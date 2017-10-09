Кандидаты на пост генерального директора ЮНЕСКО. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже начнется процесс голосования по кандидатурам на пост генерального директора организации. Отобранный претендент должен быть утвержден на 39-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, которая продлится с 30 октября до 14 ноября.

Новый генеральный директор сменит Ирину Бокову (Болгария), срок полномочий которой заканчивается 14 ноября. Бокова занимает эту должность с 2009 года.

Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила материал о ЮНЕСКО, полномочиях генерального директора, процедуре его выборов и кандидатах на эту должность.

ЮНЕСКО

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; The United Nations Educational, Scientific and Cultural Оrganization, UNESCO) была основана в ноябре 1945 года. Согласно уставу, главная цель организации - "достижение путем сотрудничества народов всего мира в области образования, науки и культуры международного мира и всеобщего благосостояния человечества". Основные направления деятельности - сохранение культурного наследия, содействие развитию науки, образования и СМИ.

Высший руководящий орган ЮНЕСКО - генеральная конференция. Она проходит раз в два года, на ней присутствуют представители всех стран - членов организации (195 действительных и 10 ассоциированных членов).

В период между конференциями деятельностью ЮНЕСКО руководит исполнительный совет, который собирается два раза в год. Он состоит из представителей 58 стран, избираемых конференцией на четырехлетний срок с возможностью переизбрания.

Генеральный директор

Генеральный директор является главным должностным лицом ЮНЕСКО. Он готовит заседания генеральной конференции и исполнительного совета, принимает участие во всех заседаниях без права голоса, ему принадлежит решающее слово при выборе персонала и определении структуры секретариата.

Срок полномочий генерального директора - четыре года с возможностью переизбрания на один срок.

Процедура выборов

Не менее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий генерального директора исполнительный совет приглашает страны-члены выдвигать претендентов на этот пост.

Кандидат должен иметь обширный опыт работы в области международных отношений; разделять цели и задачи ЮНЕСКО; иметь лидерские качества и управленческие навыки.

Исполнительный совет рассматривает программы кандидатов, после чего проводятся личные встречи, в ходе которых претенденты отвечают на вопросы членов совета (в 2017 году собеседование прошло на 201-й сессии исполнительного совета 26-27 апреля).

Затем проходит тайное голосование. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов (30 из 58) членов исполнительного совета. Если победителя выявить не удается, проводится до четырех туров. В последнем в списке должны остаться два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. В случае равных результатов, выбор между кандидатами может быть сделан при помощи жребия (до сих пор прецедентов не было).

Кандидатура победителя выносится для утверждения генеральной конференцией. В ходе тайного голосования он должен быть одобрен абсолютным большинством голосов. Если этого не происходит, исполнительный совет должен в течение 48 часов представить нового кандидата (до сих пор таких случаев не было).

Кандидаты

На пост гендиректора претендуют семь кандидатов.

Одре Азуле (Франция). Родилась 4 августа 1972 года в Париже. Обучалась в университете Париж-Дофин, Институте политических исследований в Париже, Национальной школе администрации, а также в Ланкастерском университете (Великобритания). В 2000-2003 годах занимала должность помощника, затем руководителя отдела аудиовизуального сектора в Управлении развития СМИ при Минкульте Франции. В 2006-2017 годах работала в Национальном центре кинематографии и анимации, являлась заместителем директора по вещанию, финансовым и юридическим директором, заместителем гендиректора. В 2014 году стала советником президента Франции Франсуа Олланда по культуре и коммуникациям. В 2016-2017 годах - министр культуры и массовых коммуникаций. Замужем, имеет двоих детей.

Хамад бен Абдельазиз аль-Кавари (Катар). Родился 1 января 1948 года в Катаре. Окончил Каирский университет, изучал ислам. В 1980 году продолжил образование в Сорбонне (Франция), доктор политических наук (1990). В 1974-1979 годах - посол Катара в Сирии, а в 1979-1984 годах - во Франции. В этот период также был представителем Катара при ЮНЕСКО. В 1984-1990 годах - представлял Катар при ООН, одновременно был послом в Аргентине, Бразилии и Канаде. В 1990-1992 годах - посол в США, Мексике и Венесуэле. В 2008-2016 годах - министр культуры, искусств и исторического наследия Катара. Женат, имеет трех детей.

