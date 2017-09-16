Учебно-боевой самолет Як-130. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. По сообщению Минобороны РФ, экипаж увел воздушное судно от близлежащих построек, благополучно катапультировался и не пострадал.

Як-130 (обозначение НАТО - Mitten) - российский турбореактивный учебно-боевой самолет. Предназначен для обучения курсантов летных училищ на разных режимах полета и применения вооружений, характерных для самолетов 4-го и 5-го поколений; также может использоваться в качестве легкого штурмовика. Разработан в первой половине 1990-х годах в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) им Яковлева (ныне - в составе ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут") при участии итальянской компании Aermacchi (впоследствии вошла в состав концерна Finmeccanica, ныне - Leonardo-Finmeccanica), которая вышла из проекта в 1999 г. Главные конструкторы - Николай Долженков, Виталий Нарышкин и Константин Попович. Проектировался для замены в ВВС СССР, затем России учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros чехословацкого производства.

Опытный образец впервые поднялся в воздух 25 апреля 1996 года, его пилотировал летчик-испытатель 1-го класса, Герой Российской Федерации Андрей Синицын. С 2009 года самолет серийно строился на Нижегородском авиационном заводе "Сокол", а с 2009 года и по сей день выпускается Иркутским авиационным заводом. Всего к началу 2017 г. было построено более 200 машин этого типа.

Як-130 стоят на вооружении следующих стран:

- Россия (в 2012-2015 годах получены около 70 единиц, до конца 2018 года должны быть переданы еще 30 единиц);

- Алжир (в 2011 году получены 16 единиц);

- Белоруссия (в 2015-2016 годах получены 8 единиц);

- Бангладеш (в 2015-2016 годах получены 16 единиц);

- Мьянма (в феврале 2017 годах получены три единицы).

В 2012 году 36 экземпляров Як-130 заказала Сирия, однако из-за вооруженного конфликта в этой стране контракт не был реализован.

Летно-технические характеристики

Аэродинамическая схема Як-130 - двухдвигательный среднеплан с крыльевыми наплывами, размещенными под ними воздухозаборниками, с трехстоечным шасси. Двигатели - турбореактивные АИ-222-25Ф производства АО "Научно- производственный центр газотурбостроения "Салют" (Москва). Особенности компоновки, высокомеханизированное крыло и цельноповоротный стабилизатор позволяют машине выполнять маневры на больших углах атаки. Экипаж - 2 человека (пилот- инструктор и ученик), расположение сидений в кабине - тандемное, она прикрыта единым фонарем.

- Длина Як-130 - 11,49 м;

- высота - 4,76 м;

- размах крыла - 9,72 м;

- максимальная взлетная масса - 9 тыс. кг.;

- максимальная боевая нагрузка - 3 тыс. кг на 6 узлах подвески;

- боевой радиус действия - 1 тыс. 315 км;

- практическая дальность - 1 тыс. 850 км;

- практический потолок - 12 тыс. 500 м;

- максимальная скорость - 1 тыс. км/ч.

Вооружение и оснащение

На шести узлах подвески самолет может нести корректируемые и обычные авиабомбы, управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", контейнеры с пушками калибра 23 и 30 мм, контейнеры с разведывательной аппаратурой и аппаратурой радиоэлектронной борьбы.

На авиасалоне МАКС-2015 был представлен опытный образец Як-130, оснащенный лазерным дальномером (позволяет обеспечить боевое применение в горных условиях, повысить точность определения координат цели).

По желанию заказчиков на самолет устанавливается бортовой комплекс обороны "Талисман-НТ", существенно повышающий выживаемость самолета при выполнении ударных миссий.

В сентябре 2015 года СМИ сообщали о намерении российского концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) превратить Як-130 в ударный беспилотник.

М-346 и JL-10

В 1993-1999 годах в ходе разработки Як-130 участвовала итальянская Aermacchi, в результате чего, по воспоминаниям главного конструктора Константина Пововича, концепция самолета поменялась с учебно-тренировочной на учебно-боевую. Aermacchi вышла из проекта, получив документацию по самолету, и впоследствии представила свой самолет М-346 (первый полет - в 2004 году), похожий на Як-130. Российская и итальянская стороны договорились о разделении рынков сбыта.

В 2000-х годах совместно с ОКБ Яковлева китайская компания Hongdu Aviation Industry Corporation разработала на базе Як-130 легкий штурмовик (учебно-боевой самолет) L-15 Falcon (первый полет в 2006 г., принят на вооружение КНР как JL-10). Он оснащается двигателями АИ-222К-25Ф украинского производства. Машины этого типа также стоят на вооружении ВВС Народно-освободительной армии Китая и ВВС Замбии.