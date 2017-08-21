Биография государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина

ТАСС-ДОСЬЕ. 21-24 августа 2017 года состоится визит в Россию кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря (глава правительства) Ватикана. Это второе лицо в иерархии Римско-католической церкви после папы римского.

Согласно заявлению службы Святого престола, целью визита являются встречи с руководством РФ и высшим духовенством Русской православной церкви.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал, содержащий биографические сведения о госсекретаре.

Пьетро Паролин (ит. Pietro Parolin) родился 17 января 1955 года в местечке Скьявон в провинции Виченца на севере Италии. Его отец был управляющим магазина сельскохозяйственной техники (в 1965 году погиб в автокатастрофе), мать - учительницей начальной школы.

В 1969 году в возрасте 14 лет он поступил в семинарию городе Виченце (административный центр одноименной провинции). В 1980 году был рукоположен в сан и начал служить викарным священником в приходе Святой Троицы в городе Скио в северной Италии. Затем поступил в Папский Григорианский университет в Риме, а в 1983 году - в Папскую церковную академию, осуществляющую подготовку священнослужителей для работы в дипломатическом корпусе Святого престола.

После окончания академии в 1986 году был направлен в нунциатуру (посольство Ватикана) в Нигерии. В 1989-1992 годах работал в Мексике, где участвовал в переговорах, завершившихся в 1992 году установлением дипломатических отношений между этой страной и Ватиканом.

В 1990-е годы Паролин служил в Римской курии (правительство Ватикана), в отделе отношений с государствами (аналог министерства иностранных дел), где курировал отношения с Испанией, Италией, Андоррой и Сан-Марино. В 2002-2009 годах занимал пост заместителя секретаря по отношениям с государствами (ранг заместителя министра иностранных дел). В этом качестве он служил при трех руководителях внешнеполитического ведомства - Жан-Луи Торане, Джованни Лайоло и Доминике Мамберти. Представлял Ватикан на международных переговорах по Договору о нераспространении ядерного оружия, участвовал в переговорах по урегулированию отношений с Вьетнамом, Китаем, КНДР, Израилем.

В августе 2009 года папа Бенедикт XVI назначил Паролина апостольским нунцием (посол)в Венесуэле, а в сентябре 2009 года возвел его в сан титулярного архиепископа Акуипендиума.

В августе 2013 года папа Франциск назначил его государственным секретарем (ранг главы правительства; глава Римской курии). Занял пост 15 октября 2013 года, став первым в истории Святого престола государственным секретарем, не имеющим кардинальского достоинства. Возведен в кардиналы 22 февраля 2014 года (кардинал-священник с титулом церкви Ss. Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela).

Паролин является одним из опытнейших дипломатов Ватикана. Его считают представителем так называемой школы кардиналов Агостино Казароли и Акилле Сильвестрини - известных ватиканских дипломатов второй половины ХХ века. Казароли в 1979-1990 годах возглавлял Римскую курию, его называют проводником "Восточной политики" Ватикана - диалога католической церкви с коммунистическими режимами в годы, предшествовавшие падению Берлинской стены. Сильвестрини в 1969-1979 годах служил в Совете по общим делам церкви, где отвечал за секцию по международным организациям, миру, разоружению и правам человека. В этом качестве он участвовал в переговорах по разработке многих международных документов.

Бывший секретарь по отношениям с государствами Джованни Лайоло, характеризуя Пьетро Паролина, сказал: "Монсеньор Паролин настолько хорош, что его выбрал бы любой папа, чтобы вместе с ним двигаться вперед".

Паролин награжден высшими государственными орденами Италии, Германии, Польши, Мексики, Румынии и Болгарии.

Владеет латинским, английским, французским, испанским языками.