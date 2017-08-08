Российско-абхазские отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2017 г. президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Абхазию, где проведет переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Договорная база

Россия признала независимость Республики Абхазия сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта 7-12 августа 2008 г. Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 г. подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии независимость Абхазии и Южной Осетии признали Республика Никарагуа (5 сентября 2008 г.), Венесуэла (10 сентября 2009 г.), Республика Науру (15 декабря 2009 г.).

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 9 сентября 2008 г., 17 сентября того же года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (вступил в силу 23 декабря 2008 г.).

24 ноября 2014 г. президенты РФ и Абхазии Владимир Путин и Рауль Хаджимба заключили в Сочи Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Документ предполагает поэтапное установления более тесного двустороннего сотрудничества в социальной, экономической и гуманитарной сферах, а также в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. В частности, в договоре говорится о том, что если одна из сторон подвергнется агрессии (вооруженному нападению) со стороны какого-либо государства или группы государств, "то это будет рассматриваться как агрессия (вооруженное нападение) также против другой Договаривающейся Стороны".

Договор был подписан сроком на 10 лет с возможностью продления на последующие пятилетние периоды.

Кроме того, 2 октября 2009 г. правительства РФ и Абхазии заключили соглашение о безвизовых поездках граждан обоих государств (сроком до 90 дней), которое позволяет пересекать границу и со стороны России, и со стороны Абхазии не только по дипломатическим, служебным, общегражданским загранпаспортам, но и внутренним паспортам двух стран.

Всего между странами заключено более 100 соглашений в различных областях.

Вопрос охраны границы

В целях "укрепления безопасности и стабильности в регионе" 30 апреля 2009 г. между РФ и Абхазией было подписано соглашение о совместных усилиях в охране госграницы республики. Контроль на сухопутном участке с Грузией осуществляется совместно с абхазскими пограничниками. В соответствии с этим же документом, Абхазия делегировала российской стороне полномочия по охране своей морской границы. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия.

С 2010 г. ведутся переговоры о делимитации (картографическом оформлении) государственной границы и разграничении морских пространств между Россией и Абхазией для подготовки соответствующего межгосударственного договора.

Военное сотрудничество

После признания Абхазии Россией 15 сентября 2009 г. страны заключили Соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает укрепление военной безопасности и мер доверия, обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства республики, взаимодействие в военно-морской области, в сферах военной разведки, тылового и технического обеспечения, подготовки кадров.

В соответствии с документом России предоставлена возможность строительства, использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на территории Абхазии, а также создания совместной группировки войск как в мирное, так и в военное время.

Соглашение между РФ и Абхазией об объединенной российской военной базы на территории республики было подписано в Москве 17 февраля 2010 г. Документ рассчитан на 49 лет с автоматической пролонгацией на 15-летние периоды.

На территории Абхазии была создана российская 7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база (сформирована 1 февраля 2009 г.). Подчинена командованию Южного военного округа РФ, расположена в г. Гудаута.

21 ноября 2015 г. в Москве было подписано Соглашение между Россией и Абхазией об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил РФ и Вооруженных Сил Республики Абхазия. Документ определяет предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск Вооруженных сил (ВС) двух стран. 22 ноября 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения.

Группировка предназначена для "адекватного реагирования на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В состав группировки от российской стороны входит военная база РФ, дислоцированная на территории Абхазии, от абхазской - два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. В мирное время за взаимодействие воинских подразделений, входящих в объединенную группировку, будет отвечать оперативная группа, состоящая из представителей сторон. Возглавит эту группу командир российской военной базы. О завершении формирования группировки не сообщалось.

Торговля

Россия - основной торговый партнер Республики Абхазия. В 2016 г. на РФ пришлось 73% товарооборота республики. По данным ФТС России, объем внешнеторгового оборота двух стран за 2016 г. составил $248 млн 323 тыс., увеличившись на 5,8% по сравнению с 2015 г. ($234 млн 751 тыс.). Экспорт из РФ в Абхазию - $200 млн 229 тыс., импорт из Абхазии в РФ - $48 млн 94 тыс.

