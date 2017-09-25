Кто возглавлял Академию наук в России

ТАСС-ДОСЬЕ. На 26 сентября 2017 года запланированы выборы президента Российской академии наук (РАН). На этот пост претендуют пять академиков, кандидатуры которых согласованы с правительством РФ. Это - Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Кандидат, победивший на выборах, станет 22-м президентом Академии наук за всю ее историю, 10-м избранным и третьим в новейшей истории (с 1991 года). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о президентах Академии наук Российской империи, СССР и РФ, и о правилах их избрания.

1724-1917 годы

2 февраля (22 января по старому стилю) 1724 года император Петр I опубликовал именной указ об учреждении в Санкт-Петербурге Академии наук и искусств (предшественника современной РАН). Указ предполагал введение в ней должности президента, обладавшего широкими полномочиями, в том числе по присвоению званий академика. Название руководящей должности было выбрано Петром I по аналогии с британским Королевским обществом.

Первоначально "Проект положения об учреждении Академии наук" (1724), составленный лейб-медиком Лаврентием Блюментростом и одобренный Петром I, предполагал, что новому учреждению "непременно и полезно быть... под ведением императора, яко протектора своего, быть и само себя править", а ее глава - "или непременный президент или попеременно один по другому каждый год или полгода выбирается". Этот документ не был утвержден в связи с кончиной императора в 1725 году, но продолжал выполнять функции академического устава до принятия в 1747 году "Регламента Академии наук". Академия не получила автономию, а правом избирать своих членов была наделена только в 1803 году.

Назначение президента Академии наук главой Российской империи было закреплено в ее первом уставе, утвержденном в 1747 году Елизаветой Петровной. Согласно уставу 1836 года, президент академии избирался и определялся "непосредственно его императорским величеством из особ первых четырех классов" (кандидаты должны были иметь чин действительного тайного советника I класса, действительного тайного советника, тайного советника или действительного статского советника).

Первым президентом Академии наук стал Лаврентий Блюментрост. Он был назначен 3 декабря (20 ноября по старому стилю) 1725 года указом императрицы Екатерина I "О заведении Академии наук и о назначении президентом оной лейб-медика Л. Л. Блюментроста". Блюментрост возглавлял Академию наук восемь лет - до июля 1733 года. Во время его президентства были заложены основы организационного устройства академии.

После Лаврентия Блюментроста и до 1917 года президентами академии были еще 11 человек - представители знати и ученые. Из них дольше всего пост занимал генерал-фельдмаршал, граф Кирилл Разумовский - 52 года (в 1746-1798 годы). Однако фактически он руководил академией лишь до 1765 года. Из-за проблем со здоровьем Разумовский обратился к Екатерине II с просьбой освободить его от должности, но она не была удовлетворена. Для управления Академией наук был создан институт директоров. С 1765 по 1798 годы директорами были: граф Владимир Орлов (1766-1774), поэт Сергей Домашнев (1775-1783), княгиня Екатерина Дашкова (1783-1796), литератор и дипломат Павел Бакунин (1794-1798).

Также длительное время Академию наук возглавляли граф Сергей Уваров (37 лет, 1818-1855) и великий князь Константин Константинович (26 лет, 1889-1915).

Кроме того, президентами Академии были: дипломаты Герман Карл фон Кейзерлинг (1733-1734), Иоганн-Альбрехт фон Корф (1734-1740) и Карл фон Бреверн (1740-1741), государственные деятели Николай Новосильцов (1803-1810) и Дмитрий Толстой (1882-1889), мореплаватель и географ, адмирал, граф Федор Литке (1864-1882), литераторы Андрей фон Николаи (1798-1803) и Дмитрий Блудов (1855-1864).

В истории Академии наук было три периода, когда у нее не было президента. Так, в 1741-1746 годах Академией наук фактически руководил советник канцелярии Императорского двора Иван Шумахер, в 1810-1817 годах - министры народного просвещения Алексей Разумовский и Александр Голицын, в 1916-1917 годах - вице-президент, геолог Александр Карпинский.

1917-1991 годы

С 1917 года должность президента Академии наук стала выборной. Пришедшее после Февральской революции к власти Временное правительство внесло изменения в устав Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1836) и переименовало ее в Российскую академию наук. Назначение главы академии было заменено на избрание его общим собранием "из числа ординарных академиков", затем избранного президента утверждало Временное правительство.

