлены первые 100 седельных тягачей модели 2232.

В современной России

23 января 1992 г. в России был открыт официальный дилер Daimler-Benz - "ЛогоВАЗ-Беляево", принадлежавший Борису Березовскому. Это был первый официальный салон иностранного автопроизводителя в РФ. В 1994 г. компания создала в России собственную дочернюю компанию - АОЗТ "Мерседес-Бенц автомобили" (ныне - АО "Мерседес-Бенц РУС").

Mercedes-Benz является поставщиком представительских лимузинов для президентов РФ. Первым в 1995 г. на машину этой марки пересел с ЗиЛа президент Борис Ельцин. Для него был изготовлен по особому заказу бронированный лимузин Mercedes-Benz S600 W140 Pullman Guard.

В 2005 г. DaimlerChrysler (название компании в 1998-2007 гг.) начал продавать автомобили напрямую, открыв в РФ собственный дилерский центр.

В 2013 г. Daimler (название компании с 2007 г.) запустила производство минивэнов Sprinter Classic на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Производство двигателей было запущено на Ярославском моторном заводе.

16 февраля 2016 г. наблюдательный совет корпорации Mercedes-Benz одобрил строительство завода в Подмосковье.

Текущие показатели

Операционные доходы АО "Мерседес-Бенц РУС" в 2016 г. составили 1 млрд 638 млн руб., чистая прибыль - 684 млн руб.

По данным PricewaterhouseCoopers и Ассоциации европейского бизнеса АЕВ, в 2016 г. в России было продано 36 тыс. 888 автомобилей марки Mercedes-Benz (снижение на 11% с уровня 2015 г.). Доля Mercedes в продажах легковых автомобилей в России составила 2,7%. Также в 2016 г. было продано 124 тыс. подержанных машин марки.

В 2016 г. в России продано 6 тыс. 459 минивэнов Sprinter (доля рынка - 7,1%). Грузовиков - 2 тыс. единиц (3,9%).