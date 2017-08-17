Лавров обсудит Сирию и Украину с госсекретарем Ватикана

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию в Сирии и на Украине с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе визита предусмотрена его (Паролина - прим. ТАСС) встреча с главой МИД России Лавровым, - отметила она. - Планируется обсудить актуальные международные темы, в том числе связанные с противодействием новым вызовам и угрозам и урегулированию региональных конфликтов. Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии, Ливии, других странах Ближнего Востока и Северной Африки, прежде всего в контексте задач мирного разрешения кризиса, борьбы с гуманитарными катастрофами, защиты христиан в зонах конфликтов и противодействие международному терроризму".

Госсекретарю Ватикана будет изложена российская позиция по украинскому вопросу, привлечено внимание к деструктивным действиям киевских властей, которые игнорируют обязательства по выполнению минских договоренностей, а также к тяжелому гуманитарному положению жителей юго- востока Украины, отметила Захарова.

Госсекретарь Ватикана будет находиться с рабочим визитом в России с 20 по 24 августа.