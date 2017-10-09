Совет ЮНЕСКО приступит к отбору кандидатов на пост генерального директора

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приступит в понедельник к отбору кандидатов на пост генерального директора ЮНЕСКО. Голосование пройдет при закрытых дверях на заседании в парижской штаб-квартире.

Новому гендиректору предстоит как минимум в течение четырех лет руководить ЮНЕСКО, главная задача которой состоит в укреплении мира и безопасности на основе расширения сотрудничества государств в гуманитарной сфере. С 2009 года всемирную организацию возглавляет болгарский дипломат и ученый, академик Ирина Бокова. В истории этой международной организации она стала первой женщиной, избранной на эту должность. Среди ее предшественников были представители Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других стран.

Кандидаты на высший пост

В этот раз на пост гендиректора ЮНЕСКО изначально было выдвинуто девять кандидатур, однако позже Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. Франция, хозяйка форума, выдвинула для участия в выборах Одри Азуле, возглавлявшую до мая министерство культуры и коммуникаций. В борьбе за пост также участвуют посол Азербайджана в РФ, композитор и ученый Полад Бюльбюль оглы, заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам образования китайский дипломат Цянь Тан, заместитель главы МИД Вьетнама Фам Суан Шон.

На высшую должность в организации также претендуют правозащитница и бывший министр по делам семьи Египта Мушира Хаттаб, экс-министр культуры, искусства и наследия Катара Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари, советник министра культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакёй.

Члены совета уже ознакомились с программами кандидатов. Каждому из претендентов было предложено сформулировать свое видение дальнейшей деятельности организации.

Регламент

Для избрания в первом туре кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 30 из 58 стран - участниц совета. В случае необходимости могут быть проведены еще четыре раунда голосования. Если и в пятом туре победитель не сможет быть определен, то исход выборов решит жребий.

Об окончательных итогах Исполнительный совет информирует 39-ю Генеральную конференцию ЮНЕСКО. На этом форуме, который должен собраться в следующем месяце, будет объявлено имя победителя, который станет преемником Боковой.

Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица организации более чем на два срока.

Хранитель мирового культурного наследия

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО в настоящее время объединяет более 200 участников: 195 государств-членов, два государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов - территорий, не несущих ответственности за внешнюю политику. Именно ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций.

Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский. Сессия Исполнительного совета должна завершиться 18 октября.