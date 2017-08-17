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Лавров обсудит Сирию и Украину с госсекретарем Ватикана

Политика
17 августа, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Представителю Ватикана будет представлена российская позиция по украинскому вопросу, а также информация о тяжелом гуманитарном положении жителей юго-востока Украины

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию в Сирии и на Украине с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В ходе визита предусмотрена его (Паролина - прим. ТАСС) встреча с главой МИД России Лавровым, - отметила она. - Планируется обсудить актуальные международные темы, в том числе связанные с противодействием новым вызовам и угрозам и урегулированию региональных конфликтов. Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии, Ливии, других странах Ближнего Востока и Северной Африки, прежде всего в контексте задач мирного разрешения кризиса, борьбы с гуманитарными катастрофами, защиты христиан в зонах конфликтов и противодействие международному терроризму".

Госсекретарю Ватикана будет изложена российская позиция по украинскому вопросу, привлечено внимание к деструктивным действиям киевских властей, которые игнорируют обязательства по выполнению минских договоренностей, а также к тяжелому гуманитарному положению жителей юго- востока Украины, отметила Захарова.

Госсекретарь Ватикана будет находиться с рабочим визитом в России с 20 по 24 августа.

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Персоны
Паролин, Пьетро Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Ливия Сирия Ватикан Украина
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