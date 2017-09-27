Как судили глав правительств стран Азии с 2000 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2017 года Верховный суд Королевства Таиланд приговорил Йинглак Чинават, возглавлявшую правительство страны в 2011-2014 годах, к пяти годам лишения свободы, признав ее виновной в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о судебных процессах в отношении действующих и бывших глав правительств стран Азии с 2000 года.

Таиланд

Таксин Чинават, возглавлявший правительство в 2001-2006 годах, был обвинен в коррупции и злоупотреблении властью в октябре 2008 года. Верховный суд Таиланда заочно приговорил его к двум годам лишения свободы (обвиняемый скрылся за границей).

25 мая 2010 года Уголовный суд Таиланда выдал ордер на арест Чинавата по обвинению в терроризме и в намерении подорвать государственный строй королевства. Суд счел его виновным в причастности к организации многотысячных выступлений оппозиции в марте - мае 2010 года, когда в столкновениях с армией погибли свыше 90 человек, 1,6 тыс. получили ранения.

12 октября 2015 года Уголовный суд выдал новый ордер в связи с неявкой Чинавата на судебное заседание в Бангкоке по делу о клевете. Иск против Чинавата был подан юридическим подразделением вооруженных сил Таиланда после того, как в мае 2015 года экс-премьер в интервью южнокорейским СМИ раскритиковал действия военного правительства, а также фактически обвинил армию в преднамеренном свержении его правительства в 2006 года и правительства его сестры Йинглак Чинават в 2014 году.

Бангладеш

Халеда Зия, премьер-министр Бангладеш в 1991-1996 и 2001-2006 годах, была арестована по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью в сентябре 2007 года. По данным следствия, в период ее пребывания во главе правительства был незаконно заключен госконтракт с компанией Global Agro Trade Pvt Company Ltd на управление контейнерными терминалами в двух бангладешских городах - Дакке и Читтагонге, нанесший государству ущерб в размере свыше $120 млн.

В сентябре 2008 года Зия была освобождена под залог. Впоследствии в отношении экс- премьера возбудили еще десятки дел (всего - 37). Среди них - по обвинению в нецелевом расходовании средств благотворительных фондов имени ее мужа, президента Бангладеш в 1977-1981 годах Зиаура Рахмана, на сумму более $650 тыс. Суд несколько раз выдавал ордера на арест Зия по разным делам, расследование продолжается.

Шейх Хасина Вазед, премьер-министр в 1996-2001 годах и с 2009 года, была осуждена по обвинениям в коррупции и вымогательстве в июле 2007 года. Отбывала тюремное наказание 11 месяцев - до июня 2008 года, затем была освобождена по состоянию здоровья специальным решением правительства.

Пакистан

Юсуф Реза Гилани, занявший пост главы кабинета министров в 2008 году, в апреле 2012 года был признан виновным в неисполнении судебных постановлений, касающихся президента страны Асифа Али Зардари (2008-2013), а также в причастности к коррупции в высших эшелонах власти. В частности, премьер-министр отказался продолжить расследование коррупционного дела в отношении Зардари и ряда представителей политической элиты Пакистана, возобновленного в январе 2012 года.

Верховный суд Пакистана назначил Гилани условное наказание в виде лишения свободы на несколько минут, которые он провел под стражей в зале суда. Согласно конституции Пакистана, гражданин, приговоренный судом к какому-либо уголовному наказанию, в течение пяти лет не имеет права занимать должность на госслужбе, а также избираться в парламент. Однако Гилани отказался покинуть свой пост. 19 июня 2012 года Верховный суд страны вынес окончательный вердикт, лишивший Гилани права занимать должность премьер-министра.

Раджа Первез Ашраф, возглавивший правительство в июне 2012 года, уже в январе 2013 году был признан виновным в коррупции, непотизме и хищении бюджетных средств. Верховный суд постановил сместить Ашрафа с должности в связи с тем, что, еще будучи министром энергетики (2008-2011), он совершал крупномасштабные финансовые махинации и незаконно использовал выделяемые на развитие энергетики средства. В марте 2013 года Ашраф был вынужден покинуть премьерский пост.

Наваз Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 и 1997-1999 годах), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ появилась информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний). Согласно этим сведениям, дети Шарифа владели на Британских Виргинских Островах четырьмя офшорами, под управлением которых находилась недвижимость в Лондоне.

Сам Шариф заявил, что ни в чем не виновен, так как состояние его семьи было заработано законно. Обвинения в коррупции выдвигали против Шарифа и ранее. Так, по этой причине он был смещен с должности премьер-министра в апреле 1993 года (кроме того, его обвиняли в неудовлетворительном управлении страной и противоправных действиях). Тогда Шарифа отправил в отставку президент Гулам Исхак Хан. Премьер также отверг все обвинения и обратился в Верховный суд страны. В мае 1993 года суд признал решение президента незаконным, Шариф вернулся на пост премьер-министра, однако противостояние с Ханом привело к тому, что в июле того же года им обоим пришлось покинуть занимаемые должности.

Южная Корея

Ли Ван Гу, ставший премьер-министром Республики Корея 16 февраля 2015 года, оказался в центре коррупционного скандала после самоубийства главы небольшой строительной фирмы "Кённам" Сон Ван Чжона. В предсмертной записке Сон Ван Чжона были отмечены имена госчиновников, получавших от него взятки.

Среди них оказался Ли Ван Гу, предположительно получивший от бизнесмена средства в размере 30 млн вон (около $27 тыс.) во время подготовки к дополнительным выборам в Национальное собрание в апреле 2013 года. 27 апреля 2015 года Ли Ван Гу подал прошение об отставке. 9 января 2016 года он был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года.