Полад Бюльбюль-оглы (Азербайджан). Родился 4 февраля 1945 года в Баку. В 1968 году окончил класс композиции композитора Кара Караева Азербайджанской государственной консерватории им. Узеира Гаджибекова (ныне - Бакинская музыкальная академия им. Узеира Гаджибекова). С 1965 года писал музыку, занимался концертной деятельностью. Был одним из самых гастролирующих певцов в Советском Союзе, побывал более чем в 70 странах мира. Автор симфонических произведений, камерно-инструментальной музыки, музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям.

Снялся в шести фильмах, среди которых "Ритмы Апшерона" (1970), "Не бойся, я с тобой" (1981), "Парк советского периода" (2006). В 1987 году - директор Азербайджанской государственной филармонии. В 1988-2006 годах занимал должность министра культуры Азербайджана. В 1994-2008 годах - гендиректор Организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ; ныне - Международная организация тюркской культуры). В 2002 году возглавил Совет по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ, а в 2010 году был назначен председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ.

С 2006 года - посол Азербайджана в РФ. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. По заявлению заместителя министра иностранных дел РФ Геннадия Гатилова, Москва поддерживает кандидатуру Полада Бюльбюль-оглы.

Вера эль-Хури Лакёй (Ливан). Родилась в 1959 году в Бейруте. Изучала политологию в Американском университете в Бейруте и в Университете Нью-Йорка (США). В 2000-2001 годах - глава группы экспертов в области финансов и администрирования при ЮНЕСКО. В 2001-2016 годах - заместитель постоянного представителя островного государства Сент-Люсия при ЮНЕСКО, официальный представитель Сент-Люсии при Международной организации сотрудничества франкоязычных государств мира. Замужем, имеет двух детей.

Фам Суан Шон (Вьетнам). Родился в 1961 году. В 1982 году окончил Ханойский университет международных отношений (ныне - Ханойский университет), в 1989 году - Международный институт социальных исследований в Гааге (Нидерланды). Позднее также обучался по разным программам в Норвегии, Швейцарии, Бельгии и США. В начале 1990-х работал переводчиком (владеет английским и французским языками) в МИД Вьетнама, в 2003-2006 годах был заместителем директора Института международных отношений (ныне - Дипломатическая академия) Вьетнама.

В 2007-2011 годах и с 2014 года - директор департамента культуры и по делам ЮНЕСКО в МИД страны, в 2011-2014 годах - посол Вьетнама в Бельгии и Люксембурге (по совместительству - постоянный представитель Вьетнама при Евросоюзе). В 2014 году был назначен генеральным секретарем национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО. В 2016 году также стал помощником министра иностранных дел и специальным представителем премьер-министра Вьетнама по делам ЮНЕСКО. Женат, имеет двух детей.

Мушира Хаттаб (Египет). Родилась 16 июля 1944 года в Каире. Окончила Каирский университет, доктор философских наук. Также получила степень магистра искусств в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл (США). В 1992-1994 годах - посол Египта в Чехословакии, после распада страны одновременно была послом в Чехии и Словакии.

В 1994-1999 годах - посол Египта в ЮАР. Завершила дипломатическую карьеру как помощник министра иностранных дел по международно-культурным связям. В 2002-2010 годах - заместитель председателя Комитета ООН по правам ребенка. В 2009-2011 годах занимала должность министра по делам семьи и населения Египта. С 2011 года Хаттаб была активным участником и докладчиком на международных площадках, на которых обсуждались ключевые проблемы обеспечения прав детей и женщин. Замужем, имеет двух детей.

Цянь Тан (Китай). Родился 8 декабря 1950 года в Пекине. В 1976 году окончил педагогический факультет Шаньсийского университета (город Тайюань), а в 1982 году - Уинсорский университет (Канада) по специальности "биомеханика". В этом же университете защитил кандидатскую диссертацию по биологии (1987). С середины 1970-х работал учителем в китайской провинции Шаньси. В 1985-1989 годах был вторым, а затем первым секретарем в посольстве КНР в Канаде (Оттава).

Вернувшись в Пекин, занимал разные должности в Министерстве образования (1989-1992). В 1993 году был на руководящих постах в секторе (подразделение) образования ЮНЕСКО, в частности, в 2005-2009 годах являлся заместителем директора сектора. В апреле 2010 года Цянь Тан стал заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. Женат, имеет дочь.