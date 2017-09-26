Биография экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ.

70-летний Валерий Шанцев был одним из самых старших российских губернаторов - после руководителя Кемеровской области Амана Тулеева (73 года) и главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (71 год). Возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года - в общей сложности 4433 дня (8-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Валерий Павлинович Шанцев родился 29 июня 1947 года в поселке Сусанино Костромской области. Родители - Павлин Николаевич и Екатерина Ивановна Шанцевы - работали в Москве на заводе шлифовального инструмента. Свое имя получил в честь советского летчика Валерия Чкалова.

В 1966 году окончил Московский авиационный техникум им. Н. Н. Годовикова, в 1971 году - вечернее отделение Московского института радиотехники, электроники и автоматики (ныне - Московский технологический университет) по специальности "Радиоинженер". Затем получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 1966-1968 годах проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны в Приморском крае, на Сахалине.

С 1968 по 1975 годы - помощник мастера, начальник бюро подготовки производства цеха, старший инженер-технолог на московском радиозаводе "Салют".

С 1975 года работал заместителем секретаря парткома завода "Салют", затем инструктором, заместителем заведующего промышленно-транспортным отделом Перовского районного комитета КПСС, инструктором Московского городского комитета КПСС. С 1980 года - заместитель заведующего отделом машиностроения Московского горкома КПСС.

В 1983 году Шанцев был избран депутатом Перовского районного совета народных депутатов. В 1985-1990 годах - председатель исполкома Перовского райсовета, первый секретарь Перовского районного комитета КПСС, председатель Перовского районного совета народных депутатов.

В 1987 и 1990 годах избирался депутатом Московского городского совета депутатов (Моссовет). В 1990-1993 годах возглавлял коммунистическую фракцию "Москва". В мае 1991 года на сессии Моссовета выступил с требованием отставки его председателя Гавpиила Попова, обвинив последнего в дезоpганизации работы парламента, в частности, в использовании трибуны Моссовета для агитации в ходе избирательной кампании по выборам мэра столицы.

В 1990-1991 годах - секретарь Московского городского комитета КПСС.

После запрета КПСС в 1991 году работал коммерческим директором хоккейного клуба "Динамо" (Москва).

В 1992-1993 годах принимал участие в создании Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), входил в оргкомитет по подготовке ко II (восстановительно-объединительному) съезду партии. Был сопредседателем временного исполнительного комитета московской коммунистической организации. В феврале 1993 года на II съезде избран членом Центрального исполнительного комитета КПРФ. В 1993-1994 годах являлся первым заместителем председателя исполкома московского отделения КПРФ.

Близкий соратник мэра Москвы Юрия Лужкова. В апреле 1994 года Лужков назначил Шанцева префектом Южного административного округа Москвы, членом правительства столицы.

В 1996 году в паре с Лужковым участвовал в выборах мэра Москвы (в качестве кандидата на пост вице-мэра). Во время избирательной кампании на Шанцева было совершено покушение: 7 июня в подъезде его жилого дома сработало взрывное устройство. В результате Шанцев получил более 140 осколочных ранений и ожог почти 50% тела. Заказчики и исполнители покушения найдены не были.

16 июня 1996 года Лужков был избран мэром столицы, Шанцев - вице-мэром (88,49%). 19 декабря 1999 года Лужков и Шанцев вновь были переизбраны на посты мэра и вице-мэра Москвы, набрав 69,89% голосов. Одновременно Шанцев занимал должность первого заместителя премьера правительства Москвы Лужкова, руководил комплексом социальной сферы, затем - комплексом экономической политики и развития столицы. В июне 2000 года был назначен председателем региональной энергетической комиссии Москвы, в сентябре того же года возглавил городскую конкурсную комиссию по инвестированию строительства и реконструкции жилых объектов.

В 2002 году Генпрокуратура оспорила в Московском городском суде положение столичного устава, позволяющее избирать вице-мэра. Несмотря на это, Шанцев остался на посту заместителя главы столицы.

В декабре 2003 года после очередных выборов Лужков назначил Шанцева вице-мэром Москвы. В январе 2004 года он также возглавил комплекс развития научно-производственного потенциала Москвы, межрегиональных и общественных связей (курировал промышленность, предпринимательство, рекламу, спорт и другие сферы городского хозяйства).

В 2003 году вступил в партию "Единая Россия".

В августе 2005 года его политическая карьера резко изменилась: Шанцев возглавил Нижегородскую область. Его кандидатура была предложена 2 августа 2005 года президенту РФ Владимиру Путину полпредом в Приволжском федеральном округе Сергеем Кириенко. Глава государства внес кандидатуру Шанцева на рассмотрение в Законодательное собрание Нижегородской области. 8 августа 2005 года региональный парламент наделил его полномочиями губернатора, в тот же день состоялось вступление в должность. Шанцев сменил на посту главы области Геннадия Ходырева.

17 июня 2010 года Законодательное собрание Нижегородской области вновь утвердило Шанцева в должности главы региона по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

В октябре 2010 года, после отставки Лужкова в связи с утратой доверия президента РФ, партия "Единая Россия" включила Шанцева в список возможных кандидатов на пост столичного главы. Однако президент Дмитрий Медведев предложил на утверждение Мосгордуме кандидатуру вице-премьера РФ Сергея Собянина.

30 мая 2014 года указом президента Владимира Путина Шанцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора области.

14 сентября 2014 года он победил на выборах губернатора Нижегородской области, набрав 86,93% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от "Справедливой России" Александр Бочкарев - 5,65% голосов. 24 сентября Шанцев официально вступил в должность. Одновременно стал председателем правительства региона.

В 2007 и 2011 годах возглавлял региональные списки "Единой России" от Нижегородской области на выборах в Государственную думу РФ V и VI созывов. Оба раза после выборов отказывался от депутатского мандата.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, входил в третью группу руководителей субъектов РФ ("средний рейтинг"). Делил 57 - 59-е места с главами Республики Алтай Александром Бердниковым и города Севастополя Сергеем Меняйло (ныне - полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе), с которыми набрал одинаковое количество баллов - 55.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 10 млн 782 тыс. руб. (в том числе доход по основному месту работы - 3 млн 802 тыс. руб.).

Награжден орденами Почета (1996), Дружбы (2007), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2005, 2012, 2017), медалями "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть" и др. Награжден орденом преподобного Серафима Саровского (РПЦ; 2006). Отмечен благодарностями президента РФ (1997, 2016) и почетной грамотой правительства РФ (2007). Удостоен орденов Дружбы народов (Белоруссия; 2005), Дружбы (Лаос; 2005), "Великий офицер" (Бельгия; 2006), "За гражданские заслуги" III степени (орден короля Испании; 2008), Дружбы (Южная Осетия; 2009).

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ (1997).

Вдовец, имеет двоих детей. Супруга - Татьяна Владимировна Шанцева, работала в конструкторском бюро Ильюшина, затем в Фонде имущества Москвы, московском отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, в региональных отделениях Федеральной службы по финансовым рынкам, была руководителем нижегородского филиала Московского банка реконструкции и развития. Скончалась в 2014 году.

Сын - Александр (род. 1977), генеральный директор и совладелец (совместно с ресторатором Аркадием Новиковым) ООО "Бета-3", которое владеет рестораном Cantinetta Antinori в Москве. Дочь - Светлана, педагог по образованию, работала директором московской школы с углубленным изучением английского языка.

Увлечения: плавание, теннис, горные лыжи, футбол, рыбалка, охота.