РФ поставляет в республику, в основном, продукты питания, минеральное топливо и нефтепродукты, фармацевтическую продукцию, табак, машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности. В структуре импорта из Абхазии в Россию основное место занимают фрукты, овощи и винодельческая продукция.

Финансовая помощь и инвестиции

В августе 2009 г. в ходе визита председателя правительства РФ Владимира Путина в Абхазию было подписано соглашение об оказании республике помощи в социально-экономическом развитии. Была сформирована межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству.

Россия оказывает безвозмездную финансовую помощь Абхазии по двум направлениям: в целях социально- экономического развития Абхазии и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики.

В 2010-2014 гг. российские бюджетные инвестиции в экономику Абхазии составили порядка 14 млрд руб.

Объем российской финансовой помощи по инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 гг. составляет 9,3 млрд руб. В том числе на развитие дорожной сети направлено 995 млн руб., энергетической отрасли - 733 млн руб., ремонт и реконструкцию многоквартирных домов и благоустройство территории - 1,8 млрд руб.

По словам премьер-министра Абхазии Беслана Барцица, мероприятия, запланированные на 2016 г. в рамках инвестпрограммы, выполнены - Абхазия получила в полном объеме все утвержденные в федеральном бюджете в рамках программы средства. 2,5 млрд рублей были направлены на строительство дорог, ремонт многоквартирных домов (подвалы и лифты), водопроводных линий, объектов социальной инфраструктуры. Премьер Абхазии заявил, что объем финансирования инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 гг. со стороны России составит более 5,8 млрд рублей - на 2017 г. - 2,5 млрд, по 1,6 млрд - на 2018 и 2019 гг.

Социальное обеспечение

В 2002-2008 гг. более 100 тыс. жителей Абхазии, имевших на тот момент только паспорта СССР, получили российское гражданство в рамках упрощенной процедуры. После признания Россией независимости республики в отношении жителей Абхазии действует стандартная процедура принятия в гражданство РФ. В 2016 г. в СМИ публиковались данные о том, что Россия планирует возобновить упрощенный режим.

14 апреля 2015 г. РФ и Абхазия подписали соглашение о пенсионном обеспечении россиян, постоянно проживающих на территории республики. Документ предусматривает повышение пенсий для этой категории граждан (на тот момент - 32 тыс. человек) до уровня пенсий в Южном федеральном округе РФ. Точных данных о числе граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, не публикуется. По данным последней переписи населения 2011 г., в Абхазии живут 22 тыс. русских, что составляет 9% от всего населения республики - 240,7 тыс. человек.

Также было подписано соглашение о повышении зарплаты работникам госучреждений Абхазии (педагогов и преподавателей, научных работников, врачей, среднего и младшего медперсонала, работников учреждений культуры и соцработников) за счет средств бюджета РФ.

Транспортное сообщение и туризм

В сентябре 2009 г. было возобновлено морское пассажирское сообщение между странами (было прервано во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг.). С августа 2010 г. уже на регулярной основе - морское сообщение между российским городом Туапсе и абхазским городом Гагра. Железнодорожное сообщение между РФ и Абхазией действовало и до признания независимости Россией республики в 2008 г.

Одной из основных статей дохода экономики Абхазии является туризм. Туриндустрия приносит в бюджет до трети налоговых поступлений, причем основная часть туристов - жители России. В 2016 г. в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали около 1,5 млн россиян.

Межрегиональное сотрудничество

Соглашения о сотрудничестве с Абхазией подписали уже более 30 российских субъектов. Наиболее тесные контакты налажены с Москвой, Воронежской, Курской, Нижегородской областями, Краснодарским краем, Башкирией, Ингушетией, Крымом, Чечней и др.