Визит госсекретаря Ватикана в РФ обозреватели считают политическим событием

Официальный визит в Россию государственного секретаря (главы правительства) Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который начинается в понедельник, привлек пристальное внимание обозревателей и породил множество спекуляций в итальянских и российских СМИ. Главной из них стало предположение, что второе лицо в Ватикане после Папы Римского отправляется в Россию, чтобы "готовить визит понтифика". Однако и в Ватикане, и в Московском патриархате указали, что папский визит сейчас не стоит в повестке.

Паролин представляет сразу две ипостаси: с одной стороны, он - высокопоставленный иерарх Римско-католической церкви, с другой стороны - глава правительства государства, представленного в качестве полноправного члена или в статусе наблюдателя почти во всех международных организациях. Неслучайно в программе трехдневного визита госсекретаря запланированы встречи с представителями высшего руководства РФ. И, как сообщил сам кардинал в интервью ТАСС, обсуждаться будут "вопросы, представляющие взаимный интерес, и региональные кризисы".

Совпадение позиций Кремля и Ватикана

Несложно предположить, что в первую очередь под региональными кризисами подразумевается Сирия и Украина. По украинскому кризису Ватикан с самого его начала придерживался достаточно умеренной позиции, отмечает издание Vatican Insider, несмотря на заинтересованность в окормлении этих территорий и исторический спор (сейчас отошедший на задний план) за них с РПЦ.

На сирийском фронте и на Ближнем Востоке в целом Ватикан озабочен положением христианского меньшинства, роль негласного защитника которого фактически взяла на себя Россия. Еще одна точка соприкосновения - это сохранение традиционных ценностей, последним оплотом которых в Европе, как многие полагают, остается Россия.

В этой поездке Паролина обозреватели видят глубокий политический смысл, а также закрепление за Ватиканом статуса "мягкой дипломатической силы". "Папское государство выступает сейчас в роли посредника между Россией и остальным миром", - пишет Vatican Insider. "Госсекретарь возобновляет Ostpolitik (политику, направленную на Восток - прим. ТАСС) при том, что мир вынужден считаться с [президентом США] Дональдом Трампом, проводящим в Белом Доме свою собственную Westpolitik (политику, направленную на Запад - прим. ТАСС), - продолжает издание. - И Паролин выступает в качестве посредника, сближающего два мира, которые обычно рассматриваются как противостоящие друг другу".

Развитие экуменизма

Второй важнейший аспект поездки католического иерарха - это развитие экуменического диалога. Хотя речи о повторной встрече (после встречи на Кубе в феврале прошлого года) Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла или приезде понтифика в Россию не идет, визит госсекретаря - уже само по себе событие. Последний раз глава ватиканского правительства - предшественник Паролина на этом посту кардинал Тарчизио Бертоне - приезжал в РФ шесть лет назад - в 2011 году, еще во время понтификата Бенедикта XVI.

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Как пояснил сам Паролин в интервью ТАСС, главное устремление сейчас двух Церквей - к общности. "Встреча [Папы Римского и патриарха] не только укрепила все более частые и имеющие конкретное наполнение контакты католической и Русской православной церквей, но и послужила тому, чтобы по-новому взглянуть не на расхождения прошлого и их причины, но на общность, столь желаемую и к которой мы стремимся, ту, что требует от нас исповедуемое нами Евангелие", - сказал кардинал.

Служба печати Святого престола сообщила, что в поездке кардинала Паролина сопровождает советник Висвальдас Кульбокас, представитель департамента по отношениям с государствами при государственном секретариате. Для участия в переговорах в Москву вылетел также посол РФ при Ватикане Александр Авдеев.

Алексей Букалов, Вера Щербакова