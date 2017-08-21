Выдача виз США для граждан России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 августа 2017 года посольство США в РФ объявило о приостановлении процедуры выдачи неиммиграционных виз в России с 23 августа. Эти меры стали следствием решения России об ограничении численности сотрудников американских представительств (приняты в ответ на антироссийские санкции).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, где можно было оформить американские неиммиграционные визы, и о тех изменениях, которые вступают в силу с 1 сентября 2017 года.

Визы США

Американские дипмиссии выдают несколько типов виз, которые можно условно поделить на две группы - иммиграционные и неимиграционные. Иммиграционные визы предназначены для лиц, планирующих переехать в Соединенные Штаты на постоянное место жительства. Неиммиграционные визы выдаются лицам, направляющимся в США на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха, лечения, работы или учебы.

Посольство и консульства в РФ

На территории России действуют четыре консульских округа США: за северо-восток страны отвечает консульство в Санкт-Петербурге, за Дальний Восток - консульство во Владивостоке, за Урал и Западную Сибирь - в Екатеринбурге, остальной территорией России занимается посольство США в Москве.

Посольство США в России (Москва, Большой Девятинский переулок, 8, консульский отдел - Новинский бульвар, 21) действует с 1933 года, когда были установлены дипломатические отношения между США и CCCР.

Консульство в Санкт-Петербурге (ранее Ленинград) было открыто в 1972 году (ул. Фурштатская, 15) в одном квартале от прежнего здания посольства, которое действовало с 1780 по 1919 год.

Консульство во Владивостоке (ул. Пушкинская, 32) начало работать 22 сентября 1992 года после открытия города для иностранцев (ранее здесь уже функционировало дипломатическое представительство США, которое было закрыто после Октябрьской революции 1917 года).

Консульство в Екатеринбурге (ул. Гоголя, 15А) предоставляет услуги с 1994 года.

Статистика неиммиграционных виз США, выданных россиянам

По данным Госдепартамента США, в 2016 году иностранцам было выдано более 10 млн неиммиграционных виз, из них российским гражданам - почти 183 тыс. В том числе посольством США в Москве более 136 тыс., консульством в Санкт-Петербурге около 27,5 тыс., консульством в Екатеринбурге более 11 тыс. и представительством во Владивостоке около 7 тыс.

Статистика Госдепа свидетельствует о том, что отказы в визе для туристических и деловых поездок (В-виза) в 2016 году получили 9,29% россиян. Согласно информации Ростуризма, в 2016 году россияне совершили более 225 тыс. туристических поездок в США.

Изменения, введенные с 1 сентября 2017 года

Согласно заявлению дипмиссии США в России, начиная с 21 августа 2017 года во всех консульствах США в РФ отменяются собеседования для получения неиммиграционных виз. С 1 сентября они будут проводиться только в посольстве США в Москве. Те заявители, которых это коснется, получат сообщение по электронной почте с номером телефона, по которому нужно будет связаться, чтобы перенести собеседование в посольстве США в Москве на более позднюю дату.

При проведении собеседований дипмиссия намерена предоставлять приоритет официальным лицам, направляющимся в командировку в ООН и международные организации, офисы которых расположены в США, а также для проведения двусторонних встреч. В зависимости от уровня кадровых возможностей, посольство будет предоставлять приоритет другим категориям лиц, обращающимся за неиммиграционной визой.

В частности, в случаях экстренных поездок по медицинским вопросам или по семейной необходимости (похороны, госпитализация или участие в судебных процессах). Другие категории заявлений будут рассматриваться по мере возможности в зависимости от кадрового обеспечения. Для проведения студенческих собеседований посольство планирует зарезервировать время в первой части сентября. Оплаченные консульские сборы возвращаться не будут, однако консульский сбор действителен в течение одного года с момента оплаты.

Эти меры будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ.

Изменения для граждан Белоруссии

С 23 августа 2017 года США прекращают прием заявок на неиммиграционные визы от граждан Белоруссии, которые обращались за ними в Москве и Санкт-Петербурге. Консульство США в Минске полностью прекратило их выдачу еще в 2008 году в связи с взаимным сокращением численности дипмиссий.

Граждане Белоруссии могли обращаться в консульства США в соседних странах, в том числе в России. Теперь им предлагается получать визы в Киеве, Варшаве или Вильнюсе.

Сайт дипмиссии США в РФ https://ru.usembassy.gov/ru/.