Первым избранным президентом РАН стал 15 мая 1917 года геолог Александр Карпинский, который фактически управлял еще Императорской академией наук. В июле 1917 году Временное правительство утвердило его в должности. После Октябрьской революции 1917 года Карпинский стал сотрудничать с большевиками и сохранил свой пост вплоть до кончины в 1936 году. За время его руководства была расширена сеть академических институтов, в 1934 году Академия наук была переведена из Ленинграда в Москву.

После преобразования в 1925 году РАН в Академию наук (АН) СССР было принято положение о ней. Уставом АН СССР 1927 года было установлено, что ее президент избирается сроком на пять лет общим собранием из числа академиков, для избрания ему необходимо было получить не менее двух третей голосов, затем его утверждал Совет народных комиссаров СССР. С 1935 года президенты АН СССР избирались простым большинством голосов и утверждения их в должности не требовалось. Уставом 1963 года срок президентства был сокращен до четырех лет.

Впоследствии АН СССР руководили еще шесть ученых: ботаник Владимир Комаров (1936-1945), физик Сергей Вавилов (1945-1951), химик Александр Несмеянов (1951-1961), математик Мстислав Келдыш (1961-1975), физик Анатолий Александров (1975-1986), математик и физик Гурий Марчук (1986-1991). С распадом Советского Союза в 1991 году была ликвидирована и Академия наук СССР (последнее общее собрание состоялось 10 октября 1991 года).

С 1991 года

Современная Российская академия наук была организована указом президента РСФСР Бориса Ельцина от 21 ноября 1991 года. Она стала правопреемницей АН СССР на территории России.

17 декабря 1991 года на первом учредительном собрании РАН ее президентом был избран математик Юрий Осипов (занимал этот пост до мая 2013 года - более 21 года). За него проголосовали 724 члена Академии наук из 963 присутствующих (75,18%). Юрий Осипов опередил своего соперника - академика Евгения Велихова, которого поддержали 198 человек. Принятый в 1992 году устав РАН вернул пятилетний срок полномочий главе Академии наук и ввел ограничение пребывания на этом посту не более двух сроков подряд (для избрания было необходимо набрать также простое большинство голосов).

30 октября 1996 года Осипов вновь был избран президентом РАН и набрал 75,8%, или 777 голосов при минимальном пороге в 513. После отмены в 2001 году ограничения сроков пребывания на посту главы Академии наук 12 ноября того же года он в третий раз был избран президентом (88,36%, 1002 голоса при минимуме в 567).

В 2006 году выборы не проводились из-за необходимости принятия нового устава в связи с внесением в правительство поправок в законодательство по вопросу избрания президента РАН. В результате полномочия Осипова были продлены. Принятый в 2007 году устав ввел положение об утверждении избранного президента Академии наук главой государства и возвратил запрет на пребывание на этом посту более двух сроков подряд.

В последний раз Юрий Осипов был избран президентом РАН 30 мая 2008 года - набрал 52,08%, или 651 голос при минимальном пороге в 626. В июне того же года он был утвержден в должности указом президента РФ Дмитрия Медведева.

29 мая 2013 года Юрия Осипова на посту президента РАН сменил физик Владимир Фортов, который набрал на выборах 58,3%, или 766 голосов при минимуме в 658. В июле 2013 года он был утвержден в должности указом президента РФ Владимира Путина.

В результате реформы, проведенной в соответствии с федеральным законом от 27 сентября 2013 года, к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. 27 марта 2014 года на первом собрании объединенной Академии наук Владимир Фортов был наделен полномочиями ее президента сроком на три года - на время переходного периода, до выборов нового главы РАН. Принятый 27 июня 2014 года устав передал полномочия по утверждению избранного главы РАН от президента к правительству (были возвращены главе государства в июле 2017 года).

Запланированные на март 2017 года выборы главы РАН не состоялись из-за отказа всех трех зарегистрированных кандидатов (Александра Макарова, Владислава Панченко, Владимира Фортова) баллотироваться. В результате выборы были перенесены на сентябрь 2017 года. 23 марта 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял отставку Владимира Фортова и возложил с 24 марта исполнение обязанностей президента РАН на вице-президента академии Валерия Козлова.